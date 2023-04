Ξυπνάει ο γίγαντας της ναυπηγικής βιομηχανίας;

Της Αναστασίας Βαμβακά

Με θέα το 13ο καράβι που μπήκε στις δεξαμενές του ναυπηγείου Ελευσίνας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε χθες τον απολογισμό των τεσσάρων χρόνων των υπουργικών έργων. "Είμαι, λοιπόν, ιδιαιτέρως περήφανος που τέσσερα χρόνια μετά βλέπετε απέναντι ένα από τα 13 καράβια που έχουν έρθει αυτούς τους τελευταίους τέσσερις μήνες και φτιάχνονται, επιδιορθώνονται εδώ στην Ελευσίνα, φέρνοντας θέσεις εργασίας και εισόδημα στην χώρα, αντί να πηγαίνουν στην Τουρκία, στην Ρουμανία ή αλλού" είπε χαρακτηριστικά περιγράφοντας την ίδια στιγμή όλες τις προηγούμενες δεκαετίες τις τραγικές αδυναμίες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίες που η παρακμή της έδωσε τεράστιο πεδίο κερδοφορίας στην τουρκική αντίστοιχη βιομηχανία.

Αυτό είχε σημειώσει σε πρόσφατη ομιλία του και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ότι αν απαλειφθούν "λάθη του παρελθόντος", που ωστόσο εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, τότε το σύνολο των επιχειρήσεων του cluster που κινείται γύρω από τις ναυπηγικές δραστηριότητες θα φέρει ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών που γίνεται με υλικά που προορίζονται για ναυπηγεία της Ευρώπης και της Ασίας άρα και ένα μεγάλο μέρος του συναλλάγματος προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Οι προκλήσεις

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Κορκίδης στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα "Blue economy in mid 2020s: from Resilience to Growth” υπενθύμισε ότι για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου έχει υπολογιστεί ότι θα δαπανηθούν βραχυπρόθεσμα 4.5 δις και μακροπρόθεσμα 10 δις καθώς προς ανανέωση είναι και ο στόλος των ρυμουλκών.

Την στιγμή που η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, τα ναυπηγεία Σύρου επισκευάζουν με ρυθμό 100 πλοίων το χρόνο, η Ελευσίνα έχει ήδη επισκευάζει 13 πλοία μέσα σε μόλις δύο μήνες και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης, ο κ. Κορκίδης έθεσε τον πήχη ακόμα υψηλότερα συγκρίνοντας την πολιτική που ακολουθούν τα Ασιατικά ναυπηγεία με τις παροχές εγγυήσεων, είτε σε συμφωνία με το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα, είτε με κρατικές εγγυήσεις και δανειακά κεφάλαια που, όπως διαπιστώθηκε, είναι η "μαύρη τρύπα" στο ανταγωνισμό και η αιτία γιγάντωσης των ασιατικών γυαρδών. Όπως αναφέρθηκε είναι προφανές ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν το κατάλληλο πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αμβλυνθεί ο ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο.

Πειραιάς - Πέραμα

Πριν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επικεντρωθεί στις αλλαγές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα ναυπηγεία της Σύρου, Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, ο Πειραιάς και για την ακρίβεια το μοναδικό παγκοσμίως καθεστώς λειτουργίας της ζώνης Περάματος, κρατούσε ζωντανή την βιομηχανία της ναυπηγοεπισκευής. Η ζώνη Περάματος τα δύσκολα χρόνια της κρίσης κράτησε ζωντανή της ελληνικής ακτοπλοϊας με πολλές διευκολύνσεις, με πάγια επιδίωξη για το λιμάνι του Πειραιά την παροχή αναβαθμισμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για το σύνολο των λιμενικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο αποτελεί και το βασικό του πλεονέκτημα και γι’ αυτό συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά λιμάνια διεθνώς.

Τα τελευταία 6 χρόνια, ο ΟΛΠ επένδυσε έγκαιρα στη ναυπηγοεπισκευαστική υποδομή με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος, ως βασική προτεραιότητα στο αναπτυξιακό σχέδιο του λιμανιού. Από το 2016 έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από επενδύσεις και επιτεύγματα, ξεκινώντας από τη νέα πλωτή δεξαμενή με την ονομασία "Πειραιάς ΙΙΙ", χωρητικότητας 80.000 τόνων, η οποία έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 150 πλοία. Η νέα πλωτή δεξαμενή εξασφάλισε τη δυνατότητα ελλιμενισμού για επισκευή των μεγάλων τοπικών ακτοπλοϊκών πλοίων και πλοίων τύπου Panamax που στο παρελθόν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν μόνο από τα ναυπηγεία της Τουρκίας ή άλλων χωρών.

