Γιατί οι Βέλγοι της RND Investments επέλεξαν τη Βόνιτσα για το πένταστερο θέρετρο των 180 εκατ.

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Δεν συγκαταλέγεται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όμως οι επικεφαλής της βελγο- ολλανδικής επενδυτικής εταιρείας RND Investments Leon van der Heiden και Marie-José van der Steen είδαν στη χερσόνησο Βαρκό της δημοτικής ενότητας Παλαίρου του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία.

Οι ίδιοι είχαν έρθει πριν μερικά χρόνια για διακοπές στην Ελλάδα, με την επενδυτική εταιρεία να δραστηριοποιείται στην αγορά του real estate στο Βέλγιο (κυρίως με φοιτητικές κατοικίες), χωρίς μέχρι πρότινος να έχει ασχοληθεί με το χώρο των ξενοδοχείων. Οι διαδικασίες για την απόκτηση γης από την RND Investments ξεκίνησαν και μέσα σε δύο χρόνια συγκεντρώθηκε η έκταση από συνολικά 14 ιδιοκτήτες.

Το 2019 καταρτίστηκαν ολοκληρωμένες μελέτες σκοπιμότητας από τη συμβουλευτική εταιρεία ακινήτων Savills και την εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών HVS, έχοντας επικαιροποιηθεί το 2021, το 2022 και το 2023. Πριν λίγες ημέρες εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, σε συνέχεια της έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του Varko Bay τον Ιανουάριο του 2021, με το έργο να έχει ενταχθεί στο Καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων που επιτρέπει τη σημαντική μείωση τυχόν κινδύνων που σχετίζονται με την αδειοδοτική διαδικασία.

Φτάνοντας το σήμερα, το νέο πεντάστερο θέρετρο Varko Bay θα αναπτυχθεί σε 181.000 τετραγωνικά μέτρα γης με θέα στον κόλπο του Βαρκού. Η κατασκευή, όπως τονίστηκε σε συνέντευξη τύπου από τους επικεφαλής της RND Investments, προγραμματίζεται να ξεκινήσει φέτος και η επένδυση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2026. Θα αποτελείται από συνολικά 116 πολυτελείς βίλες και 45 branded κατοικίες. Θα διαθέτει τρία εστιατόρια και μπαρ, όπως και τουριστική μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού γιοτ έως 40 μέτρων. Προβλέπεται μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,15 και μέγιστη κάλυψη 20%. Οι κατοικίες θα είναι προς πώληση, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία αναζήτησης αγοραστών.

Γιατί στη Βόνιτσα

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου, η περιοχή έχει σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, με την επένδυση να έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί με θέα στον κόλπο του Βαρκού, με ένα μοναδικό προνομιακό παραλιακό μέτωπο 1,9 χιλιομέτρων και αμμώδεις παραλίες. Την ίδια ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ακτίου (με απευθείας πτήσεις από και προς τις βασικές τουριστικές αγορές) απέχει μόλις 25 λεπτά με το αυτοκίνητο και εγγυάται εύκολη πρόσβαση. Σύμφωνα με την RND Investments, η περιοχή έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί τουριστικά.

Η επένδυση

Το κόστος για την υλοποίηση της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 180 εκατ. ευρώ. Θα δημιουργηθούν περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας περίοδο και θα απασχολούνται περισσότερα από 250 άτομα κατά την λειτουργία του θέρετρου. Το έργο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σε χρονικό ορίζοντα δέκα ετών όφελος για το ελληνικό Δημόσιο που αποτιμάται σε παρούσα αξία σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Προβλέπεται μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,15 και μέγιστη κάλυψη 20%. Ένα μεγάλο τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας του θέρετρου, που τοποθετείται στο 16% των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων, θα στηρίζεται σε ΑΠΕ. Ποσοστό μέχρι του 70% του ανακυκλώσιμου νερού που θα προέρχεται από grey water θα χρησιμοποιείται στην άρδευση, ενώ το βρόχινο νερό θα συλλέγεται. Το 55% του θέρετρου θα είναι δίχως δόμηση, ενώ στη δομημένη επιφάνεια θα υπάρχουν εκατοντάδες δέντρα.

Σημειώνεται πως έχουν υπογραφεί ολοκληρωμένες συμφωνίες διαχείρισης με το υπερπολυτελές brand της Accor Banyan Tree.

Ο όμιλος Bayan Tree

Ο όμιλος Banyan Tree ιδρύθηκε το 1994. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους, παγκοσμίως, ομίλους αναψυχής με έναν μεγάλο αριθμό brands. Το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων, θέρετρων, σπα, γκαλερί, γηπέδων γκολφ και κατοικιών περιστοιχίζεται από ένα οικοσύστημα 10 παγκόσμιων brands, συμπεριλαμβανομένων των βραβευμένων Banyan Tree, Angsana, Cassia, Dhawa και Laguna.

Διαθέτει περισσότερα από 50 νέα ξενοδοχεία και θέρετρα υπό σχεδιασμό και κατασκευή, πλέον των άνω των 60, εν λειτουργία, ξενοδοχείων σε 17 χώρες.

Ο όμιλος με το brand Angsana έχει ήδη παρουσία στην Κέρκυρα

Το 2016 ο όμιλος Banyan Tree προχώρησε σε στρατηγική μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Accor για την ανάπτυξη και διαχείριση των ξενοδοχείων Banyan Tree σε όλο τον κόσμο, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο κρατήσεων και πωλήσεων της Accor, καθώς και το πρόγραμμα πιστότητας ALL - Accor Live Limitless. Το 2017 σύστησε κοινοπραξία με την China Vanke Co. Ltd., εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και ευεξίας.