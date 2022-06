Λιγότερο ανταγωνιστικά τα μεσογειακά λιμάνια από την εφαρμογή του ETC

Της Αναστασίας Βαμβακά

Προβληματισμοί προκύπτουν στη λιμενική βιομηχανία της Ελλάδας από την εφαρμογή του Σύστηματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης( ETC).

Στο πλαίσιο του Νομοθετικού πακέτου "Fit for 55", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί τη συμπερίληψη των εκπομπών ρύπων εκ των θαλασσίων μεταφορών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, στοχεύουσα στη συμβολή της εμπορικής ναυτιλίας στη μείωση των ρύπων εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση, σε επιστολή της και προς τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά αναφέρει πως "λαμβάνοντας υπόψη πως η εν λόγω εισήγηση προβλέπει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του EU ETS σε όλα τα εμπορικά πλοία -ανεξαρτήτως σημαίας- άνω των 5.000 κόρων ολικής χωρητικότητας, καθίσταται αντιληπτό πως μία ενδεχόμενη εφαρμογή θα έχει προδήλως αρνητικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές λιμενικές δραστηριότητες, καθώς θα πληγούν οι Ευρωπαϊκοί Μεσογειακοί λιμένες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Μάλτας, δεδομένου ότι θα καταστούν νομοτελειακά λιγότερο ανταγωνιστικοί ως λιμένες – κόμβοι (hubports) κατέναντι εκείνων που βρίσκονται στην Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρόκο και Ισραήλ, ενώ θα πληγούν επίσης και λιμένες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη Βόρειο Ευρώπη, επ΄ωφελεία λιμένων της Βαλτικής."

Αυτό που προδικάζεται είναι ότι οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Διεθνών Τακτικών Γραμμών θα προβούν στον ανασχεδιασμό των δρομολογίων τους και στη συνακόλουθη εκτροπή φορτίων -όπως τεκμαίρεται και εκ των ευρημάτων της Επιστημονικής Μελέτης, με τίτλο "Implications of the EU Emissions Trading System (ETS) on European containerroutes: A carbon leakage case study" των Σωτηρίας Λαγουβάρδου και Χαρίλαου Ψαραύτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Maritime Transport Research | Volume 3, 2022 -επιλέγοντας ανταγωνιστικούς λιμένες - κόμβους εκτός Επικράτειας Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους προς μεταφόρτωση όγκους φορτίων των".

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη θα οδηγήσει στην αλματώδη αύξηση του κόστους των εισαγωγών στην Ελλάδα, στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών και στη συρρίκνωση της απασχόλησης -άμεσης και έμμεσης - στους ελληνικούς λιμένες – κόμβους του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η ΔΕΝ καλεί ώστε να παρθούν άμεσα οι απαραίτητες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης της αρχής "polluter pays", με την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών επί των διακινούμενων φορτίων, αντί των καταπλεόντων πλοίων. Με αυτό τον τρόπο και η περιβαλλοντολογική διάσταση της προτεινόμενης νομοθεσίας καλύπτεται και αποφεύγονται οι πιθανές τακτικές αποφυγής των χρεώσεων (π.χ. με εκφόρτωση των φορτίων σε κοντινούς λιμένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα μετεγκατάστασης του όγκου μεταφορτώσεων εκτός Ελλάδος".

Επιπροσθέτως, προτείνει να συνεκτιμάται η απόσταση των εντός Ε.Ε. λιμένων – κόμβων από τους ανταγωνιστικούς εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (όπως έχει ήδη επίσημα προταθεί από τη Λιμενική Αρχή Algeciras στα 300 ναυτικά μίλια) και στην περίπτωση των ελληνικών λιμένων-κόμβων αυτή να οριστεί στα 800 ναυτικά μίλια, ούτως ώστε να θωρακιστεί η Ελλάδα απέναντι στο σύνολο των ανταγωνιστικών hub-port λιμένων εντός της Μεσογείου.