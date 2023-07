Δευτέρα, 03-Ιουλ-2023 21:35 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση "Capitalise the Growth of Vacation Rentals in Greece"

Εκτύπωση

Αποστολή με email

Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης

Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου

Μικρότερο μέγεθος κειμένου Εκδήλωση για την Ανάπτυξη των Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στην Ελληνική Αγορά, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, στο Island Private House, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή των πρωταγωνιστών της αγοράς των ακινήτων, του τουρισμού και της διαχείρισης ακινήτων. Την εκδήλωση διοργάνωσε η TravelStaytion σε συνεργασία με τη Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Στην εκδήλωση η κ. Veronica Rivas, Director Development στην Homes & Villas by Marriott Bonvoy, παρουσίασε πώς μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 182 εκατομμύρια μέλη του προγράμματος ταξιδιού Marriott Bonvoy, τα μέλη του οποίου αναζητούν πολυτελή καταλύματα, καθώς επίσης να έχουν και πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού πάνω από το 76% των κρατήσεων στην ελληνική αγορά μέσω της πλατφόρμας προέρχονται από ταξιδιώτες από τις Η.Π.Α.. Ο Managing Director της TravelStaytion, κ. Ιάσονας Αναστασίνης, μίλησε για την TravelStaytion, η οποία με περισσότερα από 90.000 πολυτελή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περισσότερες από 700 περιοχές σε όλο τον κόσμο, διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή ποιοτικών καταλυμάτων και καθίσταται ο νούμερο 1 πάροχος ακινήτων που ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Παράλληλα, σημέιωσε πως τα ακίνητα προωθoύνται τόσο μέσω της travelstaytion.com όσο και μέσω των δημοφιλέστερων καναλιών κρατήσεων σε ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο και σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ταξιδιωτικών γραφείων. Οι δυο ομιλητές ανέδειξαν την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Homes & Villas by Marriott Bonvoy και TravelStaytion, καθώς πλέον περισσότερα από 5.000 ακίνητα διοχετεύονται στην πλατφόρμα της Marriott μετά από επαλήθευση και κατηγοριοποίηση από την TravelStaytion. Με τη συνεργασία, είτε μεμονωμένοι ιδιοκτήτες ποιοτικών ακινήτων είτε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων μπορούν μέσω της TravelStaytion να διοχετεύσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα ακίνητά τους στην Homes & Villas by Marriott Bonvoy και να επωφεληθούν όλων των πλεονεκτημάτων αυτής της συνεργασίας.



Ακολούθησε ομιλία από τον Sales Director της AirDNA, κ. James Kinnersly, όπου παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και τη σύγκρισή της με άλλες Μεσογειακές χώρες. Ορισμένα από τα high-lights στα οποία εστίασε ο κ. Kinnersly, ήταν:

- Η Ελλάδα ανέκαμψε πιο γρήγορα από όλες τις υπόλοιπες χώρες του Νότου όσον αφορά τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση, με αύξηση κατά 13,3% σε σχέση με το 2022 και κατά 9,5% σε σχέση με το 2019 - Η Κρήτη διαθέτει περισσότερα από 25.000 ακίνητα, η Αθήνα περισσότερα από 10.000 ακίνητα και η Κέρκυρα περίπου 10.000 ακίνητα, καθιστώντας τους τους τρεις προορισμούς με το μεγαλύτερο απόθεμα ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση - Η πληρότητα των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το πρώτο τετράμηνο του 2023, αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά και του 2019 - Η μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτηση παρατηρείται σε ακίνητα προς μίσθωση κατά σειρά στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στα νησιά του Αιγίου και στην Κρήτη - Το μέσο ημερήσιο έσοδο (ADR) ανά ακίνητο για τον Απρίλιο του 2023 ανέρχεται σε 95 ευρώ για την Αθήνα, 188 ευρώ για την Κέρκυρα, 214 ευρώ για τη Ρόδο και την Κρήτη, και 371 ευρώ για τη Σαντορίνη. Επιπλέον, φέτος παρατηρείται αύξηση κατά 7% στο μέσο ημερήσιο έσοδο.



Οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με ένα συντονισμένο πάνελ συζήτησης από τον Managing Director της TravelStaytion, κ. Ιάσονα Αναστασίνη, και ομιλητές, την Associate Director της BARNES Greece, κ. Κατερίνα Μητσοτάκη, τον CEO της OLIAROS SA, κ. Ιάσσων Τσάκωνα, τον Director του STAMA Greece, κ. Στάθη Καρόπουλο, και τον Co-founder της Bill & John Developments, κ. Βασίλη Βασιλειάδη. Στη συζήτηση αναλύθηκε η εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα και ο τρόπος με τον οποίο η αγορά καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης επηρεάζει την αγορά των ακινήτων αλλά και τον χώρο των επενδύσεων ευρύτερα. Ορισμένες από τις κυριότερες τοποθετήσεις, περιελάμβαναν την αναφορά της κ. Κατερίνας Μητσοτάκη, που εκτίμησε ότι η αγορά των προς πώληση ακινήτων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει νέα δυναμική και προσελκύει νέες ομάδες αγοραστών όπως Ευρωπαίους που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα, ωθώντας την αγορά σε περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, η κ. Κατερίνα Μητσοτάκη, εστίασε στο γεγονός ότι οι επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία έτη στην Ελλάδα είχαν σημαντικές αποδόσεις είτε σε μικρά και μεσαία ακίνητα σε αστικές περιοχές, όπως το Παγκράτι, είτε σε μεγάλα ακίνητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, και ανέλυσε ότι τόσο λόγω των συνθηκών της ζήτησης όσο και λόγω νομοθετικών πρωτοβουλιών οι αποδόσεις θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές καθιστώντας την Ελλάδα σημείο αναφοράς για τα ακίνητα. Ο κ. Ιάσσων Τσάκωνας επισήμανε το γεγονός ότι οι αγοραστές ακινήτων και οι κατά περιόδους ένοικοι αυτών των ακινήτων μπορούν να γίνουν μέρος της τοπικής κοινότητας και να προσφέρουν έναν ιδιαίτερο δυναμισμό στην τοπική κοινωνία, όπως συνέβη στην Αντίπαρο, αλλά υπογράμμισε και τη σημασία ενός διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων παικτών και φορέων, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης σε κάθε περιοχή. Επιπλέον, ο κ. Ιάσσων Τσάκωνας, μίλησε για τις ανάγκες των ιδιοκτητών και ανέλυσε εκτενώς το πως η βραχυχρόνια μίσθωση επηρεάζει τις κατασκευαστικές απαιτήσεις των προς ανάπτυξη ακινήτων, όπως τη διαμόρφωση και τα υλικά τα οποία επιλέγονται, καθώς και τις ανάγκες διαχείρισης των ακινήτων τόσο από άποψη εμπορική όσο και διαχειριστική. Ο κ. Στάθης Καρόπουλος επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα για τη ρύθμιση της αγοράς των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, και ορισμένες από αυτές, όπως το Αριθμητήριο Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α.), αποτελούν βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.



Η εκδήλωση προσέφερε μια πλατφόρμα για την εποικοδομητική διασύνδεση μεταξύ του τομέα των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα και των πρωταγωνιστών του τουριστικού και κτηματομεσιτικού τομέα. Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις ανέδειξαν την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα και παρουσίασαν τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.