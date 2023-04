Γ. Κρεμλής: Να κάνουμε το mainstreaming της κυκλικής οικονομίας σε όλες τις πολιτικές

Στα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας αλλά και της νέας πραγματικότητας που δημιουργούν τα προτάγματα των πολιτικών ESG για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αναφέρθηκαν εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και πολιτειακής σκηνής συνομιλώντας με τη δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, κα Κορίνα Γεωργίου στο πλαίσιο του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 26 - 29 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Μιλώντας στο πλαίσιο πάνελ αφιερωμένου στην επίτευξη του στόχου για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέσω της κυκλικής οικονομίας ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Περιβάλλοντος, Κλιματικής και Κυκλικής Οικονομίας, κ. Γιώργος Κρεμλής, υποστήριξε πως η κυκλική οικονομία αποτελεί το νέο εμβληματικό οικονομικό μοντέλο της ΕΕ που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με μία ολιστική προσέγγιση από τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ορθή διαχείρισή τους έως την προώθηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και τον σχεδιασμό προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα. Όπως σημείωσε, στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ένα στρατηγικό πλάνο που προβλέπει πάνω από 70 άξονες και δράσεις που θα υλοποιηθούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες είναι υπό διαμόρφωση. ‘Έθεσε, δε, το στόχο "να κάνουμε το mainstreaming της κυκλικής οικονομίας σε όλες τις πολιτικές". Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περαιτέρω το ενεργητικό των ΑΠΕ με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο θα ενισχυθεί προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει τα νέα έργα ενώ έκανε ειδική μνεία στην ανάγκη προώθησης έργων αποθήκευσης. Στάθηκε επίσης, στην προώθηση έργων υδρογόνου στην Δυτική Μακεδονία.

Μιλώντας σε πάνελ αφιερωμένο στην κυκλική οικονομία ως επιτακτική ανάγκη των ESG κατευθυντηρίων γραμμών, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλης Γραφάκος, αναφέρθηκε στις κινήσεις που έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση για την προώθηση της ανακύκλωσης και της αλλαγής του μοντέλου της ταφής των απορριμμάτων και την προώθηση των υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Τόνισε δε, πως η επόμενη τετραετία θα είναι εκείνη της εφαρμογής του "Πληρώνω όσο πετάω" που θα αλλάξει τις συνήθειες των πολιτών και της ολοκλήρωσης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και ενεργειακής αξιοποίησης. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που προωθούν συστηματικά την μετάβαση των πόλεων στην πράσινη κυκλική οικονομία. "Ως κυβέρνηση προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους υπέρ της ποιότητας της ζωής των πολιτών και είναι βούλησή μας να συνεργαστούμε σοβαρά και με τις επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση" σημείωσε ο κ. Γραφάκος.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), Διευθύνων Σύμβουλος της IMERYS GREECE & Bauxites, κ. Αθανάσιος Κεφάλας, αναφέρθηκε στις πολιτικές και πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο κλάδος στην κατεύθυνση της βέλτιστης χρήσης των φυσικών πόρων και της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. "Η βιομηχανική συμβίωση, όπου μία μονάδα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τα απόβλητα ή τα υποπροϊόντα μίας άλλης, δεν είναι το μέλλον αλλά το παρόν" σημείωσε, ενώ αναφερόμενος σε μελλοντικές δυνατότητες στην κατεύθυνση αυτή σημείωσε πως τα μεταλλευτικά κενά μπορούν να αποτελέσουν αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα για μια σειρά από βιομηχανικές χρήσεις. Επιπρόσθετα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους πιθανές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αντικατάσταση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με εκείνη των πρώτων υλών από χώρες με διαφορετικά γεωπολιτικά συμφέροντα.

Η Διευθύντρια του Geocycle HELLAS και της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, κα. Λένα Μπέλση αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ήδη η εταιρεία και στους στόχους που έχει θέσει τονίζοντας, εντούτοις πως "η Πολιτεία πρέπει να γίνει πιο γρήγορη και αποτελεσματική όπως είναι ήδη οι επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων για την κυκλική οικονομία". Ανέφερε, ενδεικτικά πως οι προβλέψεις για τις πράσινες προμήθειες είναι ανύπαρκτες, ο κανονισμός που αφορά στο σκυρόδεμα θα πρέπει να αλλάξει ενώ η περιβαλλοντική αδειοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί τον "αιώνιο βραχνά που καμία κυβέρνηση δεν θέλει να επιλύσει" όπως σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και εκτελεστικός πρόεδρος της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, κ. Μιχάλης Οικονομάκης στάθηκε στην ανάγκη της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών που μπορεί να αποτελέσει το triger point για αποτελεσματική ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία της Πολιτείας και των σχετικών φορέων προκειμένου να περάσει το μήνυμα στους πολίτες για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας καθώς θα είναι εκείνοι οι εφαρμοστές των σχετικών πολιτικών. Ειδική μνεία έκανε στο πρόγραμμα "Πληρώνω όσο πετάω" τονίζοντας ότι έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες, παρέχοντας κίνητρα στους πολίτες. Επισήμανε, επίσης, τα σημαντικά αποτελέσματα των Μπλε Κάδων που καλύπτουν το 95% του πληθυσμού, έχοντας οδηγήσει εντός του 2022 στην ανακύκλωση 500.000 τόνων αποβλήτων συσκευασίας, στην μείωση 1,5 εκατ. τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην εξοικονόμηση ενέργειας ικανής να καλύψει τις ανάγκες 870.000 νοικοκυριών.

