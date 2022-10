O ILO ζητεί κοινωνική προστασία και κατώτατους μισθούς για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής

Σε δηλώσεις του προς τις ετήσιες συνεδριάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, o ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) ζητεί μια απάντηση στην κρίση που θα μειώνει τις ανισότητες και θα προωθεί τη βιωσιμότητα, μέσω της καθολικής κοινωνικής προστασίας, των επαρκών αυξήσεων των μισθών, της μεγαλύτερης στήριξης των ευάλωτων οικονομιών και του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων.



Η αποτροπή κοινωνικών πληγών και η προστασία των πιο ευάλωτων με την αύξηση των κατώτατων μισθών και την εγγύηση των παροχών κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να είναι μεταξύ των απαντήσεων προτεραιότητας στην τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), Gilbert F. Houngbo, στους αντιπροσώπους στις ετήσιες συνεδριάσεις του 2022 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG) .

Άλλες πολιτικές προτεραιότητας περιλαμβάνουν επενδύσεις στην κοινωνική προστασία και την παραγωγική απασχόληση μέσω της στρατηγικής του "παγκόσμιου επιταχυντή για δουλειές και κοινωνική προστασία" ( Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions) για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία για δίκαιες μεταβάσεις. Ο "Παγκόσμιος Επιταχυντής" στοχεύει να κινητοποιήσει τη δημιουργία 400 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων στην πράσινη, την ψηφιακή και την οικονομία της φροντίδας, και την επέκταση της επαρκούς κοινωνικής προστασίας στα τέσσερα δισεκατομμύρια άτομα που σήμερα δεν καλύπτονται. Αυτό θα υποστηρίξει τη στροφή σε μια προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κρίσεων και τη δίκαιη μετάβαση που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

"Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, είναι σημαντικό να αδράξουμε την πρωτοβουλία... και να διαμορφώσουμε το μέλλον έτσι ώστε να προσφέρει έναν καλύτερο, πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο που θα συμβάλει επίσης στη διαρκή ειρήνη", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής στους αντιπροσώπους.

Στη γραπτή δήλωσή του στην κοινή Επιτροπή Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ , ο Houngbo σημείωσε ότι η αύξηση της παραγωγικής απασχόλησης είναι απαραίτητη για τη μείωση της ανισότητας. Η μεγαλύτερη επισημοποίηση της απασχόλησης ήταν επίσης απαραίτητη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και την παροχή στις κυβερνήσεις περισσότερων οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας.

Χρειάζονταν επίσης μακροπρόθεσμες πολιτικές για την αντιμετώπιση των επίμονων μεγάλων διαφορών μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων στις αμοιβές, τις συντάξεις και την ποιότητα της εργασίας.

"Περιοριζόμενες από την αύξηση του χρέους και τη συρρίκνωση του δημοσιονομικού χώρου, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τώρα ένα τρομακτικό τοπίο πολιτικής", δήλωσε στην Επιτροπή. "Χρειάζεται μια νέα συλλογική προσπάθεια για την καλύτερη διαχείριση και τελικά την έξοδο από αυτές τις κρίσεις και την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων". Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση των κοινωνικών επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη φροντίδα, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και την αύξηση των επιπέδων των παροχών κοινωνικής προστασίας και των μισθών για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου εν όψει του πληθωρισμού - για τον οποίο υπάρχουν περιθώρια χωρίς να δημιουργηθεί σπιράλ μισθών-τιμών, είπε.

Σε μια δεύτερη γραπτή δήλωση προς τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή (IMFC), ο Γενικός Διευθυντής περιέγραψε μια κρίση κόστους ζωής που τροφοδοτείται από τις υψηλότερες τιμές και την αποσύνδεση της αύξησης των μισθών από την αύξηση της παραγωγικότητας, οδηγώντας σε πτώση των πραγματικών μισθών. Χωρίς άμεση δράση και αυξημένους πόρους, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την ανισότητα και να επιβαρύνει περισσότερο τις επιχειρήσεις, είπε, προσθέτοντας ότι, με πολλές χώρες να έχουν περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για την παροχή στήριξης στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, αυτό θα μπορούσε να τροφοδοτήσει κοινωνικές αναταραχές.

Ο κ. Houngbo υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη στήριξη των ευάλωτων οικονομιών, οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν υψηλό και αυξανόμενο χρέος. Ο μεγαλύτερος σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων και η προώθηση βιώσιμων επιχειρήσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας στις αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσαν να καταλύσουν την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και τη μεγαλύτερη εισοδηματική ισότητα μεταξύ των χωρών, είπε.

Ζήτησε αυξημένες συλλογικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών αλληλένδετων και αλληλοενισχυόμενων κρίσεων, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια δράση θα προωθήσει επίσης την κοινωνική δικαιοσύνη και έτσι θα συμβάλει στη διαρκή ειρήνη.