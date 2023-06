Σούπερ-μάρκετ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ για τους πέντε μεγάλους το 2023

Toυ Γιώργου Λαμπίρη

Σε συνολικές επενδύσεις που αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ για το 2023 προχωρούν οι πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ στην Ελλάδα. Έμφαση δίνεται από όλους στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, σε ψηφιακό μετασχηματισμό, σε αποθηκευτικές υποδομές αλλά και στην ανάπτυξη καταστημάτων ευκολίας. Στην τελευταία περίπτωση τα My market με τα καταστήματα επιφάνειας 100-150 τ.μ. με την ονομασία My market Local αλλά η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία αναπτύσσει το δίκτυο franchise καταστημάτων AB Shop & Go με στόχο να φτάσει τα 250 σημεία έως και το 2025.

Σκλαβενίτης: Ολοκληρώνονται τα καταστήματα σε Γλυφάδα-Μυτιλήνη

Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ-μάρκετ της χώρας, η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελική ευθεία για την κατασκευή των δύο καταστημάτων του σε Γλυφάδα και Μυτιλήνη, όπου στη δεύτερη περίπτωση θα παραδοθεί και θα λειτουργήσει στο τέλος του Ιουνίου. Στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, το οποίο σταθερά τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται περίπου στα 60 εκατ. ευρώ ετησίως, περιλαμβάνεται η συνέχιση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αλυσίδας, καθώς και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα καταστήματα και στις αποθήκες, έργα που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αλλά και την αντικατάσταση παλαιών ψυγείων με νέα χαμηλής κατανάλωσης.

ΑΒ: Έμφαση στα καταστήματα γειτονιάς

Bαρύτητα στην επέκταση του δικτύου franchise καταστημάτων γειτονιάς, AB Shop & Go, δίνει η ΑΒ Βασιλόπουλος. Η αλυσίδα να διευρύνει περαιτέρω το δίκτυο καταστημάτων AB Shop & Go, με 50 νέα καταστήματα στη διάρκεια του 2023. Στόχος είναι να φτάσει τα 250 καταστήματα AB Shop&Go στην επόμενη διετία, συνολικά, καλύπτοντας έτσι την αγορά ευκολίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το συνολικό πλάνο επενδύσεων ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνονται δαπάνες για νέα καταστήματα. Ειδικότερα, εντός της φετινής χρονιάς θα λειτουργήσει το υπερμάρκετ των 5.000 τετραγωνικών μέτρων στο οικόπεδο του Ιδρύματος Μιμηκοπούλου στο Μαρούσι, το οποίο έχει διέλθει από αρκετές περιπέτειες που οδήγησαν έως και τη διακοπή των εργασιών του τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Αυτή την περίοδο οι εργασίες αποπεράτωσής του από την κατασκευάστρια EMD Constructions βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλάνο επενδύσεων για φέτος προβλέπεται και η λειτουργία 5 έως και 10 εταιρικών καταστημάτων μεσαίου μεγέθους.

Οι επενδύσεις της Lidl Ελλάς

Το επενδυτικό πλάνο της αλυσίδας ανέρχεται για την τρέχουσα περίοδο στα 100 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε εκσυγχρονισμό καταστημάτων και άνοιγμα νέων σημείων. Στον σχεδιασμό επιχείρησης είναι εκτός των άλλων να επενδύσει στην ψηφιοποίηση των ραφιών της με το σύστημα Electronic Shelf Labelling, κάτι στο οποίο επενδύει σταδιακά το σύνολο των ελληνικών αλυσίδων και διευκολύνει την αλλαγή των τιμών στα ράφια αλλά και την άμεση ενημέρωση τυχόν αλλαγών στις τιμές των προϊόντων. Πρόκειται για μία επένδυση το συνολικό κόστος της οποίας αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατη επένδυση αποτελεί και η απόκτηση ακινήτου επί της οδού Μεσογείων 257 που ανήκε στη Miele από τη Lidl Ελλάς, με προοπτική να δημιουργήσει εκεί ένα καινούργιο σούπερ-μάρκετ. Θα θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο στέγαζε επί πολλά έτη τα κεντρικά γραφεία της Miele καθώς και κατάστημα λιανικής της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το δίκτυο της αλυσίδας αυτή τη στιγμή αριθμεί συνολικά 229 καταστήματα πανελλαδικά, ενώ η ανάπτυξη των σημείων πώλησης πραγματοποιείται μέσω του εξειδικευμένου τομέα ακινήτων που διατηρεί στην Ελλάδα η αλυσίδα.

