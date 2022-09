Ισχυροποίηση των ελληνοαμερικάνικών σχέσεων στη ναυτιλία

Της Αναστασίας Βαμβακά

Ξεκίνησε τις εργασίες του το 96ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club of the United States που διοργανώνεται φέτος στην Αθήνα από το Propeller Club του Πειραιά,με τον τίτλο "WE ΑRE TOGETHER".

Το υψηλού κύρους Συνέδριο, που διοργανώνεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα μετά το 2007 συγκεντρώνει στην Αθήνα αντιπροσώπους από όλο τον κόσμο, ναυτιλιακά στελέχη υψηλού επιπέδου, ηγέτες του κλάδου, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ομιλιών, παρουσιάσεων και δυναμικών πάνελ, όπου θα τεθούν και θα συζητηθούν όλα τα φλέγοντα ζητήματα στη διεθνή ατζέντα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Κυρίως όμως υπογραμμίζει τις άρρηκτες σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και στην ναυτιλιακή οικονομία.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης σημείωσε πως "το σύνθημα του φετινού συνεδρίου "Είμαστε μαζί" είναι μια σαφής ένδειξη για το πώς όλοι πρέπει να προχωρήσουμε με σταθερή πρόοδο και ανάπτυξη της ναυτιλίας σε όλα τα επίπεδα. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 23% των παγκόσμιων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι ελληνόκτητοι στόλοι εξυπηρετούν αξιόπιστα τις παγκόσμιες ανάγκες μαζικών θαλάσσιων μεταφορών, κυρίως στη μαζική μεταφορά βιομηχανικής ενέργειας και τροφίμων. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί βασικό παράγοντα για να κινηθεί η παγκόσμια οικονομία όσον αφορά το LNG. Οι σημαντικότεροι ρόλοι του ελληνικού στόλου αφορούν τόσο στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, τουλάχιστον από τις ΗΠΑ, όσο και στην αποθήκευση μέσω των πλοίων. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται ευρέως παράλληλα με τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας των λιμένων μας όσον αφορά τις κρίσιμες και πιο περίπλοκες προκλήσεις της ναυτιλίας σήμερα για την απαλλαγή από τον άνθρακα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Σε ο,τι αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε πως "καταφέρνουμε να μετριάσουμε τις αρνητικές συνέπειες, ξεκινώντας από τη σταδιακή αποκατάσταση του εμπορίου, της ασφάλειας και της προστασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα υποστήριζε πάντα την ανάγκη για νομική σαφήνεια και για μια συνολική προσέγγιση που θα ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά τους εμπορικούς περιορισμούς".

"Η Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της ναυτιλίας" ανέφερε στο χαιρετισμό του, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George James Tsunis. "Αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς παγκόσμιες προκλήσεις και μόνο μαζί θα τις αντιμετωπίσουμε. Ο απρόκλητος πόλεμος κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τις δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν. Η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες και στην οποία βασίζεται η σταθερότητα και η ευημερία. Οι ενέργειες που συλλογικά αναλαμβάνουμε τώρα θα καθορίσουν τον κόσμο στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας.. Ή θα επιλέξουμε τη δημοκρατία ή την απολυταρχία. Είναι τόσο απλό. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι ως διεθνής κοινότητα".

Ο πρέσβης παρουσίασε και ένα στιγμιότυπο κατά την επίσκεψη του Ειδικού Απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, John Kerry στα τέλη του Αυγούστου στην Ελλάδα όταν συναντήθηκαν με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

"Ο πρώην υπουργός Κέρι βρέθηκε στην Ελλάδα για λίγες ημέρες και είχε την τιμή να τον πάρει μαζί του. Συναντήσαμε την ηγεσία της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Και είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος. Και έδωσαν πολλές πολύ συγκεκριμένες ιδέες που ήταν πολύ υπεύθυνες για να καθίσουν μαζί με τον υπουργό και να του πουν, κοιτάξτε, αυτά είναι τα πρακτικά πράγματα που κάνει ο κλάδος και αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και αυτός είναι ο τομέας συνεργασίας που μπορούμε να συνεργαστούμε για να λύσουμε ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν πολύ περήφανος για τη συνάντηση, διότι δεν ήταν μια τυπική. Και ήρθαν με λύσεις. Κατάλαβαν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί και ήθελαν να συμμετάσχουν στη λύση. Ήταν πολύ, πολύ υπεύθυνοι. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Και πρέπει να πω ότι ο υπουργός εντυπωσιάστηκε πολύ από την ηγεσία της κοινότητάς σας, επειδή πάντα εφαρμόζετε τις βέλτιστες πρακτικές και είστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη δέσμευσή σας στη δημόσια υπηρεσία, διότι έχετε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε ως επιχειρηματίες".

Ο πρόεδρος του Internatiolan Propeller Club, James Patti, σημείωσε πως είναι "Είναι, φυσικά, μεγάλη τιμή που έχουμε μαζί μας σήμερα τόσους διακεκριμένους ηγέτες από την κυβέρνηση και τον κλάδο μας, διότι η συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας αποτελεί ξεκάθαρη αναγνώριση της σημασίας του κλάδου μας για την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία. Όπως ακούσατε, το θέμα της συνέλευσής μας είναι "Είμαστε μαζί” και είναι πραγματικά υπέροχο να είμαστε μαζί προσωπικά και να έχουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε με συναδέλφους από όλο τον κόσμο και από όλα τα τμήματα του κλάδου μας. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είμαστε εμείς, όσοι εμπλέκουμε άμεσα ή έμμεσα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, που θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα πρωτόγνωρα ζητήματα και προβλήματα, ώστε ο κλάδος μας να μπορέσει να συνεχίσει να υποστηρίζει εγχώρια και διεθνώς το εμπόριο και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εισαγωγών και των εξαγωγών. Και αυτό που μάθαμε γρήγορα είναι ότι αυτά τα προβλήματα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ή να επιλυθούν μεμονωμένα. Έπρεπε να προσεγγιστούν από την οπτική γωνία και με τη συμβολή καθενός από τους πολυάριθμους, διακριτούς αλλά αλληλένδετους τομείς που αποτελούν τον κλάδο μας. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι στην πραγματικότητα, η αξία του International Propeller Club και του τοπικού μας Propeller Club. Κανένας οργανισμός του είδους του δεν έχει μέλη που να αντιπροσωπεύουν τόσα πολλά διαφορετικά στοιχεία του κλάδου μας όσο εμείς".

Βράβευση της Μελίνας Τραυλού

Με το βραβείο International Propeller Club Maritime Person of the Year τιμήθηκε η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού. Όπως είπε ο πρόεδρος κ. James Patti, το Club τιμά στο πρόσωπο της κ. Τραυλού, την ελληνική ναυτιλία και εκθείασε τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο όχι μόνο για τη συμβολή της στο διεθνές εμπόριο και στην ελληνική οικονομία αλλά και την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία στη οποία πρωτοστατεί και η κ. Τραυλού όλα αυτά τα χρόνια καθώς είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Η κ. Τραυλού παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε η ελληνική ναυτιλία είναι στενός συνεργάτης των ΗΠΑ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ναυτιλία των Ελλήνων παραμένει δεσμευμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών για μια πιο αποτελεσματική μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία.