Economist Gala Dinner - Κ. Πιερρακάκης: "Η τεχνολογική αλλαγή είναι ο καταλύτης της καινοτομίας"

"Βρισκόμαστε πλέον σε μια τροχιά όπου και σαν κράτος και σαν ελληνική πολιτεία έχουμε θεμελιώσει ότι η αξία της τεχνολογίας έχει μια πολύ σημαντική διάσταση. Η ψηφιακή πολιτική είναι μια κοινωνική πολιτική" επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Economist Technology and Innovation in 2023 and beyond Gala Dinner" που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βασικός στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από το κράτος. "Για πρώτη φορά αποτολμήθηκε ένας στόχος εξαιρετικά φιλόδοξος, να μετρηθούμε, πόσες είναι εν συνόλω αυτές οι διαδικασίες" τόνισε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι το gov.gr ξεπέρασε τις 1500 υπηρεσίες, ενώ μέσα από το πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ αποτυπώθηκε ότι υπάρχουν περίπου 5.500 διαδικασίες μεταξύ κράτους με τον πολίτη, κράτους με επιχείρηση. "Πλέον, θεμελιώνεται ότι ο στόχος ότι το κράτος μπορεί να βελτιωθεί και να ψηφιοποιηθεί διαδικασία με διαδικασία είναι εφικτός. Και είναι ένας στόχος που όλοι θέλουμε να τον πετύχουμε, ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό μετερίζι βρισκόμαστε. Όλοι ζητούν την μείωση της γραφειοκρατίας".

Μίλησε για την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, "μας επιτρέπει να καλύψουμε το σύνολο του κενού, καλύπτει το σύνολο των αναγκών μας και μπαίνει και στην σφαίρα του επιθυμητού".



Αναφερόμενος στις τηλεπικοινωνίες, είπε ότι "συνεχίζουμε να είμαστε ουραγοί στην σταθερή τηλεφωνία, παρόλα αυτά οι πάροχοι καλύπτουν αυτό το κενό, έχουμε 1,3 εκατομμύρια γραμμές Fiber to the home με στόχο να φτάσουμε τα 4.8 εκατομμύρια". Μάλιστα, επεσήμανε ότι "αναδύεται ένας πολύ σημαντικός κόσμος μπροστά μας στον οποίο θέλουμε να μετέχουμε με αισιοδοξία, φιλοδοξία και πίστη στις δυνατότητες του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού". Όπως χαρακτηριστικά είπε "η τεχνολογία τρέχει, είναι ο καταλύτης της καινοτομίας, η τεχνολογική αλλαγή είναι ο καταλύτης της καινοτομίας".

Μάλιστα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως "μαθαίνουμε από πολλούς, όμως οι μεταρρυθμίσεις είναι σαν τις μεταμοσχεύσεις, πρέπει να έχεις προσαρμόσεις αυτό που θέλεις στο δικό σου πλαίσιο". Αναφερόμενος σε θέματα προστασίας δεδομένων, τόνισε ότι "η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δύναμη παγκόσμια σε επίπεδο ρυθμιστικό. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους και να μεγιστοποιούμε τα κοινωνικά οφέλη από την χρήση της τεχνολογίας". Καταλήγοντας, ο υπουργός ανέφερε ως πιο επιτυχημένες δράσεις του υπουργείου, το gov.gr (καθώς "όλες οι υπηρεσίες που αναπτύξαμε είναι κομμάτι αυτής της ενιαίας ψηφιακής πύλης, που θα γίνει το μοναδικό σημείο επαφής των πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος") η δημοπρασία του φάσματος 5G, του ταμείου ΦΑΙΣΤΟΣ, αλλά κυρίως "ότι μπορούμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία". Ταυτόχρονα μίλησε για την άυλη συνταγογράφηση και το myHealth, όπου ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στα δικά του ιατρικά δεδομένα - αλλά και η διάθεση των ανοιχτών δεδομένων.

Από την πλευρά του, ο Κρις Μεσίνα, ο εμπνευστής του hashtag, επικαλούμενος τον μύθο του Προμηθέα που αψηφώντας τους θεούς έκλεψε τη φωτιά, δίνοντάς την στην ανθρωπότητα για να δημιουργήσει πολιτισμό, μίλησε για την τεχνολογία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "ο Προμηθέας ξαναήρθε στον πλανήτη και μας έδωσε την δυνατότητα να επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσω του Ίντερνετ", το οποίο μάλιστα το χαρακτήρισε δύναμη που μπορεί να την απολαύσει, να την έχει ο καθένας. "Οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν άμεσα, με οποιονδήποτε στον πλανήτη. Τώρα εφευρίσκουμε τους δικούς μας τεχνοθεούς".



Ο κ. Μεσίνα αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς εμπνεύστηκε και δημιούργησε το hashtag: "Η πρότασή μου για το hashtag έπρεπε να ήταν και έξυπνη και ρεαλιστική, να είναι εύκολο να τα μάθει κάποιος. Το 2007, ένας φίλος μου χρησιμοποίησε το twitter για να μιλήσει για τις φωτιές στην Καλιφόρνια". Από κει και πέρα, η πορεία του hashtag ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, υιοθετήθηκε από πολλούς. "Ήταν δώρο το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να διανεμηθεί προς όλους και τώρα αποτελεί μέρος της επικοινωνίας μας. Πιστεύω ότι πρέπει να ενσκήψουμε στις αναδυόμενες νέες τεχνολογίες". Τόνισε μάλιστα, ότι "το ίντερνετ άλλαξε την δυνατότητα της πρόσβασης στην πληροφορία, να δεις, να επικοινωνήσεις". Μίλησε μάλιστα, για το ρόλο των gatekeepers του ίντερνετ λέγοντας ότι "είναι αυτοί που επιτρέπουν να αλληλεπιδράς με άλλους χωρίς να υπάρχουν εντάσεις που να οδηγούν σε σύγκρουση. Η πληροφορία ταξιδεύει τόσο γρήγορα χωρίς το συγκείμενο του αρχικού δημιουργού, κάτι που πιθανώς να οδηγεί σε εντάσεις και όχι σε κάτι παραγωγικό".

Πηγή: ΑΜΠΕ