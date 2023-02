Αδ. Γεωργιάδης: Προγράμματα upskilling και reskilling εργαζομένων ύψους €1 δισ. μέσω ΕΣΠΑ

Στο πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού αναφέρθηκε ο υπουργός Αναπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης σε ομιλία του σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι ενδεχομένως να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

"Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δουλεύουμε πολύ να φέρουμε επενδύσεις και έχουμε αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικοί σε αυτό", ανέφερε ο υπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Economist "Europe: The new era for skills - Greece: The human dynamic in the new workplace and society".

"Όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει όταν έρχονται ξαφνικά πολλές ξένες ή και εγχώριες επενδύσεις, είναι ότι δημιουργείται το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα από αυτό που είχαμε στην περασμένη δεκαετία. Δηλαδή, αρχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να εργαστεί παραγωγικά σε εταιρείες που επενδύουν, δηλαδή με μια λογική σχέση κόστους και παραγωγικοτητος", σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο υπουργός έφερε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, στην οποία έγιναν μαζικά πολλές ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, όπως της Deloitte, της Pfizer, της Cisco, και της Accenture, μεταξύ άλλων. Όπως επισήμανε, "ανέκυψε η αναγκαιότητα να καλυφθεί και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα το έλλειμμα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το έλλειμμα αυτό καλύφθηκε από δύο μεγάλες δεξαμενές: τους Έλληνες επιστήμονες που είχαν μεταναστεύσει στα χρόνια της κρίσης και επέστρεψαν στην Ελλάδα μέσω αυτών των επενδύσεων σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και, ως ένα βαθμό, από επιστήμονες από γειτονικές Βαλκανικές χώρες. Όμως, και αυτές οι δεξαμενές είναι στην πραγματικότητα μικρές".

Όπως επισήμανε, είναι απολύτως απαραίτητα τα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων (skilling), αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) και απόκτησης νέων δεξιοτήτων για νέα απασχόληση (reskilling) στα οποία προχωρά η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, "εάν θέλουμε να αμβλύνουμε και να εξαλείψουμε ένα δυνητικά πολύ μεγάλο πρόβλημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας", τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Pack for skills" και κάλεσε τα Επιμελητήρια να εγγραφούν στο Pack for skills.

"Το Pack for skills για να λειτουργήσει πρέπει να δώσει τον χρόνο και το χώρο να συναντηθούν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες. Δεν είναι η Κυβέρνηση αυτή που θα καθορίσει τις ανάγκες. Η Κυβέρνηση μπορεί να παίξει το ρόλο του διαιτητού, μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο, μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αλλά η εν τη ευρυτέρα εννοία αγορά, εργοδότες και εργαζόμενοι, είναι αυτοί που θα υποδείξουν στην Κυβέρνηση πού πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι, οι οποίοι δεν είναι λίγοι", ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε:

"Στη νέα προγραμματική περίοδο περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να διατεθούν μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μέσω του ΕΣΠΑ δηλαδή, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑνΕΚ) σε προγράμματα upskilling και reskilling εργαζομένων και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για προγράμματα ανέργων.

Όλοι αυτοί οι σημαντικοί πόροι μπορεί να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από εμάς για να έχουμε και νέους με δεξιότητες και γυναίκες με δεξιότητες και γενικά εργατικό δυναμικό με δεξιότητες.

Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα ξεκίνησε από πολύ χαμηλή βάση, ήμασταν τελευταίοι,, τώρα είμαστε πάλι στις τελευταίες θέσεις αλλά σαφώς πιο πάνω από ότι ήμασταν. Αυτά τα τέσσερα χρόνια, βρήκε πολύς κόσμος δουλειά, περίπου 400.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στη χώρα μας αυτή την τετραετία και είμαι πολύ περήφανος για αυτό.

Μάλιστα με βάση τα στατιστικά στοιχεία είναι λίγο περισσότερες οι γυναίκες από ότι οι άνδρες και αυτό είναι σημαντικό γιατί εκεί υπήρχε μεγαλύτερη ανεργία άρα είναι σημαντικό να το έχουμε πετύχει αυτό.

Αλλά αν θέλουμε να πάμε την ανεργία μας πραγματικά χαμηλά, δηλαδή να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς τις δεξιότητες να προσφέρουν τις υπηρεσίες που οι επιχειρήσεις πράγματι χρειάζονται".