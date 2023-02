Πρόταση Ε.ΕΝ.Ε για εκ βάθους διεύρυνση επενδυτικών ευκαιριών και συνεργασίων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής

Η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί από την τάση προς απο-παγκοσμιοποίηση και να προσελκύσει επενδύσεις σημαντικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, επεσήμανε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) κατά τη διάρκεια του 4th Southeast Europe & East Med Forum, που έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Στα πλαίσια της απο-παγκοσμιοποίησης, όπου πολυεθνικές εταιρείες μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους σε γειτονικές χώρες (nearshoring) ή χώρες φιλικά προσκείμενες (friendshoring) που μοιράζονται τις ίδιες ηθικές αξίες, η Ελλάδα θα μπορούσε να καρπωθεί αυτή την ευκαιρία προωθώντας κίνητρα και μεταρρυθμίσεις για την προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στη χώρα, όπως η μείωση του μη-μισθολογικού κόστους μέσω πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων και η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, που αποτελούν πάγια αιτήματα της Ε.ΕΝ.Ε, ανέφερε ο κ. Χατζημηνάς κατά τη διάρκεια του panel με θέμα "Greece's new trajectory towards rebuilding its economic base and sustainable growth". Παραδείγματα ξένων εταιρειών που έχουν πρόσφατα επενδύσει στην Ελλάδα αποτελούν η Google, Microsoft και ελπίζουμε σύντομα η Intel.

Ο κ. Χατζημηνάς πρόσθεσε ακόμη ότι κίνητρα πρέπει να δοθούν και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ειδικά στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αποβιβαστούν σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού (όπως η Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ), να παράγουν εισόδημα στο εξωτερικό και να το επαναφέρουν με νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, το οποίο θα ενισχύσει την εθνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Το ζητούμενο είναι τα κίνητρα αυτά να προσελκύσουν επενδύσεις από μικρομεσαίες αμερικανικές επιχειρήσεις και Ελληνο-αμερικανούς επιχειρηματίες, που γνωρίζουν ήδη το brand name των ελληνικών προϊόντων και αισθάνονται πιο άνετα να συνεπενδύσουν βιομηχανικά με ελληνικές επιχειρήσεις στην Αμερική, κάτι το οποίο θα εμβαθύνει τις συνεργασίες και τις δυνατότητες αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών.

Ο κ. Χατζημηνάς επεσήμανε όμως τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καλοδεχούμενη επέλαση ξένων πολυεθνικών στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων για την προσέλκυση και πρόσληψη εργατικού δυναμικού που έχει ψηφιακές δεξιότητες. Εκτός όμως από την προσέλκυση εργατικού δυναμικού που έχει ήδη ψηφιακές δεξιότητες, πάγια θέση της Ε.ΕΝ.Ε είναι ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη διαρκή αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού τους επενδύοντας σε προγράμματα κατάρτισης νέων δεξιοτήτων που συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά, προκειμένου να γίνουν τα κατάλληλα βήματα προς την έξυπνη και βιώσιμη επαναβιομηχανοποίηση της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει γενναία μείωση του μη μισθολογικού κόστους στην απασχόληση που θα επιμερίζεται 50-50 σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που επενδύουν στην απόκτηση ή την αναβάθμιση ικανοτήτων μέσω πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων. Έτσι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν καλύτερα τις ξένες επιχειρήσεις και να αυξήσουν το μέγεθός τους ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ακόμη και μικρομεσαίων επενδυτών.

Το 4th Southeast Europe & East Med Forum, το οποίο έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον στις 6 και 7 Φεβρουαρίου του 2023, συνδιοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, την Καθημερινή και το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας.