Θετικές οι τράπεζες στο κυβερνητικό σχέδιο για τη στέγαση

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως η Ελλάδα, διαπιστώνει ότι αυτά συνεχώς μειώνονται και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό για τις νεότερες γενιές. Κύριες αιτίες είναι οι μικροί μισθοί και η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Παράγοντες που είτε είναι απαγορευτικοί για την απόκτηση κατοικίας είτε αποθαρρυντικοί λόγω του υψηλού ρίσκου. Έτσι, η συσσώρευση πλούτου στις νέες γενιές πέφτει δραματικά.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Στη γενιά του ‘40, το 75% των 35άρηδων αποκτούσε το δικό του σπίτι. Το ποσοστό αυτό έπεσε στο 50% για τη γενιά του ‘60 και κάτω του 50% για τη γενιά του ‘80, αναφέρει η ΕΚΤ στη μελέτη της "Younger generations and the lost dream of home”. Και ένα ακόμα στοιχείο: Οι νέοι του ευρωπαϊκού νότου φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες ("Κεφάλαιο”, 5 Φεβρουαρίου 2022)

Όροι χρηματοδότησης

Όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, ένας από τους πυλώνες του σχεδίου για τη στέγαση αποτελείται από ένα ειδικό πρόγραμμα δανείων 500 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση 375 εκατ. ευρώ από το κράτος και 125 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί πάρα πολύ χαμηλό, σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, για την αγορά πρώτης κατοικίας από χιλιάδες συμπολίτες μας μέχρι 39 ετών, σε περιοχές με πιο παλιά κτίρια. Πρακτικά, ένα ζευγάρι, με ελάχιστη συμμετοχή, θα αγοράζει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ με μηνιαίες δόσεις 275 ευρώ. Ποσό, δηλαδή, πολύ μικρότερο από το ενοίκιο που θα έδινε.

Μολονότι δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια (εισοδηματικά, περιουσιακά, γεωγραφικά κ.ά.), από τον υπολογισμό του ποσού δανείου και της μηνιαία δόσης προκύπτει κατά προσέγγιση ότι πρόκειται για δάνεια με:

- Επιδότηση κατά 75%

- Διάρκεια άνω των 35 ετών

- Επιτόκιο γύρω στο 1%.

Κριτήρια και κίνδυνοι

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου, καθώς τα δάνεια, ακόμα και τα επιδοτούμενα, δίνονται με τραπεζικά κριτήρια. Συνεπώς ο κίνδυνος από την αρχή pari passu, δηλαδή η ίση κατανομή του κινδύνου μεταξύ τράπεζας και κράτους, ισχύει και στα επιδοτούμενα ή εγγυημένα δάνεια.

Επίσης, θα πρέπει να εξειδικευτεί η ίδια συμμετοχή ή θα καθορίζεται από την πιστοληπτική αξιολόγηση των τραπεζών. Διότι, ο συνολικός κίνδυνος για τις τράπεζες μειώνεται όσο αφορά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης, καθώς μειώνεται ο λόγος δόσης προς εισόδημα. Αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να εφαρμόσουν πιο χαλαρά κριτήρια, να μην αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους.

Τι σημαίνουν 500 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε τραπεζικό δανεισμό 125 εκατ. ευρώ είναι υψηλό εάν ληφθεί υπόψη ότι πέρσι χορηγήθηκαν νέα στεγαστικά δάνεια 900 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΤτΕ, ενώ ο στόχος για φέτος είναι στα 1-1,2 δισ. ευρώ. Επιπλέον, το ποσό αυτό θα πρέπει να συγκριθεί με τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, όπου στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε περίπου 370 εκατ. ευρώ και όλο το 2021 σε σχεδόν 1,1 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γιάννης Γραμματικός - Τράπεζα Πειραιώς

Για τις συνολικότερες επιπτώσεις της στεγαστικής πολιτικής ζητήθηκε σχόλιο από τον κ. Γιάννη Γραμματικό, Γενικό Διευθυντή Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος, μάλιστα υπογράμμισε και τη συμβολή στον επενδυτικό ρόλο της κατοικίας, καθώς λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στον πληθωριστικό κίνδυνο και τη μεταβλητότητα του επενδυτικού κλίματος.

Σύμφωνα με τον κ. Γραμματικό, "αναμφίβολα, η νέα στεγαστική πολιτική που εξήγγειλε η κυβέρνηση και αφορά σε δράσεις αρωγής περίπου 100.000 δικαιούχων, ώστε να αποκτήσουν ή να επισκευάσουν κατοικίες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους με τη συμβολή τραπεζικού δανεισμού, αναμένεται να φέρει περαιτέρω ώθηση στην αγορά των στεγαστικών δανείων”.

Στεγαστική πίστη - Ενοίκια

Όπως εξήγησε ο κ. Γραμματικός στο Capital.gr, "θα συνδράμει, επίσης, στο να μην υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στη μεταβολή της δυναμικής που έχει αποκτήσει η δανειοδότηση, με σκοπό την αγορά κατοικίας από την Τράπεζα Πειραιώς και από τις τράπεζες γενικότερα και που ιδιαίτερα τα 2 τελευταία έτη έχει παρουσιάσει αύξηση 41% το 2021 σε σχέση με το 2020 και 48% το 7μηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενο έτους.

Η αύξηση των επιτοκίων, του κόστους διαβίωσης (πληθωρισμός) και του κατασκευαστικού κόστους είναι μεν παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των νοικοκυριών για δανεισμό, ωστόσο αντίστοιχη ανοδική πορεία παρουσιάζει το κόστος μίσθωσης (ενοίκια), με αυξήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το +30% για ακίνητα στην Αττική, με αποτέλεσμα οι τιμές των συναλλαγών να παραμένουν σταθερές. Σε αυτό συνεισφέρουν και τα χαμηλά τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων, καθώς ενισχύουν τον επενδυτικό ρόλο της κατοικίας λειτουργώντας ως αντιστάθμισμα στον πληθωριστικό κίνδυνο και τη μεταβλητότητα του επενδυτικού κλίματος”.

Κτηματαγορά

"Άλλωστε”, όπως συμπλήρωσε ο ίδιος, "σύμφωνα με παράγοντες της κτηματαγοράς, ισχυρό αναμένεται να παραμείνει το ενδιαφέρον και των ξένων αγοραστών για κατοικίες στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύεται τόσο από τα μεγάλα οικιστικά έργα (Ελληνικό, Costa Navarino) όσο και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τα νοικοκυριά στην απόκτηση στέγης προσφέροντας προσωποποιημένη τιμολόγηση και πλήρη γκάμα στεγαστικών προϊόντων που καλύπτουν κάθε στεγαστική ανάγκη”.