Metro-My market: Στα 280 εκατομμύρια οι επενδύσεις τετραετίας

Από την πλευρά του ο όμιλος επιχειρήσεων Metro-Μy market, για την τετραετία από το 2023 έως το 2026 έχει προγραμματίσει επενδύσεις που θα φτάσουν συνολικά τα 280 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται επενδύσεις, οι οποίες μόνο για φέτος θα ανέλθουν στα 50 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το νέο κέντρο διαλογής στον Ασπρόπυργο, για το οποίο η επιχείρηση αναζητά τον κατάλληλο χώρο-οικόπεδο για να επενδύσει στην κατασκευή του. Από μόνο του το νέο διαμετακομιστικό κέντρο υπολογίζεται ότι αποτελεί μία επιπλέον επένδυση άνω των 50 εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων των 280 εκατ. ευρώ για την τρέχουσα τετραετία.

Συν τοις άλλοις, στην Κύπρο όπου ξεκίνησε δημιουργώντας κατάστημα χονδρικής στη διάρκεια της πανδημίας, προγραμματίζει να λειτουργήσει και ένα νέο κατάστημα με επιφάνεια 3.000 τ.μ. στη Λευκωσία, μετά το ήδη υπάρχον σημείο πώλησης της Λεμεσού. Η επένδυση αυτή από μόνη της θα ανέλθει στα 8 εκατ. ευρώ.

O όμιλος Metro εισήλθε πρόσφατα και σε ένα νέο μοντέλο καταστημάτων λιανικής, τα My Market Local, μικρά καταστήματα ευκολίας (convenience store), τα οποία αναπτύσσονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Στόχος μέσα από αυτή την κίνηση είναι να προσθέσει στο δίκτυό του 90 νέα καταστήματα από έως το 2025. Μάλιστα, στις αρχές 2024 τα My Market Local θα ανοίξουν και στη Θεσσαλονίκη με στόχο να επεκταθούν πανελλαδικά.

Μασούτης: Επενδύσεις 25 εκατομμυρίων

Ο Μασούτης για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογίσει επενδύσεις 25 εκατομμυρίων ευρώ. Τα συγκεκριμένα χρήματα θα διατεθούν και για την ανακαίνιση και αναβάθμιση καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές, εκεί δηλαδή όπου η αλυσίδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Προβλέπεται επίσης η ίδρυση νέων καταστημάτων, με κύριο πυλώνα την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου στην Αττική. Στην πρωτεύουσα η Μασούτης θυμίζουμε ότι επεκτείνεται στη Γλυφάδα με κατάστημα στις παλιές εγκαταστάσεις της εταιρείας κατασκευής σκαφών, Lambro Marines, οι οποίες επί σειρά ετών παρέμεναν εγκαταλειμμένες και εκεί το κατασκευαστικό έργο έχει αναλάβει η Ten Brinke. Ταυτόχρονα το ενδιαφέρον της επιχείρησης στρέφεται επίσης στον άξονα της λεωφόρου Κηφισίας και στο Ψυχικό, όπου έως και αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσία. Να σημειωθεί ότι ο Μασούτης ερευνά περίπου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, την αγορά ή δημιουργία logistics center σε Ασπρόπυργο ή Ελευσίνα, μετά την πώληση του διαμετακομιστικού κέντρου που διατηρούσε στο Μαρκόπουλο και είχε αποκτήσει κατά την εξαγορά της Προμηθευτικής.