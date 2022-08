Χαμόγελα στο ΥΠΟΙΚ από τα δημόσια ταμεία - Έως €4 δισ. το μαξιλάρι

Του Τάσου Δασόπουλου

Περίπου 3,2 δισ. ευρώ είναι η "καθαρή" υπέρβαση των τακτικών φορολογικών εσόδων για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, μαζί την πρόωρη, εφάπαξ αποπληρωμή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 897 εκατ. ευρώ μέσα στον Ιούλιο, γεγονός που γεμίζει αισιοδοξία το ΥΠΟΙΚ για τα έσοδα μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Η συνολική υπέρβαση των 5,17 δισ. που ανακοίνωσε την Τρίτη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το επτάμηνο περιλαμβάνει την αποπληρωμή τελών κυκλοφορίας ύψους 300 εκατ. ευρώ, τα οποία αθροίζονται στα έσοδα του 2021, επιπλέον έσοδα περίπου 250 - 300 εκατ. ευρώ από φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που είχαν ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 24 - 48 δόσεων και "προ- είσπραξη" ΕΝΦΙΑ 1,1 δισ. ευρώ από τα συνολικά 2,24 δισ. που βεβαιώθηκαν για φέτος.

Το 50% του ΕΝΦΙΑ που έχει συγκεντρωθεί στα δημόσια ταμεία μπορούσε να πληρωθεί σε 10 δόσεις μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου του 2023. Ο προϋπολογισμός του περασμένου Δεκεμβρίου προέβλεπε ότι ο βασικός φόρος για τα ακίνητα θα άρχιζε να αποπληρώνεται από τον Σεπτέμβριο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Συνεπώς, τόσο με βάση τον προϋπολογισμό, όσο και με βάση την απόφαση για τις 10 δόσεις, μπορεί να τεκμηριωθεί η "προείσπραξη" των εσόδων του φόρου. Από τα 1,1 δισ. ευρώ που έχει εισπράξει ήδη το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και το τέλος Ιουλίου, τα 600 εκατ. ευρώ, αποτελούν εφάπαξ εξόφληση του φόρου μετά τη μείωση που εφαρμόζεται από φέτος. Συνεπώς, τα χρήματα αυτά βγαίνουν οριστικά από τις "απαιτήσεις" του ΥΠΟΙΚ μέχρι και τον Φεβρουάριο.

Οι ελπίδες για μαξιλάρι 4 δισ. ευρώ

Έχοντας καταγράψει ήδη υπέρβαση εσόδων 3,2 δισ. ( 2,2 δισ. χωρίς την ευχάριστη έκπληξη της επιστρεπτέας προκαταβολής), το ΥΠΟΙΚ θεωρεί εφικτό το μαξιλάρι που θα δημιουργήσουν τα έσοδα μέχρι και το τέλος του χρόνου να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ από τρεις διαφορετικές πηγές:

Η πρώτη είναι ο τουρισμός. Με βάση τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών μέχρι και το τέλος Ιουλίου, ο τουρισμός είχε φτάσει στο 88% του τζίρου του 2019, δηλαδή τα 16 δισ. ευρώ. Το ΥΠΟΙΚ εκτιμούσε ότι για το σύνολο της σεζόν ο τουρισμός θα ανακτούσε το 80% του τζίρου ρεκόρ που είχε καταγράψει την χρονιά πριν από την πανδημία, δηλαδή περίπου 15 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, η πρόβλεψη αυτή σημειώνει υπέρβαση κατά 1 δισ. ευρώ. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και του Υπουργείου Τουρισμού που προβλέπει ένα τζίρο κοντά στα 20 δισ. ευρώ για το 2022, δηλαδή 5 δισ. παραπάνω από την πρόβλεψη του ΥΠΟΙΚ, το αποτέλεσμα θα είναι επιπλέον φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 1- 1,2 δισ. ευρώ για τα δημόσια ταμεία.

Μια δεύτερη πηγή αύξησης των εσόδων, θα είναι η ανάπτυξη. Παρά την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του κόστους χρήματος, εξαγωγές και επενδύσεις τρέχουν με διψήφιους ρυθμούς αύξησης. Μαζί με τον τουρισμό, θα αυξήσουν την ανάπτυξη πολύ πάνω από το 3,1% που είναι η επίσημη πρόβλεψη του ΥΠΟΙΚ. Μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να εκπλήξει άλλη μια φορά θετικά και να αναπτυχθεί με 4% ή και περισσότερο για το 2022. Κάθε επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ, αντιστοιχεί σε περίπου σε 350 - 400 εκατ. ευρώ περισσότερα φορολογικά έσοδα.

Τα "πληθωρισμένα" έσοδα

Μπορεί να ακουστεί κυνικό, αλλά όσο ο πληθωρισμός διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, η είσπραξη των έμμεσων φόρων αυξάνεται γραμμικά. Το πρώτο μισό του χρόνου, η αύξηση των εισπράξεων του ΦΠΑ έφτασε κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Ακόμη και αν υπολογιστεί η απώλεια των 150 εκατ. ευρώ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης λόγω της μείωσης της κατανάλωσης, η υπέρβαση είναι πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός και κυρίως οι τιμές δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σημαντικά μέχρι και το τέλος του χρόνου, τα έσοδα από ΦΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν ανοδική πορεία και τους επόμενους μήνες. Με όλα αυτά τα δεδομένα, θεωρείται ότι μπορεί να κλείσει με μια συνολική υπέρβαση εσόδων που θα φτάνει τα 4 δισ. ευρώ.

Paste the document you want to convert into a text editor, then switch to HTML, view to generate the code.