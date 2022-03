Η Ελλάδα δημοφιλέστερος προορισμός των Σέρβων και για το 2022

Η Ελλάδα αποτελεί για μία ακόμα χρονιά τον δημοφιλέστερο προορισμό διακοπών για τους Σέρβους ταξιδιώτες, παρά την παροδική στασιμότητα στις κρατήσεις που καταγράφεται διεθνώς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεπειών του.

Με το μήνυμα αυτό ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ΕΟΤ στην 43η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού "International Fair of Tourism" (IFT) 2022 στο Βελιγράδι, που θεωρείται ως η σημαντικότερη του κλάδου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η φετινή έκθεση είχε κεντρικό τίτλο "Ανάμεσα σε Βουνά και Θάλασσες" (Between Mountains and Seas) και πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου, επαναλειτουργώντας ξανά μετά την περσινή ματαίωσή της εξαιτίας της πανδημίας.

O ΕΟΤ συμμετείχε με εντυπωσιακό περίπτερο 210 τ.μ., στο οποίο συνεκθέτες ήταν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, ο Δήμος Βόλου, ο Οργανισμός Τουρισμού Χαλκιδικής και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το ελληνικό περίπτερο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών, μεταξύ των οποίων σημαντικών τουριστικών επιχειρηματιών της Σερβίας και πλήθους δημοσιογράφων, οι οποίοι αναζήτησαν και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας και την προοπτική ελάφρυνσης των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Επίσης, στις 25 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ειδικό event για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, με τη συμμετοχή του Έλληνα πρέσβη στην Σερβία, Γιώργου Διακοφωτάκη, κορυφαίων τουριστικών παραγόντων της χώρας, εκπροσώπων σερβικών ΜΜΕ, στελεχών της διοργανώτριας εταιρείας της IFT κ.ά.

Παράλληλα, στον ιστότοπο της Έκθεσης αναρτήθηκαν παρουσιάσεις ποικίλων προορισμών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας υπό τον τίτλο "Greece – A year round destination" (https://beogradskisajamturizma.rs/en/greece-a-year-round-destination/), ενώ οι διοργανωτές εγκαινίασαν φέτος και την εφαρμογή talkb2b για απευθείας δικτύωσή των συμμετεχόντων με byers.

Συνολικά στην Έκθεση έλαβαν μέρος 416 εκθέτες από 26 χώρες, με τους επισκέπτες να εκδηλώνουν σημαντικό ενδιαφέρον για ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο ορεινός, ο πολιτιστικός και ο γαστρονομικός.

Ο ΕΟΤ και στο "Travel Weekly Business Breakfast" του Λονδίνου

Εξάλλου, στις 24 Μαρτίου, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, συμμετείχε ως βασική ομιλήτρια σε εκδήλωση στο Λονδίνο του κορυφαίου βρετανικού επαγγελματικού περιοδικού "Travel Weekly" με αντικείμενο το νέο περιβάλλον που δημιουργείται στον τουριστικό και ταξιδιωτικό κλάδο διεθνώς και τίτλο: "Travel Weekly Business Breakfast".

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, ακόμα, ο αντιπρόεδρος πωλήσεων της αεροπορικής εταιρείας Virgin Atlantic, Lee Haslett, ο CEO του Τ.Ο Cosmos and Avalon Waterways, Giles Hawke, και ο συνιδρυτής του Not Just Travel, θυγατρική της Hays Travel, Steve Witt, ενώ τη συντόνισε ο αρχισυντάκτης του "Travel Weekly", Ian Taylor.

Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν θέματα όπως η έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις ως συνέπεια της πανδημίας, η επίδραση στις κρατήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο τουριστικός τομέας από την ενεργειακή κρίση και την διεθνή αύξηση των τιμών στα καύσιμα, καθώς και οι γενικότερες προοπτικές στη βιωσιμότητα του τουριστικού κλάδου.