Τα συστηματικά έργα αναβάθμισης και οι στοχευμένες επενδύσεις στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος που ξεκίνησαν το 2016 από τον Όμιλο της COSCO SHIPPING συνέβαλαν συνολικά στην ενίσχυση του Ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στη χώρα. Όλοι οι σχετικοί δείκτες απόδοσης βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο, παράλληλα με τις λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, τη διευρυμένη δυναμική σε χωρητικότητα και τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας που παρέχονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 ελλιμενίστηκαν μόνο 69 πλοία σε πλωτές δεξαμενές του ΟΛΠ, ενώ το έτος 2022 ξεπεράσαν τα 130 πλοία. Οι ημέρες εργασίας στις δεξαμενές αυξήθηκαν ομοίως από 435 το 2016 σε 1306 το 2022. ‘Ηδη το α’ τρίμηνο 2023 έχουν εξυπηρετηθεί 40 πλοία στις δεξαμενές του ΟΛΠ.

Αυτή τη στιγμή η υποχρεωτική επένδυση 11β’ είναι σε πλήρη εξέλιξη και στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας τους και την πλήρη κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας και παροχής ρεύματος και νερού στις θέσεις ελλιμενισμού της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Πρόσφατα ο ΟΛΠ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης υποδομής μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική πλευρά του Προβλήτα ΙΙ στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, ωστόσο, επισημαίνεται, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε τμήματα της Δυτικής πλευράς του Προβλήτα ΙΙ και της Ανατολικής πλευράς του Προβλήτα Ι, προκειμένου εντός του 2023 να εγκατασταθούν εκεί δύο νέοι γερανοί τύπου Jib Crane.

Επιπλέον, κατά το Β’ εξάμηνο του 2022 ξεκίνησαν και περατώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στην πλωτή δεξαμενή Πειραιάς Ι. Καθ' όλη διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών και επιθεωρήσεων του έργου, ο μέσος αριθμός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ανήλθε στους 150 ημερησίως, Ως αποτέλεσμα, οι ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και αύξησης εισοδηματικών πόρων για εργαζομένους και επαγγελματίες του κλάδου από την ευρύτερη περιοχή ενισχύθηκαν σημαντικά.

Ελευσίνα

Δώδεκα πλοία ταυτόχρονα φιλοδοξεί η νέα διοίκηση των ναυπηγείων να επισκευάζονται ταυτόχρονα στις κάποτε παρηκμασμένες ή και βυθισμένες δεξαμενές της Ελευσίνας, ενώ για το 2024 ο πήχης έχει τεθεί στα 200 πλοία ανά έτος. Όπως έγινε χθες γνωστό από τα χείλη του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας προγραμματίζεται να ναυπηγηθούν και οι νέες κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού. Η επικρατέστερη επιλογή για τις νέες κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού είναι η πρόταση της ιταλικής εταιρείας Fincantieri, συνεργάτης των ναυπηγείων με συμφωνία ότι από τα τέσσερα πλοία που θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό, τρία θα ναυπηγηθούν στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Στα τέλη Μαϊου αναμένεται και η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για το σχέδιο εξυγίανσης των ναυπηγείων που έχει κατατεθεί από την εταιρεία και το Υπουργείο.

Πριν λίγες μέρες, ο όμιλος ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies ανακοίνωσε την πλήρη ανέλκυση της δεξαμενής Νο.1 των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Η επιχείρηση διήρκησε τέσσερις εβδομάδες. Σύντομα, θα ακολουθήσει το υπόλοιπο πρόγραμμα συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης της, το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του Ναυπηγείου. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ναυπηγείου Ελευσίνας αποτελεί ένα σημείο σταθμό στην ανάταση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως, αναδεικνύει και τον βαθμό της πλήρους απαξίωσης και εξαθλίωσης κρίσιμου εξοπλισμού του Ναυπηγείου, όπως οι πλωτές δεξαμενές, δυσχεραίνοντας στο έπακρο το έργο των ειδικών συνεργείων και των εργαζόμενων. Οι επενδύσεις του ομίλου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας αγγίζουν ήδη τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο τα ανώτερα ποσά που αφορούν ενίσχυση των εργαζομένων αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ, όσο και τα υπόλοιπα ποσά τα οποία ήδη επενδύονται και θα ανέλθουν περί τα 12-15 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τα τέλη Μαΐου, αποτελούν την δέσμευσή της εταιρείας στο κοινό όραμα αναγέννησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τα οποία μαζί με αυτά της Σύρου σχηματίζουν έναν ισχυρό αλληλοσυμπληρωμένο ναυπηγικό βιομηχανικό πόλο.