Έρχεται νέο πλαίσιο για επέκταση της εξ αποστάσεως απασχόλησης

Νέο πλαίσιο για την επέκταση της τηλεργασίας –δηλαδή της εξ αποστάσεως απασχόλησης– κυοφορείται στις Βρυξέλλες.

Πανευρωπαϊκοί εργοδοτικοί και εργατικοί φορείς βρίσκονται από τον τρέχοντα μήνα σε διαπραγμάτευση για μια νέα συμφωνία στο μέτωπο αυτό – η οποία, μάλιστα, θα έρθει να αντικαταστήσει εκείνη του 2002 (δηλαδή προ 20ετίας). Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr από στελέχη ελληνικών εργοδοτικών φορέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές, η διαπραγμάτευση αυτή θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2023. Αμέσως μετά, και συγκεκριμένα εντός του καλοκαιριού του 2023, αναμένεται να υιοθετηθεί σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία έπειτα θα πρέπει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε χώρας-μέλους, μαζί και της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως με τον εργασιακό νόμο Χατζηδάκη, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2020, προβλέπονται διατάξεις για την τηλεργασία. Ωστόσο, σύμφωνα με εργοδοτικές πηγές του Capital.gr, εκκρεμούν εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι.

Σε κάθε περίπτωση, το όλο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την τηλεργασία αναμένεται από το 2023 και έπειτα να τεθεί υπό αναδιαμόρφωση, υπό το φως της αναμενόμενης νέας συμφωνίας των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας.

Υπόβαθρο και διαδικασίες

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρουν στελέχη ελληνικών εργοδοτικών φορέων στο Capital.gr, από τη μια μεριά οι ευρωπαϊκοί εργοδοτικοί φορείς (BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited) και από την άλλη η πανευρωπαϊκή εργατική συνομοσπονδία (ETUC) υπέγραψαν ένα ιστορικό πρόγραμμα εργασίας που στοχεύει στην ενίσχυση του αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ένας από τους συμφωνηθέντες κύριους στόχους είναι η διαπραγμάτευση της ανανέωσης και αναπροσαρμογής της αυτόνομης συμφωνίας του 2002 για την τηλεργασία, η οποία αντιμετώπιζε ζητήματα όπως η παροχή εξοπλισμού και η υγεία και ασφάλεια, καθώς και η διαπίστωση ότι οι τηλεργαζόμενοι έχουν τις ίδιες συνθήκες απασχόλησης με όσους εργάζονται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Αυτή η συμφωνία, η οποία έθεσε τα θεμέλια για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για εθελοντικές λύσεις τηλεργασίας επί δύο δεκαετίες, πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και της εργασίας και τα διδάγματα από την υγειονομική κρίση και την εκτεταμένη προσφυγή στην τηλεργασία, που έγινε πολύ πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας, αλλά και μετά την πανδημία.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι τηλεργάστηκαν σε όλη την Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια του 2020 και συνέχισαν να το κάνουν το 2021 και το 2022 ως αποτέλεσμα της επιδημίας COVID-19.

Η εργασία από το σπίτι αρχικά θεωρήθηκε ως προσωρινό μέτρο, έπειτα έγινε καθημερινότητα, αλλά είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί μετά την πανδημία, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Στατιστικά δεδομένα

Ο αριθμός του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε. που συνήθως εργάζεται από το σπίτι υπερδιπλασιάστηκε από 5,4% το 2019 σε 13,4% το 2021. Πριν από την πανδημία μόνο ένας σχετικά μικρός αριθμός εργαζομένων εργαζόταν από το σπίτι, τις περισσότερες φορές περιστασιακά.

Η συχνότητα της τακτικής ή περιστασιακής τηλεργασίας (συνδυασμός τηλεργασίας κατ' οίκον και κινητής τηλεργασίας) κυμαινόταν στην Ε.Ε. από 30% και άνω στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία έως 10% ή λιγότερο στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία.

Στις ΗΠΑ έως και το 20% του εργατικού δυναμικού εργαζόταν τακτικά ή περιστασιακά από το σπίτι ή από άλλη τοποθεσία, και το 16% στην Ιαπωνία.

Πλέον η νέα κατάσταση θέτει την τηλεργασία –και γενικότερα την εργασία εκτός γραφείου– στο προσκήνιο και φέρνει ορισμένα ρυθμιστικά ερωτήματα.

Αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη εγκρίνει σχετικούς κανονισμούς και οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι έχουν συνάψει συλλογικές συμβάσεις.

Παραδείγματα τέτοιων εξελίξεων περιλαμβάνουν νέους νόμους για την τηλεργασία (Αυστρία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Εσθονία, Ελλάδα), συλλογικές συμβάσεις τηλεργασίας (Γαλλία, Ιταλία) και πολλές συμφωνίες σε κλαδικό ή εταιρικό επίπεδο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Δανία, Εσθονία, Γερμανία).

Ατζέντα

Τα θέματα που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις για το νέο πλαίσιο περιλαμβάνουν:

- Ορισμούς και πεδίο εφαρμογής της νέας συμφωνίας, που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ισχύσει ως κοινοτική οδηγία.

- Εθελοντικό χαρακτήρα της τηλεργασίας όταν δεν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως στην περίπτωση της πανδημίας.

- Προϋποθέσεις απασχόλησης, ίση αμοιβή και μεταχείριση.

- Προστασία δεδομένων, απόρρητο, έλεγχο και παρακολούθηση,

- Εκπαίδευση.

- Οργάνωση της εργασίας και δικαίωμα αποσύνδεσης.

- Συλλογικά δικαιώματα των τηλεργαζομένων.

- Μεταφορά σε εθνικό επίπεδο και παρακολούθηση της εφαρμογής.

Τέλος, το πρόγραμμα εργασίας 2022-‘24 των BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited και ETUC καθορίζει επίσης άλλες πέντε κοινές δράσεις για την πράσινη μετάβαση, την απασχόληση των νέων, την ιδιωτικότητα και την εποπτεία που σχετίζεται με την εργασία, τη βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων στην Ευρώπη και τη δημιουργία εργασιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που παρουσιάζουν ελλείψεις στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να συμβάλουν στη διαμόρφωση της διαδικασίας της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και να συνοδεύσουν την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη από την COVID-19, καθώς και να συνεχίσουν τις κοινές τους δραστηριότητες για τη βελτίωση της απόδοσης των αγορών εργασίας και των κοινωνικών συστημάτων.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο για την προώθηση, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις, ισορροπημένων μέτρων και λύσεων για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Έρευνα του ΣΕΒ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΣΕΒ απευθύνει πρόσκληση στις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ανώνυμη έρευνα με αντικείμενο την τηλεργασία που διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "SEVSOCDIAL - Reinforcement of SEV’s capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework – 101051869".

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των επιχειρήσεων για την τηλεργασία στην τρέχουσα συγκυρία (βαθμός εφαρμογής, θεσμικό πλαίσιο, οφέλη και ζητήματα στην υιοθέτηση, επίπτωση της τηλεργασίας στην κατάρτιση).

Τα ευρήματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΒ για ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων διοίκησης που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων.

Η έρευνα διενεργείται από τον ΣΔΑΔΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ, με διάρκεια έως 17 Οκτωβρίου 2022 (https://www.surveymonkey.com/r/3HJB9FQ).