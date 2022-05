Accenture: Στροφή των καταναλωτών στην "εικονική διαβίωση"

Η αυξανόμενη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα, θα ωθήσει τις εταιρείες από τους κλάδους του λιανικού εμπορίου, των καταναλωτικών αγαθών και του τουρισμού, που έρχονται σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές, να αυξήσουν τις επενδύσεις τους με στόχο να συνδυάσουν τον φυσικό και τον εικονικό κόσμο. Διαφορετικά κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από τις εξελίξεις, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης παγκόσμιας μελέτης της Accenture.



Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε με δείγμα 11.000+ καταναλωτών από 16 χώρες, διαπιστώνει ότι ενώ το 64% των καταναλωτών είχε ήδη αγοράσει ένα εικονικό αγαθό ή είχε λάβει μέρος σε μια εικονική εμπειρία ή υπηρεσία το περασμένο έτος, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί, καθώς το 83% δείχνει ενδιαφέρον να κάνει αγορές μέσω του metaverse. Επιπλέον, το 42% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στη διαδικασία αγοράς ενός φυσικού προϊόντος επισκέφθηκε εταιρείες λιανικής πώλησης στον εικονικό κόσμο για να λάβει συμβουλές, να πραγματοποιήσει μια πληρωμή ή να περιηγηθεί σε μια σειρά προϊόντων, ενώ το 56% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να το κάνει μέσα στον επόμενο χρόνο. Στους millennials, αυτά τα ποσοστά αυξάνονται σε 51% και 61% αντίστοιχα.



Σύμφωνα με το Accenture Technology Vision 2022, "Meet Me in the Metaverse: The Continuum of Technology and Experience Reshaping Business, το 55% των καταναλωτών δηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μετακινείται σταδιακά σε ψηφιακούς χώρους. Σε απάντηση, η συντριπτική πλειοψηφία (90%) των στελεχών λιανικής αναμένει ότι οι κορυφαίοι οργανισμοί θα ωθήσουν τα όρια του εικονικού κόσμου για να τον κάνουν πιο πραγματικό, αυξάνοντας την ανάγκη για ομαλή και απρόσκοπτη πλοήγηση μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου. Επιπλέον, το 72% των στελεχών δηλώνει ότι το metaverse θα έχει θετικό αντίκτυπο στους οργανισμούς τους, με το 45% να πιστεύει ότι θα προκαλέσει μεγάλες αλλαγές.



"Η εποχή του metaverse έχει ήδη ξεκινήσει. Επομένως, για τις εταιρείες που έρχονται σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές, η συζήτηση δεν αφορά πλέον την απόφασή τους για το αν θα πάνε στο metaverse, αλλά για το πώς", δήλωσε η Jill Standish, Senior Managing Director και Global Head of Accenture’s Retail industry group. "Εκτός από νέες ευκαιρίες για έσοδα, το metaverse μπορεί επίσης να βοηθήσει στην οικοδόμηση αφοσίωσης μέσω εμπειριών που υπερβαίνουν την απλή αγορά ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, στο χώρο της μόδας, μια επιχείρηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη εμπειρία μέσω ενός live-stream shopping event, όπου οι πελάτες μπορούν να καθίσουν δίπλα σε έναν brand ambassador και στη συνέχεια να εισέλθουν σε μια εικονική γκαρνταρόμπα όπου θα μπορούν να δοκιμάσουν κάποιο προϊόν, να το προσθέσουν στο καλάθι τους και τελικά να το αγοράσουν."



Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το 50% των καταναλωτών αγοράζει ή θα ενδιαφερόταν να αγοράσει μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπως περιήγηση σε αξιοθέατα ή διαμονή σε ξενοδοχείο. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 55% για τους millennials, σε σύγκριση με το 29% για τους baby boomers. Όσον αφορά τον τομέα διασκέδασης, το 54% των καταναλωτών δήλωσε ότι αγοράζει ή ενδιαφέρεται να αγοράσει εισιτήρια για μια συναυλία, μια παράσταση ή αθλητική εκδήλωση που πραγματοποιείται σε ψηφιακό περιβάλλον.



Η Emily Weiss, Senior Managing Director και Global Head of Accenture’s Travel industry group, δήλωσε: "Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το metaverse δεν πρόκειται να αντικαταστήσει το φυσικό ταξίδι, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε μια συνολική εμπειρία που, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να γίνει ουσιαστικό μέρος του ταξιδιωτικού οικοσυστήματος. Δίνοντας την επιλογή σε έναν καταναλωτή να περπατήσει σε ένα θέρετρο ή στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, δημιουργείτε αφορμές για έμπνευση των ανθρώπων προτού ταξιδέψουν. Και, μέσω της λογικής "trying-before-you-travel", αναπαριστώντας και δίνοντας πνοή σε κλασσικά αξιοθέατα ή επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν μέρη της φύσης, τα οποία δεν μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να επισκεφτούν, το metaverse μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο ουσιαστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας που ανταποκρίνεται ή και υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών."

Εκτός από τη δημιουργία νέων τρόπων για αγορές, ταξίδια και κοινωνικές συναναστροφές, τα εικονικά προϊόντα και τοποθεσίες υπογραμμίζουν μια πιθανή ευκαιρία για αύξηση εσόδων σε όλους τους κλάδους.

Ο Oliver Wright, Senior Managing Director και Global Head of Accenture’s Consumer Goods and Services industry group, δήλωσε: "Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός κόσμος έχει γίνει εξίσου σημαντικός με τον φυσικό, οι εταιρείες που έρχονται σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές καλούνται να δημιουργήσουν, να διαμορφώσουν και να εμπορευτούν προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να μετακινούνται μεταξύ του φυσικού και του εικονικού κόσμου. Και πρέπει να το κάνουν συντονίζοντας ένα δίκτυο ειδικών, δεξιοτήτων και τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην πραγματοποίησή του. Οι εμπορικές εφαρμογές του metaverse βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά θα αναπτυχθούν πολύ γρήγορα επειδή οι καταναλωτές το περιμένουν. Τα επιτυχημένα καταναλωτικά brands θα είναι εκείνα που θα συνεργάζονται με τους καταναλωτές και το οικοσύστημα του metaverse για να δημιουργήσουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε αυτές τις ταχέως αναδυόμενες ανάγκες".



Η Accenture ανακοίνωσε πρόσφατα το Accenture Metaverse Continuum, ενός οργανισμού που διαθέτει στελέχη με εξειδίκευση στο metaverse και κορυφαίες δυνατότητες στην εμπειρία πελατών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την εκτεταμένη πραγματικότητα, το blockchain, τα ψηφιακά δίδυμα, την τεχνητή νοημοσύνη και το computer vision για να βοηθήσει τους πελάτες της να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες τους στο metaverse.

Σχετικά με τη Μελέτη

Η Consumer Pulse Survey της Accenture αφορά όλες τις καταναλωτικές βιομηχανίες, αλλά επικεντρώνεται στους κλάδους των καταναλωτικών αγαθών, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Η Accenture αξιοποίησε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 11.311 καταναλωτών από 16 χώρες: Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Βιετνάμ. Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά και απευθύνθηκε σε καταναλωτές που πραγματοποίησαν αγορές για το νοικοκυριό τους τους τελευταίους έξι μήνες. Οι ερωτηθέντες κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, ενώ η μελέτη διεξήχθη μεταξύ 7ης και 15ης Φεβρουαρίου 2022.