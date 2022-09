ΑΑΔΕ: Ασημένιο μετάλλιο ψηφιακής καινοτομίας στην Ε.Ε.

Ασημένια διάκριση για την Ελλάδα στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας απονεμήθηκε στην ΑΑΔΕ για τις εφαρμογές myDATA, timologio και appodixi, στο Συνέδριο των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TADEUS), που ανατέθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

"Για δεύτερη φορά καταστήσαμε την Ελλάδα κέντρο διαλόγου και συνεργασίας για τις φορολογικές διοικήσεις της ΕΕ. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βέλτιστες πρακτικές μας καθιστούν διαρκώς καλύτερους δίπλα στον πολίτη και αποτελεσματικούς κατά της φοροδιαφυγής. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αποσπάσαμε μια υψηλή διάκριση για την καινοτομία των ψηφιακών μας εφαρμογών και εργαλείων. Μεγάλη τιμή για τους ανθρώπους μας και για τη χώρα μας", δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η Ολομέλεια των Φορολογικών Διοικήσεων (TADEUS) ξεκίνησε το 2018, με πρωτοβουλία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, με στόχο την ανάπτυξη μίας μακροπρόθεσμης διαδικασίας συντονισμού των φορολογικών διοικήσεων σε στρατηγικό επίπεδο, καθώς και της οικοδόμησης κοινών έργων, λαμβάνοντας υπόψη το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο.

Το Συνέδριο προλόγισαν, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων της ΕΕ, Γεράσιμος Θωμάς και η Διευθύντρια Έμμεσης Φορολογίας της ΕΕ, Maria Elena Scopio.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, οι επικεφαλής ή οι αντιπρόσωποι των φορολογικών διοικήσεων των 27 συζήτησαν το μέλλον και τον ρόλο της φορολογίας, την καθιέρωση κοινής αντίληψης και προτεραιοτήτων για το μέλλον των εθνικών φορολογικών διοικήσεων στην ΕΕ, καθώς και την ψηφιοποίηση, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες των φορολογικών διοικήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι επικεφαλής επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση νέων προοπτικών. Μέσα από ένα εργαστήριο Προοπτικής Διερεύνησης, συζητήθηκαν οι μεγάλες τάσεις και μελλοντικές προκλήσεις, καθώς και η ετοιμότητα των διοικήσεων για τη μελλοντική πορεία. Θέματα ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν:

· Η επιταχυνόμενη τεχνολογική αλλαγή και υπερσυνδεσιμότητα

· Η αλλαγή σε θέματα ασφάλειας

· Η αλλαγή στη φύση της εργασίας

· Η αύξηση των δημογραφικών ανισορροπιών

· Η κλιματική αλλαγή

Αποφασίστηκε ότι, για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτούνται δημοσιονομικοί πόροι, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για το προσωπικό και επαρκής εξοπλισμός.

Εγκρίθηκε το έργο για την παρακολούθηση της απόδοσης της διοικητικής συνεργασίας, με επικεφαλής την Γαλλία, και στο οποίο συμμετέχουν 16 κράτη μέλη.

Προταθήκαν νέα project προς υλοποίηση, με σημαντικότερα:

· Την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για φορολογικούς σκοπούς

· Την ψηφιακή ασφάλεια

· Τη χρήση δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών DAC

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, έντεκα φορολογικές διοικήσεις παρουσίασαν τις εθνικές ψηφιακές εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών της πανδημίας. Βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες καινοτόμες δράσεις:

1η θέση: Γαλλία Foncier innovant: DGFiP’s innovative use of data and AI to fight real estate tax fraud

2η θέση: Ελλάδα myDATA, timologio, Appodixi

3η θέση (ισοβαθμία):

Ιταλία: E-invoicing and risk analysis

Φιλανδία: Leading by goals and knowledge

Η επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας του TADEUS θα φιλοξενηθεί από την Ισπανία, το φθινόπωρο του 2023.