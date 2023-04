Τα σημαντικότερα think tanks στον κόσμο συνεργάζονται με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στις 26-29 Απριλίου, με ένα πρόγραμμα εμπλουτισμένο χάρη στην πολύχρονη συνεργασία με τις σημαντικότερες δεξαμενές σκέψεις και ιδρύματα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Στη διαμόρφωση του φετινού προγράμματος του Φόρουμ συνέβαλαν, με θεματικές ενότητες και διακεκριμένους ομιλητές, περισσότερα από 30 κορυφαία think tanks από 13 χώρες, δίνοντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών γεωγραφική ποικιλομορφία, θεματική ευρύτητα και μια πραγματικά παγκόσμια οπτική.

Ξεχωρίζουν τα κορυφαία αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα Brookings Institution, Rand Corporation και Atlantic Council, τα βρετανικά Chatham House και Royal United Services Institute (RUSI) με έδρα το Λονδίνο, το Centre for European Policy Studies (CEPS) με έδρα τις Βρυξέλλες και το Ίδρυμα Konrad Adenauer, με έδρα το Βερολίνο.

Συμμετέχουν επίσης το European Forum Alpbach που εδρεύει στην Αυστρία, το Bled Strategic Forum της Σλοβενίας, GLOBSEC της Σλοβακίας, Institute for National Security Studies του Ισραήλ, τα ιταλικά Institute for International Political Studies και The European House - Ambrosetti, το New Strategy Center από τη Ρουμανία, The Brenthurst Foundation από τη Νότιο Αφρική, The Graduate Institute of Geneva, Wilfried Martens Centre for European Studies, Warsaw Security Forum, Tony Blair Foundation, και το LSE London School of Economics- Hellenic Observatory.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συνεργάζεται και με τις μεγαλύτερες ελληνικές δεξαμενές σκέψεις και ερευνητικά ιδρύματα όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, διαΝΕΟσις, e-Kyklos, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή Eteron, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) κ.α.