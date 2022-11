ΤτΕ: Παρουσιάστηκε το βιβλίο Μικρά αέρια, μεγάλη επίδραση – Η κλιματική αλλαγή

Το βιβλίο Μικρά αέρια, μεγάλη επίδραση – Η κλιματική αλλαγή των David Nelles και Christian Serrer παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022. Πρόκειται για μία έκδοση του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, που αναλύει με απλά λόγια το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα της εποχής μας: την κλιματική αλλαγή.

Εγκεκριμένο από τουλάχιστον 100 επιστήμονες, αλλά γραμμένο με τρόπο κατανοητό για όλο τον κόσμο, το βιβλίο γράφτηκε από δύο Γερμανούς φοιτητές, τον David Nelles και τον Christian Serrer, οι οποίοι δεν κατάφερναν να βρουν ένα βιβλίο που να εξηγεί την κλιματική αλλαγή με εύληπτο και ευχάριστο τρόπο και γι’ αυτό αποφάσισαν να το γράψουν μόνοι τους.

Στις 132 σελίδες του βιβλίου αναλύονται το κλίμα της Γης, οι πιθανές αιτίες της κλιματικής αλλαγής, η κρυόσφαιρα (όλες οι περιοχές της Γης που καλύπτονται από νερό σε στερεά μορφή, δηλαδή χιόνι και πάγο), οι ωκεανοί, τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, τα οικοσυστήματα και ο άνθρωπος μέσα σε όλα αυτά. Τα κείμενα συνοδεύουν ζωντανές εικονογραφήσεις, σχηματικές απεικονίσεις, εύληπτα διαγράμματα, ακόμη και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν με τον καλύτερο τρόπο όσα γράφονται.

Το βιβλίο Μικρά αέρια, μεγάλη επίδραση – Η κλιματική αλλαγή είναι ενδεικτικό της σημασίας που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί μια μικρή ψηφίδα στο γενικότερο συναφές έργο της.

Το διεθνές αυτό best seller εκδόθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, σε μετάφραση του Τμήματος Εκδόσεων και Μεταφράσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών. Η έκδοση έγινε με αφορμή την περιοδική έκθεση Οικονομία και κλίμα: Handle with care, που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο Μουσείο της Τράπεζας, και σε συνέχεια του graphic novel Ο μεγάλος μετασχηματισμός: Κλίμα – Μπορούμε να αλλάξουμε πορεία; το οποίο παρουσιάζει την κλιματική κρίση από διαφορετική σκοπιά.

Η παρουσίαση του βιβλίου

Στην παρουσίαση του βιβλίου μίλησαν η ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών Δρ. Αναστασία Πούπκου και η διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος κα Θεοδώρα Αντωνακάκη. Στην παρουσίαση του βιβλίου παρευρέθηκαν επίσης μαθητές και μαθήτριες της Β’ Λυκείου της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε.

Η κυρία Πούπκου εξήγησε στους μαθητές τον ορισμό της κλιματικής αλλαγής και τις αιτίες που την προκαλούν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα όσα συντελούνται στο υδάτινο περιβάλλον των ωκεανών και την κρυόσφαιρα, αλλά ανέλυσε και την έννοια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η παρουσίαση συνεχίστηκε με την κυρία Αντωνακάκη, η οποία αποσαφήνισε στους μαθητές τους λόγους για τους οποίους η Τράπεζα της Ελλάδος ασχολείται με την κλιματική αλλαγή, και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κεντρικές τράπεζες στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Ανάμεσα στα θέματα που έθιξε στην παρουσίασή της περιλαμβάνονταν επίσης οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ δεν έλειψε η αναφορά σε πολιτικές και εργαλεία για την αντιμετώπισή της.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία και η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει τα έσοδα από τις πωλήσεις του σε φιλανθρωπικό σκοπό.