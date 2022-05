Ναυλαγορά: Νέο ιστορικό ρεκόρ στα φορτηγά

Της Αναστασίας Βαμβακά

Εντυπωσιακή άνοδος καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην ναυλαγορά των φορτηγών πλοίων παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Ο δείκτης BCI, παρέχει πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις, σχετικά με τις εξελίξεις στην παραγωγή, τις παραγγελίες και τα αποθέματα τελικών προϊόντων στον κλάδο, αυξήθηκε κατά 85% τον τελευταίο μήνα και σχεδόν 460% από τις 26 Ιανουαρίου 2022, όταν είχε υποχωρήσει στις 702 μονάδες, το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 23 μηνών.

Η αυξημένη ζήτηση άνθρακα, ειδικά από την Ινδία, είναι ο κύριος λόγος για αυτήν την επιστροφή αλλά και οι αυξημένες ανάγκες της Ευρώπης λόγω της μείωσης κατά 40% και παραπάνω εισαγωγής προϊόντων από Ρωσία. Ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου, ο Baltic Dry Index (BDI) έκλεισε στις 3.117 μονάδες, επίπεδο που "είχε να δει" από τις 13 Δεκεμβρίου, όταν είχε καταγράψει 3.216 μονάδες. Τα φορτία έρχονται τώρα στην Ευρώπη από πιο μακρινές περιοχές σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία που ήταν οι βασικοί ευρωπαϊκοί προμηθευτές. Σύμφωνα με το Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), τους δύο πρώτους μήνες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οι εισαγωγές άνθρακα της Ε.Ε. από τη Ρωσία έχουν μειωθεί κατά 40%.

Πολλές χώρες αναζητούν άνθρακα από άλλους παραγωγούς όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Νότια Αφρική, προσθέτοντας τόνους μιλίων στη ναυτιλιακή βιομηχανία και αυξάνοντας τη ζήτηση για θαλάσσιο εμπόριο. Η Ινδία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει οποιαδήποτε ενεργειακή διάσπαση και να μειώσει το ενεργειακό κόστος, προσπαθεί να αγοράσει όσο περισσότερο άνθρακα μπορεί κυρίως από την Αυστραλία, την Ινδονησία και την Κίνα.

"Ο αυξανόμενος πληθωρισμός μπορεί να μην είναι κακό τελικά για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι ναύλοι κινούνται υψηλότερα, ωθώντας τις τιμές των μεταχειρισμένων προς τα πάνω, ενώ οι τιμές των νεότευκτων κινούνται ανοδικά λόγω του υψηλότερου κόστους κατασκευής και των τιμών σκραπ" αναφέρε ο Xclusiv Shipbrokers οι τιμές σκραπ είναι σχεδόν 40% υψηλότερες σε ετήσια βάση.