Ποιες εταιρείες συμμετέχουν στο διήμερο συνέδριο Χρηματιστηρίου Αθηνών-Morgan Stanley στο Λονδίνο

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με τη Morgan Stanley για τη διοργάνωση του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς.

Το Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της θεσμικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων αλλά και μη εισηγμένων εταιρειών και διεθνών επενδυτικών funds, καθώς επίσης συζητήσεις σε πάνελ, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης.

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει one to one και group meetings καθώς και τις παρακάτω συζητήσεις:

- Welcome & Discussion with Mr. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic Moderator: Franck Petitgas, Head of Morgan Stanley International

- Discussion with Mr Alex Patelis, Chief Economic Advisor to the Prime Minister of the Hellenic Republic Moderator: Yianos Kontopoulos, CEO, Athens Exchange Group

- Panel: Greek Banks. Vassilios Psaltis, CEO, Alpha Services and Holdings Fokion Karavias, CEO, Eurobank Pavlos Mylonas, CEO, National Bank of Greece Christos Megalou, CEO, Piraeus Financial Holdings Moderator: Nida Iqbal Siddiqi, Head of EEMEA Banks Equity Research, Morgan Stanley

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου περιλαμβάνει αποκλειστικά meetings εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή funds.

Εταιρείες που συμμετέχουν

ADMIE HOLDINGS



AEGEAN AIRLINES



ALPHA SERVICES AND HOLDINGS



ATHENS EXCHANGE GROUP



ATHENS WATER SUPPLY AND SEWERAGE SA



AUTOHELLAS



CENERGY HOLDINGS



ELLAKTOR



ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY



EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS



GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTION



GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS (OPAP)



HELLENIC TELECOM. ORG. (OTE)



HELLENiQ ENERGY HOLDINGS S.A.



INTRACOM HOLDINGS SA



INTRALOT S.A.



LAMDA DEVELOPMENT



MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES



MYTILINEOS

NATIONAL BANK OF GREECE



NOVAL PROPERTY REIC

PEOPLECERT

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS

PIRAEUS PORT AUTHORITY

PUBLIC POWER CORPORATION

SARANTIS GROUP

TERNA ENERGY SA

TITAN CEMENT INTERNATIONAL

VIOHALCO SA/NV