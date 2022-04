Delphi Economic Forum: ''Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα hub που θα προσελκύσει διεθνείς επενδυτές''

Για την ευκαιρία που δίνεται στην χώρα μας να δημιουργήσει στην παρούσα φάση ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές, αξιοποιώντας τη φυσική της ομορφιά, τους διαθέσιμους πόρους, αλλά και μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα συζήτησαν απαντώντας στις ερωτήσεις του Τάσου Ζάχου, Editor in Chief, Fortune Greece ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο Hλίας Κορώσης, Partner, Head of Growth Investing and Strategy at Hermes GPE, Eva Ados, Partner, COO & Chief Investment Strategist, ERShares και ο Σταύρος Σιώκος, Managing Partner, Astarte στο 7o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο "New Realities", το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο Τάσος Ζάχος ανέφερε το σημαντικό δεδομένο ότι υπάρχει, εν έτει 2022, ένα δις ευρώ για επενδύσεις στη χώρα μας, ποσό εξαπλάσιο από το 2020 με τον Δημήτρη Σκάλκο να τονίζει ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει ενδιαφέρον κυρίως για επενδυτικά έργα ψηφιοποίησης και κυκλικής οικονομίας και πράσινης ενέργειας, ενώ υπάρχει εστίαση στις πράσινες υποδομές όπως τα broadband networks, τα ‘’πράσινα’’ νησιά, τα συστήματα μεταφορών. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια, όπως τόνισε θα υπάρξει επέκταση σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας.

Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ανέφερε και τα προβλήματα όπως η νομοθεσία την οποία χαρακτήρισε ως άκαμπτη και "βαριά" για τους επενδυτές, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει ακόμα να υλοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως ανέφερε "Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το τεράστιο επενδυτικό κενό που έχει η Ελλάδα, καθώς η οικονομική κρίση μας έπληξε πολύ. Πρέπει να προωθήσουμε γενικά την επενδυσιμότητα, να δείξουμε σε ξένους και Έλληνες επενδυτές ότι αξίζει να γίνει εδώ επένδυση. Πρέπει να δείξουνε ότι έχουμε αρκετά κεφάλαια, πόρους από επενδυτικά ταμεία και της Ευρώπης, ότι υπάρχει ένα εθνικό πλάνο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράδοξο: Έχουμε περισσότερους πόρους απ΄ όσους μπορούμε να απορροφήσουμε".

Ο ίδιος, επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες δημοσιεύσεις διαγωνισμών, ειδικά στον τομέα της πράσινης οικονομίας για τους διεθνείς επενδυτές, ενώ έκανε μνεία για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα ενσωματωθούν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία μόνο τα τελευταία δύο χρόνια χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο έτοιμη από τώρα για επενδύσεις εστίασε ο Hλίας Κορώσης, Partner, Head of Growth Investing and Strategy at Hermes GPE, αναφερόμενος στις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα μας στην παρούσα φάση για την ανάπτυξη τεχνολογίας και της καθαρής ενέργειας και σε μικρή και μεγάλη κλίμακα.

Αναφέρθηκε, εξάλλου και στην ανάγκη εξέλιξης της τεχνολογικής πλευράς αυτής της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα brand name στην τεχνολογία ESG στα μικρά νοικοκυριά, καθώς το branding είναι αυτό που αποζητούν οι επενδυτές.

Σύμφωνα με τον κ. Κορώση πλέον υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Ελλάδα, καθώς η επιχειρηματική κουλτούρα αλλάζει. "Mπορεί να γίνει η Ελλάδα επενδυτικός προορισμός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα οικοσύστημα Venture, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Όμως, σταδιακά η Eλλάδα μπορεί να γίνει ένα hub, ένας παγκόσμιος επενδυτής θα θέλει να έρθει σε ένα τέτοιο hub" υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Για την έλλειψη ικανοτήτων STEM σε ελληνικά στελέχη, αλλά και στις ευκαιρίες που παρουσιάζουν επιχειρηματικά οι κλάδοι της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας έκανε λόγο η Eva Ados, Partner, COO & Chief Investment Strategist, ERShares, προσθέτοντας ότι υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης για τις ελληνικής εταιρείας, το οποίο είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει.

Σύμφωνα, επίσης, με την ίδια υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για να έρθουν πίσω οι Έλληνες επιχειρηματίες στην Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στις ΗΠΑ όπου υπάρχει επιτυχημένη εταιρεία, πάντα πίσω από αυτή υπάρχει ένας Έλληνας επιχειρηματίας.

Για την ίδια είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθούν και στην Ελλάδα tech cities όπως στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει όλα τα εχέγγυα να προσελκύσει επενδυτές για αυτά τα project, όπως τις φυσικές ομορφιές της, τα ταλέντα, αλλά και τους πόρους.

Στην εισήγησή της αναφέρθηκε, επιπρόσθετα για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην παρούσα φάση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η άμυνα, ενώ συμπλήρωσε ότι αν στην Ελλάδα δημιουργηθεί ένα hub καινοτομιών, σύντομα θα έρθουν και οι επενδύσεις. Το γεγονός, ωστόσο, ότι υπάρχει μεγάλο κατά κεφαλήν χρέος συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα.

Σημαντικό, κατά την κ. Ados, είναι επίσης το ό,τι υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης για τις εταιρείες στη χώρα μας, αλλά και η έλλειψη μιας τράπεζας δεδομένων για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με την ίδια να τονίζει ότι εξαιτίας αυτού οι ευκαιρίες για επένδυση δεν είναι συχνά πολύ φανερές.

Στα νομικά εμπόδια που υπάρχουν στη χώρα μας, στην προσπάθεια ολοκλήρωσης ενός επιχειρηματικού project αναφέρθηκε ο Σταύρος Σιώκος, Managing Partner, Astarte τονίζοντας, παρόλαυτα, ότι το επιχειρηματικό της οικοσύστημά της έχει αναπτυχθεί, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχει θέληση και είναι έτοιμη η κοινωνία να προχωρήσει. Ιδιαίτερη μνεία έκανε σε έργα ESG υπογραμμίζοντας ότι τα δέντρα είναι η καλύτερη τεχνολογία για την απορρόφηση του άνθρακα, υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία γιαυτό και ότι τo ESG θεωρείται στην Ελλάδα έργο φιλικό προς το περιβάλλον και έχει και κοινωνικό αντίκτυπο. "Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον της Ελλάδας. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, στην τοποθέτησή του το συγκεκριμένο στέλεχος επικεντρώθηκε και στην ανάγκη προώθησης των νέων ταλέντων στη βιομηχανία από τις δεξαμενές των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς, όπως εκτίμησε, από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα έρθει το μέλλον στην επιχειρηματικότητα.