Μ. Γραφάκος: Η κυκλική οικονομία πρέπει να μπει στο DNA μας

Οι πόροι της γης δεν είναι ανεξάντλητοι. Η κυκλική οικονομία είναι μονόδρομος και η ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων είναι πλέον επιτακτική. Ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 6 - 9 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, μίλησε για την τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μέσα στα επόμενα δυο χρόνια να μηδενιστούν τα ατιμωτικά πρόστιμα για τις παράνομες χωματερές. Χαρακτηριστικά δήλωσε: "Θέλουμε να αφήσουμε πίσω τη διαχείριση του χθες. Συντάχθηκε και ισχύει το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Ήμασταν πρωταθλητές στις παράνομες χωματερές . Έχουμε μειώσει τα πρόστιμα κατά 40%. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη που θέλει να διαχωρίσει τα απόβλητα του. Και δίνει κίνητρα. Θέλω να είμαι δίκαιος. Η πτώση των προστίμων είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη κυβέρνηση πριν από 8 χρόνια. Θέλουμε να πιστεύουμε πως εμείς θα κλείσουμε τις παράνομες χωματερές" κατέληξε.

Ο Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντεταλμένος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας, τόνισε πως ήδη επιχειρείται θεσμική μετάβαση στην κυκλική οικονομία από τη μεριά της κυβέρνησης και πως θα πρέπει να μιλάμε για κυκλικό τουρισμό και κυκλική επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμα αρκετά ακόμα βήματα να γίνουν. "Η χώρα μας χρειάζεται μονάδες αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία είτε εξάγονται, είτε καίγονται. Σκεφτείτε την οικονομική αφαίμαξη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στο κυκλικό μοντέλο οικονομίας. Υπάρχουν πόροι στα απόβλητα και δεν μπορούμε να τους σπαταλάμε".

Οι πολιτικοί έδωσαν τη σκυτάλη στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, οι οποίοι μίλησαν για τους τρόπους με τους οποίους είναι εφικτή η επιτυχία της κυκλικής οικονομίας και των στόχων της ανακύκλωσης.

Ο Λαυρέντης Αλβέρτης, General Manager, Polygreen Group of Companies υπογράμμισε την κινηματική λογικής της εταιρείας που εκπροσωπεί με μότο "το zero waste δεν είναι concept, μπορεί να γίνει πραγματικότητα". Έδωσε το παράδειγμα του πειράματος της Τήλου –πρωτοβουλία της Polygreen- το οποίο εφαρμόζεται με την ενεργή συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και οργανισμών του μικρού νησιού και προβλέπει την ανάπτυξη ενός τεχνολογικά προηγμένου συστήματος κυκλικής διαχείρισης όλων των αποβλήτων. Αναφερόμενες στις καινοτομίες της Polygreen Group of Companies παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου συλλέγονται και ζυγίζονται τα απόβλητα. "Ήδη τα διαχειριζόμαστε και πιστοποιούμε εταιρείες για τη δράση τους. Αυτό θέλουμε να το επεκτείνουμε και στους πολίτες" επεσήμανε τονίζοντας πως "δεν υπάρχει απόβλητο, υπάρχει πρώτη ύλη".

Ο Αθανάσιος Κεφαλάς, President Greek Mining Enterprises Association & Chairman, IMERYS Greece & Bauxites, μίλησε για την κυκλική οικονομία στην εξορυκτική βιομηχανία. "Χρησιμοποιούμε λιγότερη γη και έχουμε λιγότερα απόβλητα. Απολαμβάνουμε χρήσιμα ορυκτά και μέταλλα που οι πρόγονοι μας εγκατέλειπαν. Όπως στο Λαύριο. Ο χαλκός είναι ένα υλικό του οποίου η παραγωγή τα τελευταία εκατό χρόνια είναι ενεργή κατά 60%. Κάθε χρόνο ανακυκλώνουμε 32% . Αυτό σημαίνει πως δεν φτάσαμε σε επίπεδο ωριμότητας ώστε να μη χρειαζόμαστε νέα ορυκτά" τόνισε.

Η Λένα Μπελσή, CEO, Geocycle Hellas, Member Heracles Group, αναφέρθηκε από τη μεριά της στη λογική της υποκατάστασης και στην ανάγκη αλλαγής του μοντέλου της παραγωγής Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του σκυροδέματος. "Το σκυρόδεμα είναι αειφόρο υλικό. Έχουμε καλές πρακτικές από εργοστάσια μας στο εξωτερικό όπου το ανακυκλώνουν και το φτιάχνουν ξανά. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα γιατί δεν έχει προσαρμοστεί ο αντίστοιχος κανονισμός σκυροδέματος. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις".

Ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, της KPMG παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έκθεσης επισημαίνοντας πως η κυκλικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μόλις 8.6% και εξηγώντας πως αυτό είναι πολύ χαμηλό και πως θα πρέπει να καταλάβουμε πως δεν αρκούν τα μεμονωμένα φωτεινά παραδείγματα. "Χρειάζεται να αυξήσουμε γεωμετρικά την κυκλικότητα. Πως θα γίνει αυτό; Τι αλλαγές θα πρέπει να κάνω στο μοντέλο μου; Πως θα το εφαρμόσω; Η επιχείρηση πρέπει να καταλάβει τι είναι η κυκλική οικονομία, να ενσωματωθεί στο dna του οργανισμού, να κατανοήσει την επερχόμενη αλλαγή στην νομοθεσία και πως θα ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές στο μοντέλο της. Θα πρέπει παράλληλα να εντατικοποιηθεί η παροχή κινήτρων και η πίεση στις εταιρίες. Αυτή η πίεση προέχεται από τους πολίτες. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η ενημέρωση των καταναλωτών" κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του Mononews.gr, Μαρίνα Πρωτονοταρίου.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 4ήμερο Φόρουμ Απριλίου, καθώς και τις 500 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.