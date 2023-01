Χρ. Δήμας: Χρηματοδότηση 6,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για μεταφραστική έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, υπέγραψε την απόφαση χρηματοδότησης για την διεξαγωγή Μεταφραστικής Έρευνας σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών που γίνεται σε συνεργασία με το Center for Bits and Atoms (CBA) του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology) (MIT) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) "Δημόκριτος", με προϋπολογισμό 6.433.999,16 ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δημιουργείται ένα διεπιστημονικό εργαστήριο με παγκόσμιο αποτύπωμα στην προώθηση μεθόδων ψηφιακών διεργασιών, στο οποίο θα οικοδομηθούν υποδομές προηγμένων ψηφιακών κατασκευών και μετρολογίας προσβάσιμων από όλη την κοινότητα καινοτομίας της χώρας, που θα οδηγήσουν στην "δημοκρατικοποίηση" διεργασιών και αυτοματισμών για την κατασκευή επιστημονικών οργάνων και την ανάπτυξη φυσικών προϊόντων.

Ο στόχος της δράσης είναι η μεταφορά στην Ελλάδα τεχνογνωσίας από το MIT CBA, ενός μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού ιδρύματος που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας παγκοσμίως στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης (Advanced Manufacturing) και συγκεκριμένα στην ψηφιακή κατασκευή (Digital Fabrication). Ειδικότερα, το CBA θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες βασικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, στην κατασκευή πρωτοτύπων και στη μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και σε προγράμματα προβολής για τη διερεύνηση και ενίσχυση του ευρύτερου κοινωνικού αντίκτυπου αυτής της εργασίας.

Το νεοσύστατο εργαστήριο στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" με τίτλο "SUPERLABS, Το Εργαστήριο Αυτόνομης Επιστήμης", θα αποτελέσει τον χώρο όπου θα υλοποιείται η εφαρμοσμένη έρευνα από νέους Έλληνες ερευνητές με την αξιοποίηση προηγμένου εξοπλισμού, αντίστοιχος του οποίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια του νέου καινοτόμου ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος, το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και συγκεκριμένα το νεοσύστατο Εργαστήριο της Αυτόνομης Επιστήμης των Υλικών, θα αναπτύξει αυτόνομα ρομποτικά συστήματα και αλγορίθμους για την επιτάχυνση της επιστημονικής ανακάλυψης και της βελτιστοποίησης των ιδιοτήτων προηγμένων υλικών, με οριζόντιες δράσεις στους κλάδους της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και της βιοτεχνολογίας.

Η προτεινόμενη δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κλάδου της μεταποίησης, ο οποίος σήμερα καλείται να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις που μεταμορφώνουν τον συγκεκριμένο τομέα διεθνώς. Συγκεκριμένα, η δημιουργία ενός κέντρου καινοτομίας υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή κατασκευή (digital fabrication) βιώσιμων υλικών έχει τη δυνατότητα να δράσει ως καταλύτης για τη στροφή προς ένα εξωστρεφές μοντέλο μεταποίησης υψηλής προστιθέμενης αξίας, με δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Το MIT Center of Bits and Atoms αποτελεί το μέσο για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, καθώς είναι ένα διεθνές κέντρο αριστείας, που ενσωματώνει όλες τις φάσεις της αλυσίδας αξίας, από τον σχεδιασμό και την προτυποποίηση μέχρι την στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, η μεταφορά τεχνογνωσίας θα ενταθεί μέσω του ψηφιακού σχολείου εφευρετών, το οποίο θα προσφέρει στο ευρύ κοινό την απαραίτητη γνώση, καθώς και πρόσβαση σε εργαλεία προκειμένου να αξιοποιήσει τεχνικές ψηφιακής κατασκευής.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής: "Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για την Έρευνα στην Ελλάδα. Η συνεργασία του Center for Bits and Atoms του MIT με το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί ένα ορόσημο για την Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών. Παρέχουμε, έτσι, τα απαραίτητα εργαλεία και κίνητρα προκειμένου οι νέοι ταλαντούχοι Έλληνες να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από στην χώρα μας, αλλά και να επαναπατρίσουμε Έλληνες επιστήμονες της διασποράς."

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" κ. Γεώργιος Νούνεσης τόνισε πως: "Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την ίδρυση του νέου εργαστηρίου στον Δημόκριτο. Το πεδίο ανάπτυξης αυτόνομων συστημάτων στην επιστήμη και την παραγωγή καθώς και η πολύ σημαντική συνεργασία με το ΜΙΤ σηματοδοτούν την ανάπτυξη του Δημόκριτου σε νέα πεδία αναδυόμενων και ανατρεπτικών τεχνολογιών που θα επιταχύνουν την εξέλιξη του εθνικού συστήματος καινοτομίας."

Ο κ. Φίλιππος Τουρλομούσης, Επιστημονικός Υπεύθυνος της δράσης δήλωσε: "O στόχος μας είναι να δώσουμε σε αυτούς που έχουν καινοτόμες ιδέες, τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αποτυγχάνουν "έξυπνα”, μαθαίνοντας πιο γρήγορα και ξοδεύοντας λιγότερα σε πειραματικούς πόρους. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μίας ποιοτικής open-source ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα προσφέρει σε ερευνητές και start-uppers την απαραίτητη γνώση και πρόσβαση για την επιτάχυνση της μετατροπής των ιδεών τους σε καινοτόμα φυσικά προϊόντα."