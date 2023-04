Ο νέος χάρτης της σύγχρονης λιανικής στην Ελλάδα

Του Γιώργου Λαμπίρη

Στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά λιανικής αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση με θέμα "Win the Town to Win the Future of Retail” στο Delphi Economic Forum και στο πώς αυτές συμβαδίζουν με την διαμόρφωση των καταναλωτικών συνηθειών.

"Αντιλαμβανόμαστε τις τάσεις που έρχονται από το εξωτερικό", ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου Φουρλής, Βασίλης Φουρλής. Όσοι πίστευαν ότι μεγάλες εταιρείες σημαίνουν πολλές και μεγάλες λύσεις, δεν είναι έτσι καθώς μεγάλες εταιρείες σημαίνουν και μεγάλα προβλήματα. Η ΙΚΕΑ βρέθηκε μπροστά στη νέα πραγματικότητα του online και κλήθηκε να αποφασίσει εάν θέλει να έχει το δίκτυο των τεραστίων καταστημάτων στη νέα εποχή. Γίνονται πειραματισμοί για να καταλήξει κάποιος σε μία προσωρινή λύση και έρχεται η εξέλιξη. Η απόφαση που πάρθηκε διεθνώς και την εφαρμόζουμε και εδώ, είναι ότι τα καταστήματα θα έπρεπε να είναι μικρότερα γιατί δεν χρειάζονται τις μεγάλες αποθήκες που είχαν μέσα. Θα πρέπει να αυξηθεί η εμπειρία του καταναλωτή μέσα στο κατάστημα, αλλά δεν υπάρχει νόημα να πληρώνει κανείς επιφάνειες τεράστιές στο κατάστημα, για να παίρνει το προϊόν και να φεύγει. Έτσι, μεγάλες αλυσίδες έρχονται να προσαρμοστούν στις ανάγκες των καταναλωτών. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η Intersport όπου το omnichannel έρχεται και επηρεάζει τον καταναλωτή γι’ αυτό και δημιουργήσαμε ένα κατάστημα εμπειρίας στην Ερμού, όπου μπορεί να δει πολλά διαφορετικά σπορ. Τέλος, αναφέρω ότι περίπου τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα νέο concept στο real estate για την δημιουργία μεγάλων retail parks και logistics για το e-commerce.

Ο κύριος Φουρλής ανέφερε ότι θα υπάρχουν delivery points που θα ψωνίζει κάποιος από έναν λιανέμπορο, ενώ θα παραλαμβάνει και ένα προϊόν που έχει παραγγείλει online. "Επίσης ο χώρος θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον, διότι οδεύουμε σε μία κυκλική οικονομία που δεν αφήνει συνεχώς πράγματα και σκουπίδια, αλλά τα τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Όλο αυτό νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε έναν νέο χάρτη της λιανικής που δεν έχουμε δει".

Παντελιάδης: Ο καταναλωτής ζητάει πολλά διαφορετικά μοντέλα καταστημάτων

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μετρό ανέφερε ότι υπάρχει ένας καταναλωτής που επισκέπτεται τα καταστήματα πολύ τακτικά. Ακόμα και σε μία χώρα όπως η Ελλάδα πρέπει να έχουμε διάφορα concepts με μικρά και μεγάλα καταστήματα γιατί ο καταναλωτής κάνει πολλά διαφορετικά καταστήματα για να καλύψει τις ανάγκες του. Έχουμε μεγάλα σούπερ μάρκετ περίπου 1.500 – 2.000 τ.μ. όπου θα πάει κανείς για τα εβδομαδιαία και μηνιαία ψώνια, κλασικά σούπερ μάρκετ από 600 έως 1.200 τ.μ. κατάλληλα για πιο συχνές αγορές, τα My market Easy με επιφάνεια 400-500 τ.μ. για καθημερινές αγορές, τα convenience stores που είναι ένα νέο μοντέλο για εμάς με επιφάνεια 150-200 τ.μ. που είναι κοντά, πάει κάποιος με τα πόδια και καλύπτει την ανάγκη τη στιγμής. Πέρα από αυτό όμως επειδή είμαστε omnichannel όπου υπάρχει το e-shop της My market. Συνεργαζόμαστε όμως και με την Wolt και την Instashop, ενώ διαθέτουμε και τα Metro Cash & Carry που τροφοδοτούν ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Ο ίδιος ανέφερε εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι η συνύπαρξη με άλλα καταστήματα δεν έχει αποδώσει όπως στην περίπτωση συνύπαρξης με ένα Praktiker, ενώ η αλυσίδα My market, που ανήκει στον όμιλο Metro, συνυπάρχει και με ένα κατάστημα λιανικής της Intersport. "Η συνύπαρξη δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς", τόνισε o Aριστοτέλης Παντελιάδης, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος.

Έφερε ωστόσο ως παράδειγμα τη συνύπαρξη ενός discount με ένα κανονικά σούπερ μάρκετ, όπως στη Γερμανία όπου συστεγάζονται καταστήματα Aldi και Lidl με ένα άλλο κατάστημα μη εκπτωτικής αλυσίδας. "Πράγματα που μας φαίνονται σε κάποιες φάσεις ταμπού, μπορεί να είναι αποδοτικά σε μία τέτοια περίπτωση".

Κ. Σωτηρόπουλος (Mondelez): Ο καταναλωτής και ο ρόλος της τεχνολογίας

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της Mondelez Greece, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, τόνισε ότι το 70% των ανθρώπων καταναλώνουν τουλάχιστον 2 σνακ την ημέρα και το 50% αντικαθιστά ένα γεύμα με σνακ στη διάρκεια της ημέρας. Αναφέρθηκε στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στην αλλαγή συνήθειας του καταναλωτή στον τρόπο που ενημερώνεται, επιλέγει και αγοράζει τα προϊόντα. "Είτε αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και τον τρόπο που κινούμαστε στα καταστήματα, η ψηφιοποίηση θα πρέπει να προχωρήσει, δημιουργώντας ωφέλειες και συγκράτηση του κόστους. Τρίτο σημείο στο οποίο στάθηκε, είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εμπειρίες για τους καταναλωτές μέσα στα καταστήματα, για να επιστρέψουν μέσα στα καταστήματα. Και επομένως να νιώσει στο τέλος της καταναλωτικής εμπειρίας, ότι άξιζε ο χρόνος που διέθεσε".