Σούπερ μάρκετ: Επενδύουν στα καταστήματα ευκολίας που τζιράρουν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ

Του Γιώργου Λαμπίρη

Μία αγορά με διαρκή ανάπτυξη, στην οποία οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ποντάρουν για τη διεύρυνση της παρουσίας τους σε όλο και περισσότερα σημεία, είναι αυτή των franchise σημείων πώλησης που αναπτύσσονται σε γειτονιές, με τη μορφή των καταστημάτων ευκολίας (convenience stores).



Αυτή τη στιγμή με βάση στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ο τζίρος των καταστημάτων στην Ελλάδα κάτω των 400 τετραγωνικών, κατηγορία στην οποία κατατάσσονται και τα convenience stores ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Την κυριαρχία αυτή τη στιγμή διατηρεί η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία ξεκίνησε να επενδύει στο συγκεκριμένο μοντέλο από το 2015, έχοντας θέσει ως στόχο το 2022 να δημιουργήσει 50 νέα καταστήματα με την ταμπέλα AB Shop & Go. Ο τζίρος της ΑΒ Βασιλόπουλος από τα καταστήματα franchise υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ενοποιούνται στον ισολογισμό της. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των καταστημάτων franchise ήταν στο τέλος του 2022 περίπου 270 σημεία.

OK Μarkets: Ο "παραδοσιακός” παίκτης της αγοράς μπαίνει σε Ικαρία, Κάρπαθο, Λευκάδα

Εδραιωμένη επιχείρηση στον τομέα των franchise καταστημάτων γειτονιάς είναι και η "OK Anytime Markets”. Η συγκεκριμένη επιχείρηση όπως πληροφορούμαστε έκανε βήμα επέκτασης αυτές τις μέρες σε Ικαρία, Κάρπαθο και Λευκάδα. Το σύνολο των καταστημάτων με την ταμπέλα "ΟΚ Αnytime Markets” υπολογίζεται αυτή τη στιγμή σε 150, ενώ στο δίκτυό της υφίστανται και 215 συνεργαζόμενα καταστήματα, τα οποία δεν φέρουν τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας και στο πλάνο είναι αρκετά από αυτά να μετατραπούν σε "ΟΚ!” κατά το προσεχές μέλλον.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της συγκεκριμένης αλυσίδας, η οποία έχοντας εξαγοράσει από το 2020 την αλυσίδα Kosmothess, η οποία διατηρούσε δίκτυο 110 καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα, προχώρησε στην μετατροπή των 23 από αυτά σε franchise καταστήματα "OK Anytime Markets”, ενώ για τις ανάγκες της επέκτασή της στη Βόρεια Ελλάδα ίδρυσε και την εταιρεία "ΟΚ Anytime Market Βορείου Ελλάδος”. O κύκλος εργασιών της "ΟΚ Anytime Markets” το 2021 ήταν στα επίπεδα των 61,35 εκατομμυρίων ευρώ. Θα θυμίσουμε ότι στην "OK” είχε αποκτήσει ποσοστό 51% η Μαρινόπουλος, το οποίο ωστόσο μετά την απορρόφηση του χειμαζόμενου ομίλου από τον Σκλαβενίτη, περιήλθε την Δέσποινα Ξυνού, η οποία διατηρούσε το 49% και με αυτόν τον τρόπο απέκτησε το σύνολο των μετοχών της αλυσίδας καταστημάτων γειτονιάς.

My market: 280 καταστήματα γειτονιάς σε βάθος Rolex

Την επέκταση στην αγορά του franchise έχει ξεκινήσει να υλοποιεί το τελευταίο διάστημα και ο όμιλος Metro, με τα καταστήματα "My market Local’. To πλάνο ανάπτυξης των frαnchise καταστημάτων υπό τη συγκεκριμένη ταμπέλα προβλέπει την ανάπτυξη 280 καταστημάτων σε βάθος δεκαετίας με απώτερο στόχο να ενισχύσουν τα My market την γεωγραφική τους διασπορά ανά την επικράτεια.

O όμιλος Metro έχει υπολογίζει ότι τα franchise καταστήματα μπορούν να έχουν ετήσιο τζίρο από 800.000 ευρώ έως 1,2 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τα τετραγωνικά και την τοποθεσία που βρίσκεται το κάθε ένα από αυτά με την καθαρή απόδοση που προκύπτει από τα κέρδη προ φόρων να ανέρχεται για κάθε επενδυτή – επιχειρηματία δικαιοδόχο, από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Το πρώτο κατάστημα λειτούργησε ως εταιρικό στην Κυψέλη το 2021, ενώ στη συνέχεια λειτούργησαν δύο ακόμη στην Καλλιθέα και στην Αργυρούπολη. Το κόστος επένδυσης ανέρχεται στις 200.000 έως και 260.000 ευρώ με την επιφάνεια των καταστημάτων να κυμαίνεται από 120 έως και 200 τετραγωνικά μέτρα.

Eπενδύσεις στο δίκτυο franchise και από την Κρητικός

Στα οργανωμένα δίκτυα franchise εντάσσεται και η αλυσίδα Κρητικός, η οποία θα θυμίσουμε ότι εκτός από τα δικά της μοντέλα ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα με της ταμπέλες Κρητικός mini και Κρητικός Συνεργάτης, στη διάρκεια του 2022 εξαγόρασε και τον όμιλο Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, οι οποίοι είχαν στο δίκτυό τους 350 καταστήματα franchise υπό τις ταμπέλες Ήλιος, Ελληνικά Μάρκετ και Πρόοδος. Ουσιαστικά όπως πληροφορούμαστε η Κρητικός θα καταργήσει την επωνυμία "Ήλιος”, διατηρώντας τις επωνυμίες Πρόοδος και Ελληνικά Μάρκετ. Το δίκτυο αυτό των 350 καταστημάτων έχει έκταση από Βόλο έως και Αλεξανδρούπολη και από το Μεσολόγγι έως και τα Ιωάννινα καθώς, ενώ ορισμένα καταστήματα Ελληνικά Μάρκετ και Πρόοδος βρίσκονται και στην Κρήτη, κάποια εκ των οποίων μετατρέπονται σε καταστήματα "Αριάδνη”, τα οποία είναι επίσης μία επωνυμία franchise που είχε εξαγοράσει η αλυσίδα το 2017, αποκτώντας τότε ποσοστό πλειοψηφίας και στη συνέχεια το σύνολο των μετοχών της.