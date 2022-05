Συνάντηση Εκτελεστικού Διευθυντή Ένωσης Λιμένων Ελλάδος με την επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος Νέας Υόρκης

Συνάντηση με την επικεφαλής του Οργανισμού Λιμένος της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϋ (Director of the Port Department of the Port Authority of New York & New Jersey) κ. Bethann Rooney και άλλα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού είχε στη Νέα Υόρκη στις 28 Απριλίου ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος κ. Δημήτρης Ιατρίδης.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα με ανταλλαγή ιδεών και απόψεων με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των λιμένων και είχε διάρκεια πάνω από μιάμιση ώρα. Η κ. Rooney έκανε μία σύντομη παρουσίαση του Master Plan του λιμανιού της Νέας Υόρκης με ορίζοντα το 2050, εστιάζοντας στον μετασχηματισμό δραστηριοτήτων αλλά και την σημαντική αναδιάρθρωση της αξιοποίησης χώρων χερσαίας ζώνης τα τελευταία χρόνια με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας αλλά και της κερδοφορίας του. Ο κ. Ιατρίδης υπογράμμισε τον δυναμισμό των ελληνικών λιμανιών και τις τεράστιες περαιτέρω δυνατότητες αξιοποίησής τους με έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση αλλά και την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών τους. Εστίασε ιδιαίτερα στο γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας, την ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου.

Την επόμενη μέρα ο κ. Ιατρίδης έγινε δεκτός από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη κ. Κωνσταντίνο Κούτρα και μαζί παρακολούθησαν εκδήλωση ομογενειακού Ελληνικού σχολείου της πόλης για την Επανάσταση του 1821, όπου και απηύθυνε χαιρετισμό. Είχε επίσης σύντομη συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη που επίσης βρισκόταν στη Νέα Υόρκη.