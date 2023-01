Ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας-Κουβέιτ, κατά την επίσκεψη εργασίας Άδ. Γεωργιάδη και Κ. Φραγκογιάννη

Με εξέχοντες Κουβεϊτιανούς επιχειρηματίες, αλλά και στελέχη της νέας κυβέρνησης της χώρας είχαν διαδοχικές συναντήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, από κοινού ο υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησαν στο Κουβέιτ, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2023.

Αντικείμενο των συζητήσεων, υπήρξε η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αλλά και η προετοιμασία Μικτής Διυπουργικής συνάντησης για την καταγραφή ατζέντας θεμάτων που αφορούν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο του Κουβέιτ, όσο και Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουν να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους στην Αραβική χερσόνησο.

Οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη ραγδαία αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην χώρα μας που αποτελεί πλέον ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για μεγάλες επενδύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκφράστηκε από την πλευρά της υφυπουργού Οικονομικών του Κουβέιτ Aseel Al-Saad Al Munifi αλλά και του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Mazin Saad Ali Al-Nahedh, για την αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Κουβέιτ, μια συμφωνία που όπως διαβεβαίωσαν είναι πολύ κοντά στο να κλείσει.

Οι κ.κ. Φραγκογιάννης και Γεωργιάδης το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησαν επίσης τα εγκαίνια της έκθεσης Alexander the Great, Bridging East and West, by Warlamis. Παρόντες στην εκδήλωση των εγκαινίων δεκάδες επιχειρηματίες από το Κουβέιτ καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στα εγκαίνια της έκθεσης, που αποτελεί πρωτοβουλία του πρέσβη Κωνσταντίνου Πιπερίγκου, τραγούδησε ελληνικά και αραβικά τραγούδια η διεθνούς φήμης μεσόφωνος, Αλεξάνδρα Γκράβας.

Η αποστολή επισκέφθηκε νωρίτερα το εθνικό μουσείο της πόλης, στο οποίο προεξέχουσα θέση έχουν τα ευρήματα από ανασκαφές στο αρχαίο-ελληνικό νησί "Failaka" που ονομάστηκε έτσι από την ελληνική λέξη Φυλάκιον, λόγω της στρατηγικής θέσης την οποία είχε αξιοποιήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Στη συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου του Κουβέιτ ζητήθηκε συνεργασία στον σχεδιασμό πολιτιστικής αξιοποίησης και τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί αυτό δύο ελληνικές αρχαιολογικές αποστολές, ενώ αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται και από άλλες χώρες.

Κατά την επίσκεψη στο Κουβέιτ, ο κ. Φραγκογιάννης υπέγραψε, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. ECG, Μνημόνιο Συνεργασίας με τον κουβεϊτιανό αντίστοιχο φορέα Dhaman.