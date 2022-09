Γ. Πλακιωτάκης: Η πανδημία έχει επιταχύνει τις νέες προκλήσεις στη ναυτιλία

Η πανδημία έχει επιταχύνει τις νέες προκλήσεις και πραγματικότητες που όλοι εμείς στη ναυτιλιακή βιομηχανία καλούμαστε να διαχειριστούμε ο καθένας στο δικό του τομέα ευθύνης, τόνισε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στο 96ο διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο του International Propeller Club που πραγματοποιείται φέτος στη χώρα μας.

Ο κ.Πλακιωτάκης τόνισε ότι μετά από δύο δύσκολα χρόνια μετά την πανδημία που δημιούργησαν ισχυρές πιέσεις σε αρκετούς τομείς της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, οι αγορές δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στον θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και ξεπερνούν σε αριθμούς τα προηγούμενα χρόνια.

Είπε ότι με βάση τις κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο, αναμένονται συνολικά 3.420 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια, που αντιστοιχεί σε περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες.

Οι αριθμοί αυτοί πλησιάζουν το 2019, όταν δεν ίσχυαν υγειονομικά πρωτόκολλα τόνισε. Προσέθεσε ότι από πλευράς πληρότητας, επίσης τα mega cruisers είναι στο 50-60% ενώ για τα μικρότερα πλοία το ποσοστό αυτό φτάνει το 85% κατά μέσο όρο.

Βράβευση της προέδρου της ΕΕΕ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού τιμήθηκε με το βραβείο International Propeller Club Maritime Person of the Year.

Όπως είπε ο πρόεδρος του Internatiolan Propeller Club James Patti, το Club τιμά στο πρόσωπο της κυρίας Τραυλού, την ελληνική ναυτιλία που είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη και αποτελεί σπουδαίο παράγοντα ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής φιλίας.

Η κυρία Τραυλού παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη ναυτιλία, είναι να έχουμε πίστη στον εαυτό μας να είμαστε αφιερωμένοι στο όραμά μας και ταγμένοι στο καθήκον μας. Ως μέλος της οικογένειας που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και ως πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών πάντα με καθοδηγεί το όραμα μίας ενωμένης και αποτελεσματικής ναυτιλιακής κοινότητας τόνισε.

Μιλώντας στην έναρξη του συνεδρίου ο Κωστής Φραγκούλης, πρόεδρος του International Propeller Club Port is Piraeus, υπογράμμισε ότι το International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus, ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1935 και είναι το παλαιότερο ενεργό Club εκτός ΗΠΑ και το μεγαλύτερο στον κόσμο σε ό,τι αφορά τον αριθμό μελών.

Σημειώνεται ότι η 96η διοργάνωση του υψηλού κύρους Συνεδρίου φιλοξενείται και διοργανώνεται από το Propeller Club του Πειραιά, το ελληνικό παράρτημα του αφιερωμένου στη ναυτιλιακή κοινότητα παγκόσμιου δικτύου μη κερδοσκοπικών οργανισμών, που έχει έδρα στις ΗΠΑ και δραστηριοποιείται σε 72 χώρες.

Το διεθνώς αναγνωρισμένο Συνέδριο, πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου στο Grand Hyatt Hotel της Αθήνας, με τίτλο "We Are Together".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