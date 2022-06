Β. Κικίλιας: Μέσα στο καλοκαίρι νέες αμερικανικές επενδύσεις στον τουρισμό στην Ελλάδα

Στη στρατηγική σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα του τουρισμού και στις πρωτοβουλίες που οδηγούν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας κατά την ομιλία του στο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου με θέμα "Challenges and Opportunities of the U.S. Incoming Tourism and Investment for Greece. Building a Stronger Future Ahead".

Ο κ. Κικίλιας τόνισε τη συμβολή του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στο rebranding της Ελλάδας, μια επιτυχία που οφείλεται πρώτα απ’ όλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη, προβάλλοντας τη χώρα μας σε όλους τους τομείς (επενδυτικό, επαγγελματικό, εμπορικό, τουριστικό). Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια είχε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Μάιο, καθώς απέφερε στη χώρα μας νέες αμερικανικές επενδύσεις στον τουρισμό που αναμένονται μέσα το καλοκαίρι και οι οποίες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, "ήρθαν για να μείνουν".

Ο Υπουργός υπογράμμισε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας- ΗΠΑ στον τουρισμό, μετά από μια σειρά στρατηγικών συμφωνιών με σημαντικότερη αυτή που επιτεύχθηκε με τις αμερικανικές αερογραμμές για 63 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ στο "Ελ. Βενιζέλος". Όπως είπε, το αποτέλεσμα είναι να επισκέπτονται την Αθήνα και τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας πλήθος high spenders ταξιδιωτών, οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά την οικονομία της χώρας, τον τουριστικό κλάδο, την εστίαση, το εμπόριο και τελικά το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε και στη συμβολή της κρουαζιέρας- φέτος αναμένεται οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων να είναι αυξημένες κατά 25% σε σχέση με το 2019- και στις προσπάθειες που γίνονται με στόχο να υπάρχει κρουαζιέρα στην Ελλάδα όλους τους μήνες του χρόνου, πάντα, όμως, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού εξήρε τις πρωτοβουλίες του Πρέσβη των ΗΠΑ Τζόρτζ Τσούνης για την προβολή της χώρας μας δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι "είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στην Ελλάδα".