ΤτΕ: Ελαφρώς μειωμένη η τραπεζική χρηματοδότηση της οικονομίας τον Μάρτιο - Αύξηση των καταθέσεων

Ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με τον Φεβρουάριο αύξηση κατά 5,2% κατέγραψε η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση της οικονομίας τον Μάρτιο του 2023, από 5,5% τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, εξάλλου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 4,4%, από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.318 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι μείωσης κατά 1.456 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά:

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1.619 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 580 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2023, ήταν θετική κατά 447 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 607 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 5,3% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Μάρτιο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 5,1% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.172 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2023, ήταν θετική κατά 1.181 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,2% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 10,6% από 9,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.266 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 90 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,8% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 85 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Μάρτιο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,2%, από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 69 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 103 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 2.979 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.090 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2023.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 661 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 366 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,2% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 2.318 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 1.456 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.581 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.255 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,2% από 0,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.180 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.425 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 171 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 738 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 202 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,6% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

