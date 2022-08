Ενδιαφέρον από 6 μεγάλα ονόματα για τον Φορέα διαχείρισης α’ κατοικίας

Του Λεωνίδα Στεργίου

Ύστερα από σειρά παρουσιάσεων στο εξωτερικό από στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους που είχαν ξεκινήσει πριν από το Πάσχα, έξι μεγάλα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ευάλωτων νοικοκυριών του πτωχευτικού νόμου.

Πρόκειται για τα funds Bain, Bayview, Bracebridge Capital, CRC, Davidson Kempner και Fortress, εκ των οποίων ήδη δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά κόκκινων δανείων και ακινήτων. Για παράδειγμα, η νεα Cepal αποτελεί κοινή εταιρεία της Alpha Bank και της Davidson Kempner. Τα κεφάλαια Bain και Fortress, μαζί με τη doValue, συμμετέχουν σε κοινό σχήμα για την τιτλοποίηση "Frontier 2” ύψους 1 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Η doValue συνεργάζεται στενά με τις τιτλοποιήσεις της Eurobank, όπως η Intrum με την Τρ. Πειραιώς.

To αμερικανικό κεφάλαιο Bracebridge έχει αναπτύξει και δραστηριότητες στην αγορά ακινήτων διεθνώς, ενώ έγινε ίσως περισσότερο γνωστό από τη συμμετοχή του στην αναδιάρθρωση του χρέους της Αργεντινής. To επίσης αμερικανικό Bayview Capital εστιάζει κυρίως στη διαχείριση περιουσίας και σε συμμετοχές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. To κινεζικό CRC Capital λειτουργεί περισσότερο ως επενδυτική τράπεζα "μπουτίκ” και venture capital εστιάζοντας σε καινοτόμες εταιρείες και project στο χρηματοοικονομικό κλάδο και των ψηφιακών νομισμάτων. Και οι έξι είτε άμεσα είτε έμμεσα διαθέτουν, επίσης, μεγάλη εμπειρία και παρουσία στη διαχείριση ακινήτων.

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός

Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούνιο από το υπ. Οικονομικών, με προθεσμία έως τα τέλη Ιουλίου να έχουν υποβληθεί φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προθεσμία πήρε μικρή παράταση μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα κεφάλαια να υποβάλουν πιο λεπτομερή στοιχεία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δίνει το δικαίωμα μόνο σε αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του διεθνούς διαγωνισμού που περιλαμβάνει διαβούλευση και φτάνει μέχρι την υποβολή προσφορών. Τον διαγωνισμό τρέχει η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Α ́ Φάση) και τη φάση διαλόγου και υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β ́ Φάση). Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η διακήρυξη για διενέργεια δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (του άρθρου 218 Ν. 4738/2020).

Ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας

Ο Φορέας αποτελεί και "ουρά” των υποχρεώσεων από την ενισχυμένη εποπτεία. Μεταξύ των υποχρεώσεων είναι η έναρξη διαβούλευσης με επενδυτές το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διαγωνιστική διαδικασία, η λειτουργία του αναμένεται σε τουλάχιστον ένα έτος. Για το μεσοδιάστημα, έχει ξεκινήσει το λεγόμενο ενδιάμεσο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, για διάστημα έως 15 μήνες μέσω του ΟΠΕΚΑ. Το βασικό όφελος για τους ευάλωτους οφειλέτες είναι η αποφυγή μέτρων των πιστωτών (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις).

Όταν λειτουργήσει ο Φορέας, αυτός θα είναι υποχρεωμένος να αγοράζει την α’ κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών που απέτυχαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης, ο Φορέας αφορά και στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας των οποίων επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση. Προκειμένου να θεωρείται κάποιος ευάλωτος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και να έχει υποβάλει αίτηση και να έχει λάβει σχετική βεβαίωση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας.

Τα κριτήρια

Επιλέξιμοι οφειλέτες για το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας είναι αυτοί που πληρούν τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:

α) Το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

β) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Επιπλέον, εφαρμόζεται το περιουσιακό όριο αναφορικά με καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ. το οποίο ισχύει για το "Επίδομα Στέγασης".

Η πλατφόρμα

Τα κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει σχεδιαστή ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για χειροκίνητη συγκέντρωση δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία. Επιπρόσθετα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, με σκοπό την πρόληψη και αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Μετά τους 15 μήνες και με τη λειτουργία του Φορέα

Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, ύστερα από 15 μήνες, οι ευάλωτοι οφειλέτες οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ο εν λόγω Φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων ευάλωτων οφειλετών και ακολούθως θα τους την επαναμισθώνει για 12 έτη. Το Κράτος θα παρέχει μηνιαίο επίδομα στέγασης, με σκοπό τη στήριξή τους στην υποχρέωση πληρωμής μισθώματος. Στο τέλος της 12ετίας, οι οφειλέτες θα έχουν το αποκλειστικό πρώτο προνόμιο για την επαναγορά της κατοικίας, εφόσον έχουν ανακάμψει οικονομικά.