Ο Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της PwC Ελλάδας, κ. Δημήτρης Σακίπης, υπογράμμισε με τη σειρά του ότι τα θέματα που αφορούν στην κυκλική οικονομία και ουδετερότητα βρίσκονται πλέον στις ατζέντες όλων των συμβουλίων των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Αυτό όπως είπε, προκύπτει αφενός λόγω των σχετικών νομοθεσιών που απαιτούν την στροφή αυτή και αφετέρου από την αξία που προσδίδει στους μετόχους. Αναφερόμενος στο Green Deal τόνισε πως η κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης είναι ένας φιλόδοξος στόχος από τον οποίο, όμως, έλειπαν βασικές στρατηγικές αρχές. Επιπρόσθετα σημείωσε πως η PwC θα μεταφερθεί στα νέα "πράσινα γραφεία" της, εντός του επόμενου έτους, ενώ σημείωσε πως άνοιξε και ένα νέο γραφείο στη Ρόδο που θα λειτουργεί ως sustainability hub όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Ο Γενικός Διευθυντής του τομέα Waste Management της Motor Oil Hellas, κ. Δημήτρης Κονταξής, σημείωσε πως ο όμιλος αντιμετωπίζει την ανάγκη προσαρμογής στο νέο μοντέλο των ESG ως μία ευκαιρία. "Θέλουμε να είμαστε μέρος και φορέας της λύσης" τόνισε. Παράλληλα, σημείωσε πως η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα οικονομικό μοντέλο που πρέπει να ξεκινάει από τον ίδιο τον σχεδιασμό των προϊόντων. Όπως είπε, αυτό το κομμάτι της αλυσίδας λείπει στην Ελλάδα. "Πρέπει να φύγουμε από τους δείκτες των ποσοστών της ταφής των απορριμμάτων και να πάμε στους δείκτες κυκλικότητας" τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο όμιλος Motor Oil Hellas, υπογράμμισε πως διαθέτει το τέλειο παράδειγμα διαχείρισης αποβλήτων με τον σχεδιασμό και τη χρήση προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά στο πλαίσιο του ορισμού των κυκλικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, έχει ήδη κάνει πράξη το πράσινο υδρογόνο, το οποίο χαρακτήρισε το πλέον "κυκλικό" με την κατασκευή πρατηρίων υδρογόνου.

Μια καινοτόμο ιδέα - πρόταση κατέθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen, κ. Θανάσης Πολυχρονόπουλος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: "Εάν η πολιτεία συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα με εταιρείες που ενσωματώνουν καινοτόμες λύσεις σε λιγότερο από πέντε χρόνια, μπορούμε να κλείσουμε όλες τις χωματερές στη χώρα και να μην υπάρχει καμία ανάγκη να χρησιμοποιηθούν ΧΥΤΑ. Χρειάζεται βεβαίως να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές". Ο κ. Πολυχρονόπουλος ανέφερε επίσης ότι η Τήλος είναι ένα μοντέλο - πείραμα μηδενικών αποβλήτων που δοκιμάστηκε και πέτυχε αποτελώντας την βέλτιστη διεθνή πρακτική, ένα παράδειγμα που έφερε την Ελλάδα στο επίκεντρο της καινοτομίας στην κυκλική οικονομία.

Πρόσθεσε επίσης ότι: "Αυτή η επιτυχία και τα συμπεράσματα που βγήκαν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερη κλίμακα σε μεγαλύτερα νησιά, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη το just go zero έχει γίνει ακαδημαϊκό paper, ενώ αξιοποιούμε τη συνεργασία με το INSEAD αλλά και ελληνικά πανεπιστήμια. Χρειάζεται λοιπόν η ενεργοποίηση της πολιτείας και της περιφερειακής - τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποδείξαμε ότι χρειάζεται η κατάλληλη εκπαίδευση των ανθρώπων ώστε να υιοθετήσουν ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και να εμπιστευτούν ξανά ένα σύστημα ανακύκλωσης.". Τέλος ο κ. Πολυχρονόπουλος προανήγγειλε ένα νέο καινοτόμο τεχνολογικά πρόγραμμα όπου μέσω πλατφόρμας οι καταναλωτές θα παραγγέλνουν την παραλαβή ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών από το σπίτι τους.

Η Sustainability & Climate Leader της Deloitte Ελλάδος, κα. Κατερίνα Ρόγκα, αναφέρθηκε στο φαινόμενο του Green washing τονίζοντας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πως δεν αποτελεί απάτη του μέλλοντος. Αντίθετα, πρόκειται για ένα πρόβλημα του παρελθόντος και του σήμερα. Όπως είπε, το έντονο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. καθώς και η οδηγία για τα Green Claims των επιχειρήσεων δημιουργεί τα κριτήρια για την επιλογή των προϊόντων από τους καταναλωτές στο πλαίσιο αυτό, ενώ θέτει στο προσκήνιο το ρόλο του ελεγκτή.