"Η Ελληνική σημαία ολισθαίνει"

Της Αναστασίας Βαμβακά

Τα μεγάλα διλήμματα που έχει κληθεί να απαντήσει η παγκόσμια ναυτιλία και κυρίως ο ελληνικός εφοπλισμός σχολίασαν τρεις κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές, Πάνος Λασκαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Laskaridis Shipping Company Ltd. and Lavinia Corporation, Χάρης Βαφειάς, CEO, Stealthgas Inc & Imperial Petroleum Inc και Πέτρος Παππάς, CEO, Star Bulk Carriers στο 7ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Ελληνική σημαία και Έλληνες ναυτικοί

Με τον γνωστό ευθύ τρόπο του ο κ. Λασκαρίδης δεν έκρυψε, ούτε ωραιοποίησε την μεγάλη πρόκληση που καλείται να χειριστεί η ελληνική ναυτιλία σε σχέση με την ελληνική σημαία. "Το ελληνικό νηολόγιο αρχίζει και πνέει τα λοίσθια". "Δεν θα πάει προς το καλύτερο, αλλά προς το χειρότερο. Τα μαντάτα είναι μαύρα για το ελληνικό νηολόγιο και ούτε η Πολιτεία ούτε ο εφοπλισμός κάνουν τίποτε για να το αναστρέψουν" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη πως οι Έλληνες ναυτικοί μειώνονται, κάτι που έγινε και σε χώρες όπως η Αγγλία και η Νορβηγία. "Σήμερα δεν πάει ο Έλληνας ναυτικός μόνο στο ελληνικό βαπόρι" συμπλήρωσε, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό "ότι δεν θα έχουμε τους ναυτικούς όταν αφυπηρετούν από τα πλοία να έρχονται και να εργάζονται στα γραφεία μας". Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του παρατήρησε πως "οι Έλληνες στη ναυτιλία δεν είναι ποτέ μια γροθιά". "Ο ελληνικός εφοπλισμός επί δεκαετίες κρυβόταν, δεν είχε διεθνή στρατηγική, άλλες χώρες με μικρότερους στόλους είχαν καλύτερο αποτέλεσμα" παρατήρησε για να προσθέσει: "Εμείς πάντα αμυνόμεθα και γκρινιάζαμε, αυτό εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Αντιμαχόμεθα προτάσεις άλλων, ενώ πρέπει με το μέγεθος που έχουμε εμείς να βγαίνουμε μπροστά".

Στην ίδια γραμμή και ο κ. Βαφειάς που σημείωσε ότι "θέλουμε και τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι είναι ελάχιστοι". "Ξέρω πολλές εταιρείες που θέλουν να βάλουν ελληνική σημαία στα πλοία τους και δεν μπορούν διότι δεν υπάρχουν ναυτικοί. Άρα δεν είναι κρίμα να έχουμε 5,5 χιλιάδες πλοία και κάτω από 1000 να είναι στην ελληνική σημαία; Δεν είναι κρίμα αυτό; Και να έχουν το benefit άλλες σημαίες;" αναρωτήθηκε και συνέχισε λέγοντας: "Γιατί λοιπόν δεν έρχεται η πολιτεία να σου πει ότι κάνω το ελληνικό νηολόγιο πολύ ανταγωνιστικό, βγάζω τους περιορισμούς".

Στη συζήτηση ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και ο κ. Παππάς λέγοντας πως "πρώτον πρέπει να κοιτάξει κανείς το οικονομικό: Ο Έλληνας ναυτικός έναντι του Φιλιππινέζου κοστίζει περίπου 120 δολάρια την ημέρα περισσότερο. Άρα αν είχες τέσσερις Έλληνες ναυτικούς είναι 500 δολάρια την ημέρα. Αυτό το λαμβάνουν υπόψιν τους πολλές εταιρείες". Και εκείνος τόνισε ότι "δεν υπάρχουν ναυτικοί. Ο νέος δεν κάνει κέφι να πάει στη θάλασσα. Εγώ βέβαια δεν το αποκλείω ότι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, διότι τα χρήματα είναι καλά και αν γίνει το κατάλληλο marketing πιστεύω ότι ίσως έχει περισσότερες πιθανότητες για το μέλλον". Υπογράμμισε παράλληλα πως το πρόβλημα του ότι δεν έχουμε ελληνικά πληρώματα "θα το δούμε στα επόμενα χρόνια, όταν δε θα έχουμε ανθρώπους από τα πλοία να μεταπηδούν στα γραφεία μας και να τρέχουν τα operations και τα technical departments και θα γίνουμε και εμείς Νορβηγοί και βόρεια Ευρώπη με την έλλειψη προσωπικού που έχουν".

Καύσιμα

Για το κρίσιμο ζήτημα των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών και την ναυπήγηση νέου τύπου πλοίων ο κ. Λασκαρίδης σημείωσε πως "κανένας σώφρων πλοιοκτήτης δεν θα έβαζε στοίχημα ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος". Όπως είπε, πολλές εταιρείες δοκιμάζουν διάφορες λύσεις για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά κανείς δεν θα έβαζε στοίχημα ποιο θα είναι αυτό. Εξέφρασε πάντως την εκτίμηση πως οι πυρηνικοί αντιδραστήρες "στο μέλλον, σε 10-20 χρόνια, θα είναι απολύτως ασφαλείς και θα είναι μία απολύτως βιώσιμη και καλή λύση".

