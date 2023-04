Ο καθηγητής Γ. Παγουλάτος στη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ

Τη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.) αναλαμβάνει ο καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο διορισμός του κ. Παγουλάτου ως Μονίμου Αντιπροσώπου στη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. γίνεται σε συνέχεια της λήξης της παραταθείσας θητείας του απερχόμενου Μονίμου Αντιπροσώπου κ. Γεωργίου – Στυλιανού Πρεβελάκη.

Ακολουθεί το βιογραφικό του κ. Παγουλάτου:

Ο κ. Γιώργος Παγουλάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι απόφοιτος της Προτύπου Σχολής Αναβρύτων.

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Οικονομικής Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2011-σήμερα), Αναπληρωτής Καθηγητής (2006-2011) και Επίκουρος Καθηγητής (2000-2006) στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, στην Μπρυζ του Βελγίου (2006-σήμερα).

Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (2019-σήμερα), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ από το 2013.

Άμισθος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών θεμάτων της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (2020-σήμερα).

Μέλος του Συμβουλίου του European Council on Foreign Relations (ECFR). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Policy Centre (EPC) στις Βρυξέλλες (2015-2020). Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) της Φλωρεντίας (2010-13).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), και μέλος διοικητικών συμβουλίων επιστημονικών ενώσεων και φορέων της κοινωνίας πολιτών. Ήταν Εθνικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2021-2022).

Μέλος του European Policy Centre Working Group για τη Δημοσιονομική Διακυβέρνηση στην Ε.Ε., του Foundation for European Progressive Studies (FEPS) Informal Group για τους Δημοσιονομικούς κανόνες στην Ε.Ε., και του EPC High Level Advisory Group για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2021-2022). Μέλος του Research Advisory Group του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE και της Συμβουλευτικής Επιτροπής της διαΝΕΟσις.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής ακαδημαϊκών περιοδικών, έχει διατελέσει εξωτερικός αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP5-FP6-FP7) και κριτής σε εκδοτικούς οίκους (Oxford University Press, Palgrave Macmillan) και στα κυριότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του κλάδου. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα αριστείας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει Μάστερ Κοινωνιολογίας και Διδακτορικό Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1997), όπου φοίτησε με υποτροφία Rhodes. Διετέλεσε ερευνητικός μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ (1998-99) με αντικείμενο τη Συγκριτική Πολιτική και Οικονομία.

Έχει δημοσιεύσει βιβλία και πλήθος κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και άρθρων στα κυριότερα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά του κλάδου. Η μονογραφία του Greece’s New Political Economy: State, Finance and Growth from Postwar to EMU (Oxford St. Antony’s Series, Palgrave Macmillan, 2003) βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Διετέλεσε Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Σύμβουλος των Πρωθυπουργών κ. Λουκά Παπαδήμου και κ. Παναγιώτη Πικραμμένου (2011-2012). Από το 2007 μέχρι σήμερα είναι τακτικός αρθρογράφος στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας "Καθημερινή". Δηλώσεις και συνεντεύξεις του φιλοξενούνται συχνά στα διεθνή ΜΜΕ.

Μιλά αγγλικά και γαλλικά.