Howden Hellas: Οι εξελίξεις στην ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η Howden Ελλάδας, σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της AXIS και της Aerones, διοργάνωσε ένα εξειδικευμένο σεμινάριο για την εξέλιξη των ασφαλιστικών προγραμμάτων των ΑΠΕ, στη διάρκεια του οποίου αναλύθηκαν και οι βασικότεροι κλιματικοί κίνδυνοι από τους οποίους απειλούνται τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Τις εργασίες παρακολούθησαν 25 περίπου στελέχη των εταιριών leaders στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ οι ομιλητές ανέπτυξαν θεματολογία που αφορούσε τις πλέον καινοτόμες και σύγχρονες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των αιολικών πάρκων, καθώς και στην αμεσότητα της ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς στις ανάγκες που δημιουργούνται από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ειδικά σε συνθήκες αυξανόμενων σε ένταση και συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν από το πάνελ των ειδικών της AXIS και της Aerones, αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ζημιών από πτώση κεραυνών, ενώ σημαντικό κομμάτι των εργασιών αφιερώθηκε στην τεχνολογία BESS (Battery Energy Storage System) για την αποθήκευση και διανομή της ενέργειας, η σημαντικότητα της οποίας αναδεικνύεται σε μείζον θέμα, λόγω των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών, ο Παναγιώτης Δούμας, Member of the EXCO Ηοwden Hellas, τόνισε: "Η πρωτοβουλία αυτή της Ηοwden αποτελεί ακόμη μία πρωτοποριακή κίνηση, η οποία καταδεικνύει τη σπουδαιότητα που αποδίδουμε τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε επίπεδο Ομίλου, στην ενεργειακή μετάβαση που θα μας οδηγήσει -ελπίζω το συντομότερο δυνατόν-, στον στόχο του net zero emissions. H σωστή, πλήρης και niche ασφάλιση των ΑΠΕ αποτελεί για τη Howden πρώτη προτεραιότητα και ως οι leading brokers στην αγορά μας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας κορυφαία ενημέρωση και τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε διεθνές επίπεδο".

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι κ.κ. Peter Fitzsimmons, Head of International Onshore, London, AXIS, Dan Stevens, Head of Engineering, Renewable energy, AXIS, Ηλίας Λάρδας, Risk Analyst Renewables, AXIS, Dainis Kruze, CEO Aerones, Greta Krumina - Business Development Director, Aerones.