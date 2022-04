Enterprise Greece: Μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας

Υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε πολλούς τομείς, επισημάνθηκε από τους ομιλητές στην εκδήλωση "Doing Business in France -Challenges and Opportunities", που διοργάνωσε η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με αφετηρία την ήδη υπάρχουσα πολύχρονη και επιτυχή ελληνογαλλική επενδυτική και εμπορική σύμπραξη, διοργανώθηκε η εκδήλωση, με σκοπό να ενισχυθούν περαιτέρω οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών.

H εν λόγω εκδήλωση "Doing business in" ήταν η πρώτη για τo 2022, αλλά η δέκατη έκτη από τον Ιούνιο του 2020, που η Enterprise Greece εγκαινίασε αυτή τη δράση και η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής στον εγχώριο εξαγωγικό κόσμο, όπως αποδεικνύουν και οι εγγραφές, οι οποίες ξεπέρασαν τις 160.

Κοινή ήταν η διαπίστωση των ομιλητών ότι οι εμπορικές συναλλαγές βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς η αξία των εξαγωγών για το 2021 ανέρχεται στο 1,85 δισ. ευρώ, με το ποσοστό επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, να αγγίζει το 4,71% (προσωρινά στοιχεία). Τα βασικά εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα είναι τα φαρμακευτικά, οι σωλήνες χαλκού, τα τυριά, πλάκες και φύλλα αλουμινίου, τα ιχθυηρά (τσιπούρες), ενδιάμεσα προϊόντα πλαστικών υλικών.

Επίσης, τονίστηκε ότι υπάρχουν ωστόσο ακόμη μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε πολλούς τομείς. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (ITC), η προοπτική εξαγωγών (Greece's export potential), μπορεί να ανέλθει στα 944 εκατ. δολάρια. Ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα παρουσιάζονται σε τομείς όπως είναι τα ακτινίδια, τα ιχθυηρά, τα προϊόντα αλουμινίου, οι ελιές, φρέσκα και κονσερβοποιημένα φρούτα και καλλυντικά προϊόντα.

Εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, παρουσίασαν προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές εισόδου και εδραίωσης των ελληνικών προϊόντων στη γαλλική αγορά.

Εκτενής αναφορά έγινε στον κλάδο των φαρμάκων, ο οποίος κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2021 παρουσίασε μεγάλη αύξηση της τάξης του 16,9%, ενώ αναλυτική ενημέρωση έγινε και για τον κλάδο των τροφίμων, ο οποίος εμφανίζει σημάδια δυναμικής ανάπτυξης. Όπως τονίστηκε από τους συμμετέχοντες, η διανομή των ελληνικών προϊόντων διατροφής στηρίζεται πρωτίστως στο δίκτυο των εισαγωγέων ελληνικής καταγωγής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της διείσδυσης στα κανάλια ευρείας διανομής και τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση και αναφερόμενη στη συνεργασία των δύο χωρών, η εντεταλμένη σύμβουλος της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, δήλωσε: "Στη σημερινή, 16η κατά σειρά εκδήλωση "Doing Business In…", παρουσιάζουμε τη Γαλλία, μια χώρα με την οποία μας δένουν ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας. Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι δύο χώρες με κοινές ιστορικές, πολιτιστικές και πολιτικές καταβολές, κοινή πορεία, κοινές διεκδικήσεις, κοινούς στόχους κι επιδιώξεις. Στην Enterprise Greece στηρίζουμε την ανάπτυξη των εξαγωγών και επιχειρήσεων στη Γαλλία. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω της χρήσης εργαλείων όπως τη συμμετοχή σε σημαντικές κλαδικές εκθέσεις και σε b2b συναντήσεις, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που ενισχύουν την εξωστρέφεια των εταιρειών και μέσω άλλων τέτοιων προγραμμάτων. Θα επενδύσουμε ακόμα πιο στοχευμένα προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να εκμεταλλευτούμε την πλήρη δυναμική που έχουμε με τη Γαλλία".

Από την πλευρά της, η πρέσβης της Ελλάδος στη Γαλλία, Αγλαΐα Μπαλτά, τόνισε: "Η δυναμική των διμερών σχέσεων δίνει την ευκαιρία για την περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των εμπορικών και εν γένει των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας. Η εξαιρετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία τα τελευταία έτη, με τους τομείς των φαρμακευτικών και αγροδιατροφικών προϊόντων να επιδεικνύουν εντυπωσιακές επιδόσεις, πρέπει να συνεχιστεί και οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν την ιδιαίτερα θετική εικόνα της χώρας μας στη γαλλική κοινωνία και να ενισχύσουν τη θέση τους στη γαλλική αγορά, επιδεικνύοντας όπως πάντα συνέπεια και αξιοπιστία".

"Ελλάδα και Γαλλία, σε ένα διεθνές σκηνικό όπου βεβαιότητες δεκαετιών ανατρέπονται, πορεύονται σε κοινή οδό, με πίστη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και την πεποίθηση πως το μέλλον των λαών της Ευρώπης, είναι ένα μέλλον ευημερίας και ασφάλειας" ανέφερε χαρακτηριστικά και επισήμανε: "Η αναβάθμιση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μία ακόμη δυναμικότερη παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Γαλλία, καθώς και μεγαλύτερη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων".

Ο προϊστάμενος Γραφείου ΟΕΥ της πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι, σύμβουλος ΟEY B', Μάριος Μαθιουδάκης, αφού επισήμανε ότι η εκδήλωση με θέμα "Doing Business in France - Challenges and Opportunities" διοργανώθηκε "με επίκεντρο ανάλυσης τη γαλλική αγορά" σημείωσε:

"Θα θέλαμε να συγχαρούμε την Enterprise Greece για την πρωτοβουλία της να θεσμοθετήσει αυτή την πολύ σημαντική σειρά εκδηλώσεων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σπουδαία αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία, βάσει μάλιστα των πιο πρόσφατων στατιστικών, το πρώτο εννεάμηνο 2021, οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 16,49%, αγγίζοντας τα 1,466 δισ. ευρώ. Θα θέλαμε να διατηρηθεί αυτή η εξαιρετική ροή. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας Παρισίων παραμένει στη διάθεση των ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών, καθώς και όλων των σχετικών εξωστρεφών επιχειρηματικών φορέων που θα επιθυμούσαν να διερευνήσουν περαιτέρω την πιθανότητα δραστηριοποίησής τους στη γαλλική αγορά".