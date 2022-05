Γιατί βλέπει νέα κόκκινα δάνεια η Τράπεζα της Ελλάδος

Του Λεωνίδα Στεργίου

Καμπανάκι για ενδείξεις δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων και αύξηση των ρυθμίσεων έκρουσε πάλι χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, σημειώνοντας ότι το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό και η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η νέα προειδοποίηση ήρθε χθες από την υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο 4th NPL Summit με τίτλο "The Future of the Greek NPL Market. Είχε προηγηθεί η ίδια προειδοποίηση από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), η οποία εντόπισε αύξηση κόκκινων δανείων σε κλάδους του τουρισμού και των υπηρεσιών, όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Κεφάλαιο το Σάββατο 9 Απριλίου. Σύμφωνα με πηγές της ΤτΕ, δάνεια περίπου 9 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν και εξυπηρετούμενα, αποτελούν δυνητική πηγή νέων κόκκινων δανείων καθώς έμμεσα ή άμεσα υποστηρίζονται ακόμα από τα μέτρα της πανδημίας. Την ίδια στιγμή, όπως έχει δημοσιεύσει το Capital.gr, το re-default rate στα ρυθμισμένα δάνεια έχει αυξηθεί από το 20-25% στο 40% στο πρώτο τρίμηνο.

Όπως ανέφερε η κυρία Παπακωνσταντίνου, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εμφάνιση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως αποτέλεσμα της οριστικής απόσυρσης εντός του 2022 των μέτρων στήριξης των δανειοληπτών για την προστασία από την πανδημία. Επιπλέον, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας για τη μελλοντική πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως εξαιτίας της αύξησης του κόστους της ενέργειας. Επεσήμανε πάντως ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία ήταν σχετικά ήπιες εντός του 2021 και μικρότερες σε σχέση με αυτές που έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ, προς το παρόν, ενθαρρυντικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι προβλέψεις για το ΑΕΠ.

"Αναμένεται λοιπόν να δούμε την πραγματική επίπτωση των τιμών και, ως εκ τούτου, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της αύξησης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Καθίσταται σαφές ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα ΜΕΔ, ιδίως αν η γεωπολιτική κρίση διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κλιμακωθεί περαιτέρω”, σημείωσε η ίδια στην ομιλία της, προσθέτοντας ότι "η επίπτωση αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, αποτελεί όμως μια βάσιμη πηγή ανησυχίας”.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, υπό το πρίσμα των άνω προκλήσεων που αναδείχθηκαν, η ταχεία και πλήρης αποτύπωση των νέων ΜΕΔ στους ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την εξυγίανση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα. Παράλληλα θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης του υφιστάμενου αποθέματος. Πιο συγκεκριμένα, κρίνονται επιβεβλημένες η εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για την πτώχευση και απαλλαγή των οφειλετών καθώς και η αξιοποίηση των βασικών εργαλείων σε πρώιμο/προπτωχευτικό στάδιο. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν:

* ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ειδοποίησης του οφειλέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικά κέντρα και φορείς,

* νέο εξωδικαστικό συμβιβασμό και

* προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.

Η αξιοποίηση του νέου πλαισίου αναμένεται να συμβάλει τόσο στην πρόληψη της υπερχρέωσης και στην αποφυγή της δημιουργίας χρεών που είναι δύσκολα βιώσιμα, αλλά και στη διατήρηση της βιωσιμότητας επιχειρήσεων, των οποίων η αφερεγγυότητα μπορεί να αποφευχθεί εφόσον αναδιαρθρωθούν, σύμφωνα με την κυρία Παπακωνσταντίνου.

Είναι αυτονόητο ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προληπτική αναδιάρθρωση οφειλών, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας πτώχευσης, μέσα από την οποία πλέον επιταχύνεται η ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ένα σημείο, το οποίο είναι η αποσύνδεση της πτωχευτικής ικανότητας από την εμπορική ιδιότητα, παρέχοντας τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα που δεν κατέχουν την ιδιότητα του εμπόρου να τεθούν σε πτώχευση. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η ηλεκτρονική διεξαγωγή των πλειστηριασμών με χρήση της πλατφόρμας e-auction.