"Δεν νομίζω μέχρι το 2030 να είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε τα πλοία που καίνε πετρέλαιο, όπως καίνε σήμερα" ανέφερε ο Χάρης Βαφειάς και πρόσθεσε πως "είδα κάποια δημοσιεύματα με κάποιους που θέλουν να σταματήσουν τις παραγγελίες πλοίων με μηχανές εσωτερικής καύσης μέχρι το 2030… Ακόμα δεν έχουν διαλέξει ποια μορφή ενέργειας θα είναι αυτή, ακούγαμε πολλά διαφορετικά πράγματα με μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει να καταλήγουμε σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη ενέργεια που θα αντικαταστήσει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα" ανέφερε.

Μιλώντας για τα καύσιμα του μέλλοντος σημείωσε πως αυτή τη στιγμή κανείς δεν θέλει να πάρει το ρίσκο να είναι ο πρωτοπόρος γιατί αν τελικά το κάνει και προχωρήσει μπορεί μετά να επιλεγεί κάποια άλλη ενέργεια και το πλοίο του να γίνει μη αποδεκτό. Όπως είπε, ο ίδιος πιστεύει στην πυρηνική ενέργεια, αν και ακόμα υπάρχει πολύ αρνητική διάθεση από τον κόσμο προς αυτή λόγω παλαιότερων ατυχημάτων. "Ίσως η αμμωνία είναι μία μορφή ενέργειας με καλές πιθανότητες" πρόσθεσε για να συμπληρώσει: "Οπότε ας δούμε που θα καταλήξουνε οι ειδήμονες και ας δούμε τα πρώτα πλοία που θα παραγγελθούν με αυτούς τους νέους τρόπους ενέργειας και ας είμαστε εμείς οι δεύτεροι, που θα πάρουμε κάποια πλοία δοκιμασμένα και δεν θα έχουμε τα προβλήματα ότι είμαστε οι πρώτοι".

Σε ό,τι αφορά τις ναυπηγήσεις παρατήρησε ότι "είναι μια ιδιαίτερη εποχή, διότι τα ναυπηγεία είναι σχεδόν όλα γεμάτα με τις πλειονότητες των παραγγελιών να είναι container και μετά lng καράβια, άρα για τα mainstream καράβια δηλαδή φορτηγά και δεξαμενόπλοια υπάρχουν πολύ λίγα slots διαθέσιμα, οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ και για τα μεν και για τα δε".

Ως σωτήρα της ναυτιλίας χαρακτήρισε τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ο Πέτρος Παππάς. "Πιστεύω ότι αυτό που θα βοηθήσει γενικότερα τη ναυτιλία είναι τα environmental regulations. Θεωρώ ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο supply των πλοίων" ανέφερε συγκεκριμένα ενώ ερωτηθείς για τα μεγάλα διλήμματα απάντησε πως για τον ίδιο "είναι σαφέστατα η πορεία προς τις μηδενικές εκπομπές αερίων" εξηγώντας: "Όλοι μας κάνουμε μία στρατηγική κι έχουμε κάποιους στόλους. Κάθε χρόνο, οι στόλοι μεγαλώνουν, παλιώνουν, τι κάνουμε; Παραγγέλνουμε τώρα, περιμένουμε; Αυτό είναι μία πολύ μεγάλη απόφαση που πρέπει να πάρει κανείς".

"Εμείς στη δική μας εταιρεία αποφασίσαμε να πάρουμε μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς οι οποίοι θα μπουν στο θέμα των αερίων στα επόμενα χρόνια. Τι κάνουμε; Παίρνουμε operational measures, δηλαδή προσπαθούμε να πάμε από το άλφα λιμάνι στο βήτα καίγοντας όσο πιο λίγο πετρέλαιο μπορούμε, κοιτώντας τους καιρούς και τα λοιπά. Τσεκάρουμε αυτή τη στιγμή το carbon capture πάνω στα πλοία, να δούμε αν αυτό μπορέσει να δουλέψει, κοιτάμε να κρατάμε τα ύφαλα χαμηλά… Δηλαδή αυτή τη στιγμή μέχρι να δούμε που πάνε τα πράγματα, προσπαθούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία θα μας έχουν μέσα στους περιορισμούς στους οποίους οφείλουμε να είμαστε μέχρι το 2030".

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα του μέλλοντος ο κ. Παππάς σημείωσε πως "αυτή τη στιγμή βλέπουμε αμμωνία, μεθανόλη και βιοκαύσιμα". "Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένας συνδυασμός των τριών. Το καθένα έχει τα υπέρ του και τα κατά του. Για την ώρα κυρίως κατά" επισήμανε ενώ εστιάζοντας στην πυρηνική ενέργεια εξέφρασε την εκτίμηση πως "δεν θα μπορέσει να δουλέψει εύκολα στην ναυτιλία". "Αυτό που πιστεύω εγώ για την πυρηνική ενέργεια είναι ότι θα πρέπει να καλύψει άλλες ανάγκες, ώστε να αφήσει και περισσότερο πράσινο καύσιμο για τη ναυτιλία στο μέλλον" κατέληξε.