Στα σκαριά μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις σε ξενοδοχεία

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Τα μεγάλα projects πολλών εκατομμυρίων ευρώ δεν σταματούν στον ελληνικό τουρισμό και αυτό φαίνεται μεταξύ άλλων και από το γεγονός πως πρωταγωνιστούν και στις στρατηγικές επενδύσεις. Μόλις πρόσφατα τρία νέα έργα που πήραν το πράσινο φως από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έρχονται να συμπληρώσουν τον μακρύ κατάλογο των ξενοδοχειακών πλάνων που αναμένεται να μεταμορφώσουν την εικόνα και να ανεβάσουν τα στάνταρτ της ελληνικής φιλοξενίας τα χρόνια που έρχονται.

Οι τρεις νέες επενδύσεις που κατατάσσονται πλέον ως στρατηγικές είναι μία στην Κρήτη, μία στη Σαντορίνη και μία στην Ερμιονίδα, συνολικού προϋπολογισμού μισού δισ.

Το έργο "Cretan Tale" υλοποιείται από την "Blue Frontier Mονοπροσωπη Α.Ε." και ο συνολικός του προϋπολογισμός φτάνει τα 235 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν 225 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας. Η επένδυση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία παραθεριστικού τουριστικού καταλύματος και τουρισμού αναψυχής, που θα περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα πέντε παραθεριστικών τουριστικών οικιστικών συγκροτημάτων και δύο ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και μαρίνα με τις απαραίτητες υποδομές. Το ακίνητο της σχεδιαζόμενης επένδυσης βρίσκεται στη θέση "Άγιος Νικόλαος" στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Η συνολική έκταση της επένδυσης ανέρχεται σε 1.130.372 τ.μ.

Τα 67,5 εκατ. φτάνει ο προϋπολογισμός για το έργο "Santorini Valvis Volcanic Spa" της εταιρείας "ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΗ Α.Ε." και οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει ανέρχονται στις 75 νέες. Η επένδυση χωροθετείται στη Σαντορίνη στη θέση Πλατύναμος. Το έργο αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων κλασσικού τύπου και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, συνολικής δόμησης 16.570τ.μ. και συνολικής δυναμικότητας 166 κλινών.

Η τρίτη επένδυση αφορά στην κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου και πολυτελούς συγκροτήματος μικτής τουριστικής εκμετάλλευσης. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 100 δωμάτια και 15 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες προς πώληση ή/και εκμετάλλευση.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία "ΣΚΑΡΛΕΤ ΜΠΗΤΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "SCARLET BEACH". Το έργο προϋπολογίζεται στα 203 εκατ. και αναμένεται να δημιουργήσει 188 θέσεις εργασίας.

Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στην παραλία των Αγίων Αναργύρων, 9,5 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πόρτο Χέλι.

Οι στρατηγικές επενδύσεις που τρέχουν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την έγκριση, ή όχι, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αναμένει πλέον η επένδυση για το Cape Tholos Luxury Resort, που περιλαμβάνει την ανέγερση δύο πολυτελών ξενοδοχείων, δυναμικότητας 300 κλινών το καθένα, και τη δημιουργία τουριστικού χωριού με 208 κατοικίες, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση υλοποιείται από τον όμιλο Μεταξά που ήδη δραστηριοποιείται στην Κρήτη, αλλά και στη Σαντορίνη. Τοποθετείται σε ιδιόκτητη έκταση 1.200 στρεμμάτων στην περιοχή Θόλος Καβουσίου και αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 216 θέσεις πλήρους και εποχικής εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και επιδότηση.

Στην Κρήτη επίσης, η επένδυση της Costa Nopia περιλαμβάνει την τουριστική ανάπτυξη συνολικής έκτασης 1.130 στρέμματα στα Νωπήγια. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο ξενοδοχειακές μονάδες, παραθεριστικές κατοικίες, που μπορεί να φτάσουν τις 800, τουριστικό καταφύγιο σκαφών, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδο γκολφ και συνεδριακό κέντρο. Το τουριστικό έργο αναμένεται να δημιουργήσει 450-500 νέες θέσεις εργασίας.

Στην τελική ευθεία

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον το project Εlounda Hills της Mirum Hellas στην Κρήτη συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση όλων των σχετικών αδειών και η έναρξη κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου στις αρχές του φθινοπώρου. Tο εκτιμώμενο κόστος της συνολικής επένδυσης (μαζί με τις επανεπενδύσεις) ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ και βασίζεται σε ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τραπεζικό δανεισμό και προπωλήσεις κατοικιών. Το έργο θα καταλάβει συνολική έκταση 56 εκταρίων, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται το 2027, ενώ έως το καλοκαίρι του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος.

Στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου, αναμένεται να αναπτυχθούν δύο πολυτελή ξενοδοχεία. Το ένα εξ αυτών, δυναμικότητας 137 δωματίων, μαζί με 66 branded βίλες και 81 branded διαμερίσματα θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα του project. To δεύτερο ξενοδοχείο, 15 δωματίων, θα αναπτυχθεί στην περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η μαρίνα, η οποία θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 64 σκαφών. Εκτός από τα δύο ξενοδοχεία, στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου, θα δημιουργηθούν 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες, 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές, με τις τιμές πώλησης των branded κατοικιών να ξεκινούν από περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και μπορεί να υπερβούν τα 7,5 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη φάση είναι περιφερειακή και περιλαμβάνει επιπλέον 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες και 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές και ανέσεις.

Το 2026 επίσης αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο θέρετρο Varko Bay, που θα αναπτυχθεί στη Χερσόνησο Βαρκό της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Στις 12 Απριλίου εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για την "Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) "Varko Bay Resort” στη θέση "Βαρκό” της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας".

Tο πέντε αστέρων θέρετρο θα αποτελείται από συνολικά 116 πολυτελείς βίλες και 45 branded κατοικίες. Η επένδυση που υλοποιείται από την επενδυτική εταιρεία RND Investments θα διαθέτει τρία εστιατόρια και μπαρ, όπως και τουριστική μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού γιοτ έως 40 μέτρων. Το κόστος για την υλοποίηση της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 180 εκατ. ευρώ. Θα δημιουργηθούν περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας κατά τη διετή κατασκευαστική περίοδο και θα απασχολούνται περισσότερα από 250 άτομα κατά τη λειτουργία του θέρετρου.