Διεθνές Συνέδριο "Leadership and Management in the Digital Era"

Διεθνές συνέδριο με θέμα: "Leadership and Management in the Digital Era: Shaping the Future of Work and Business Education" συνδιοργανώνουν, στην Αθήνα στις 19-20 Ιουνίου 2023, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Stevens Institute of Technology των ΗΠΑ και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Σε μια εποχή που οι ψηφιακές τεχνολογίες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας, την οργάνωση των επιχειρήσεων και οργανισμών και γενικότερα στον τρόπο ζωής μας, η ανάγκη για αλλαγές στην εκπαίδευση καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική. Ειδικά στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, διεθνείς μελέτες αναδεικνύουν τις μεγάλες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και τις σημαντικές αλλαγές στις απαιτούμενες δεξιότητες των στελεχών προκειμένου να ανταποκριθούν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το συνέδριο αυτό έχει στόχο να αναδείξει τις σημαντικότερες από αυτές τις εξελίξεις στον χώρο του μάνατζμεντ, της ηγεσίας και της εκπαίδευσης. Οι δυο ημέρες του συνεδρίου δομούνται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:



Ηγεσία και Διακυβέρνηση στην Ψηφιακή Εποχή, με συνεδρίες όπως:

-Ηγεσία και Διακυβέρνηση στην Ψηφιακή Εποχή,

-Τεχνολογία και Κοινωνική Πρόνοια στην Ψηφιακή Εποχή,

-Diversity Equity and Inclusion στην Ψηφιακή Εποχή,

-Ψηφιακή Τεχνογνωσία και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων,

-Δημόσια Διοίκηση, κ.ά.

Το μέλλον της Εργασίας, με συνεδρίες όπως:

-Εργασία εξ Αποστάσεως και Work-Life Balance,

-Καινοτομίες στην Παραγωγή,

-Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή,

-Fintech: Αλγόριθμοι, Καινοτομία και Πολιτικές στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,

-Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή, κ.ά.

Στρατηγική, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή, με συνεδρίες όπως:

-Οργανωτικός Μετασχηματισμός και Καινοτομία,

-Θέτοντας τις Βάσεις για Οργανισμούς Υψηλής Απόδοσης,

-Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτομία και Πανεπιστημιακή Έρευνα

Το μέλλον των Business Schools στην Ψηφιακή Εποχή, με συνεδρίες όπως:

-Διατηρήσιμη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση,

-Η Εκπαίδευση Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή,

-Το Μέλλον της Έρευνας στις Σχολές Διοίκησης,

-Καινοτομίες Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων για την Ψηφιακή Εποχή, κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκτός από τις ακαδημαϊκές ερευνητικές εργασίες που θα παρουσιαστούν, στόχος είναι η διασύνδεση των ακαδημαϊκών με στελέχη από τον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών για γόνιμο διάλογο (μέσω Panel Discussions) και η συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής.

Προσωπικότητες της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας αποτελούν μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Προγράμματος του Συνεδρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια ευρωπαϊκά (University of Oxford, London School of Economics, Copenhagen Business School, INSEAD, Stockholm School of Economics, ETH, Technical University of Munich, Technical University of Denmark, IESE, IE Business School, ESSEC, University of Leeds, Bayes, κ.ά.) και μη (University of Pennsylvania/ Wharton, Columbia University, Stanford University, Northwestern University/Kellogg, Case Western Reserve, Purdue University, Boston University, Carnegie Mellon University, Rutgers University, George Washington University, University of California Davis, University of Miami, Ozyegin University, Keio University, University of Sao Paolo, κ.ά.) συμμετέχουν στο συνέδριο. Παράλληλα, συμμετέχουν και πολλά υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων (OTE, PeopleCert, Astra Zeneca, BCG, Bain, Deloitte, Grant Thornton, Roche, NatCap, Eurobank, Convert Group, e-Fresh, Δαναός, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, Uni.fund, κ.ά.) καθώς και στελέχη διεθνών οργανισμών (UNESCO, OECD, Association of Information Systems, German Research center for Artificial Intelligence, Center to Advance Research in Financial Technologies, κ.ά). Από την Ελλάδα, εκτός του ΟΠΑ, συμμετέχουν ερευνητές από το ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κ.ά. Χορηγοί του συνεδρίου είναι ο ΟΤΕ, η PeopleCert, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η Eurobank, η Deloitte και η AI Investments.

Σημειώνεται ότι από τις 21 έως και τις 23 Ιουνίου 2023, το Συνέδριο θα συνεχιστεί στη Σύρο, όπου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του με τη μορφή ερευνητικού colloquium και με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, διδακτόρων και υποψήφιων διδακτόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο πληροφοριακό έντυπο του συνεδρίου , ενώ για εγγραφές και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://LMDE2023.org

Για περισσότερες πληροφορίες: Κυρέζης Νικόλαος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ.+ 30 210 8203297, e-mail: nkyrezis@aueb.gr, pr-office@aueb.gr