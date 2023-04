Στα σκαριά κοινές επενδύσεις του αιγυπτιακού κρατικού fund με το Υπερταμείο στην Ελλάδα

Του Γιώργου Λαμπίρη

Ιδιαίτερα πιθανό είναι να συνεπενδύσει με το Υπερταμείο σε σειρά τομέων ενδιαφέροντος στην Ελλάδα το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Αιγύπτου, κάτι το οποίο ανέφερε σε κοινό πάνελ με τον CEO του ελληνικού ταμείου, Γρηγόρη Δημητριάδη, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Ayman Soliman, CEO του αιγυπτιακού ταμείου.

Όπως είπε ο ίδιος στο Capital.gr στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών, "η κατεύθυνση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα δύο μεσογειακά funds – της Αιγύπτου και της Ελλάδας – πρόκειται να επενδύσουν από κοινού. Αναζητούμε συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες σε στοχευμένους τομείς. Όλοι οι τομείς που σχετίζονται με το πεδίο της βιωσιμότητας, είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί για εμάς είτε πρόκειται για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για τον αγροδιατροφικό τομέα αλλά και τον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών. Επιδίωξη είναι να δημιουργήσουμε δεσμούς προκειμένου να διευκολύνουμε τις κοινές αυτές επενδύσεις, στις οποίες έχουμε στοχεύσει".

"Επίσης δημιουργούμε δεσμούς και για τον τομέα της βιομηχανίας καθώς και στο πεδίο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη σχέση που αυτή διατηρεί με τη βιομηχανία. Τα κοινά επενδυτικά projects που σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε θα έχουν εμάς ως μετόχους μειοψηφίας στις συμμετοχές που πρόκειται να υλοποιηθούν".

To κρατικό fund της Αιγύπτου έχει επενδύσει ήδη σε τομείς όπως η Βιομηχανία, η Εκπαίδευση, οι οικονομικές υπηρεσίες και το fintech. Πρόσφατα το κρατικό fund της Αιγύπτου (Sovereign Fund of Egypt ("TSFE") μέσω του υποκεφαλαίου (subfund) υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής βιομηχανίας ("TSFE Healthcare & Pharma Subfund") και της B Investments Holding S.A.E. ("B Investments"), το επενδυτικό όχημα του ιδιωτικού επενδυτικού fund, BPE Partners με έδρα την Αίγυπτο, ανακοίνωσε την υπογραφή δύο συμφωνιών για επενδύσεις άνω των 2 δισ. αιγυπτιακών λιρών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, διανομής και εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων στην Αίγυπτο.

To One Planet Sovereign Fund και η συμμετοχή Ελλάδας και Αιγύπτου

Nα σημειωθεί ότι τόσο το Υπερταμείο, όσο και το κρατικό ταμείο της Αιγύπτου συμμετέχουν στο διακρατικό One Planet Sovereign Wealth Fund.Το OPSWF είναι ένας συνασπισμός κρατικών επενδυτικών ταμείων που δεσμεύονται να ενσωματώσουν οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και τους κλιματικούς κινδύνους στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. Ξεκίνησε από έξι ιδρυτικά μέλη στη διάρκεια του One Planet Summit που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Ιδρυτικά μέλη του είναι τα κεφάλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ, της Νέας Ζηλανδίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Ο Συνασπισμός επεκτάθηκε σταδιακά στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (πρωτοβουλία "One Planet Asset Managers – OPAM", το 2019) και σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων (την πρωτοβουλία "One Planet Private Equity Funds - OPPEF", το 2020). Σε αυτό συμμετέχουν επί του παρόντος 46 μέλη (18 κρατικά επενδυτικά ταμεία, 18 διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, 10 εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων) που από κοινού διαχειρίζονται ή κατέχουν περισσότερα από 37 τρισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων.