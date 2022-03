Ιωάννης Ξιφαράς: Σε δύο μέρες υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο για το "Θριάσιο Ι

Την υπογραφή στις επόμενες δύο ημέρες της σύμβασης με τον ανάδοχο για το "Θριάσιο Ι" και την έγκριση κατά το αμέσως επόμενο διάστημα από την κυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις εμπορευματικές μεταφορές, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, κ. Ιωάννης Ξιφαράς, μιλώντας στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης, που διοργάνωσε, σήμερα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, για την παρουσίαση του e-Logistic Portal, μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας με οργανωμένο πληροφοριακό υλικό για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ειδικότερα, ο κ. Ξιφαράς, αρχικά αναφέρθηκε στην αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας τονίζοντας ότι αποτελεί μοχλό ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οικονομία, συμβάλλοντας κατά 9,5% στο ΑΕΠ της χώρας, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 11 δισ. ευρώ και σημείωσε ότι τα επόμενα χρόνια η συμβολή της θα αυξηθεί στο 12%.

Όπως είπε, για την κυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη του κλάδου, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της Ρωσο-ουκρανικής κρίσης. Επιδίωξή μας, συμπλήρωσε, είναι η Ελλάδα να καταστεί ένα ισχυρό logistic hub της ΝΑ Ευρώπης και για τον λόγο αυτό ολοκληρώσαμε την Εθνική Στρατηγική της για τις εμπορευματικές μεταφορές, έχοντας επικαιροποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο θα εγκριθεί τις επόμενες ημέρες από την κυβέρνηση.

Ο κ. Ξιφαράς υπογράμμισε πως, παράλληλα, δρομολογείται το εθνικό παρατηρητήριο, το οποίο θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να υποστηρίξει στοχευμένες δράσεις και γρήγορους σχεδιασμούς για τις εμπορευματικές μεταφορές, κάνοντας χρήση και νέων ψηφιακών εργαλείων.

Η πολιτική για τις εμπορευματικές μεταφορές προβλέπει επίσης τη βελτίωση των υποδομών μέσα από ένα γιγαντιαίο "πακέτο" έργων για την ανάπτυξη και την ανάταξη του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως και τη διασύνδεσή του με τα λιμάνια, αξίας 4 δισ. ευρώ, ενώ υλοποιείται και ένα νέο έργο ΣΔΙΤ, που θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα της συντήρησης και ανάταξης του σιδηροδρόμου, πρόσθεσε ο κ. Ξιφαράς.

Αναφερόμενος στο σχέδιο της κυβέρνησης για την παραχώρηση του "Θριάσιου Ι", σημείωσε ότι σε δύο μέρες υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, ενώ για το "Θριάσιο ΙΙ" ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός, μετά από μια μικρή παράταση για την κατάθεση των προσφορών.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών στάθηκε και στη θεσμοθέτηση ενός σοβαρού, όπως είπε, πλαισίου σχετικά με τα υδατοδρόμια, που θα επηρεάσει θετικά τη λειτουργία και των εμπορευματικών μεταφορών.

Νωρίτερα, ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολιάζοντας τη λειτουργία του e-Logistic Portal, υπογράμμισε ότι η Επιτροπή Logistics κατάφερε να συγκεντρώσει και να οργανώσει ψηφιακά έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που, σήμερα, απαιτεί χρόνο για κάθε εμπλεκόμενο να τον εντοπίσει και κυρίως να τον διαχειριστεί, προς αξιοποίηση και εφαρμογή.

Όπως σημείωσε, η νέα πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου έρχεται να προσφέρει λύσεις σε καθημερινά, μικρά ή μεγάλα, προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία την τελευταία διετία έχουν ενταθεί λόγω της πανδημίας. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, για τους οποίους το Επιμελητήριο κι η αρμόδια Επιτροπή αποφάσισαν να οργανώσουν μια εξειδικευμένη ηλεκτρονική πύλη, πρόσθεσε.

Τόνισε, δε, ότι η εν λόγω πρωτοβουλία συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση και των έκτακτων συνθηκών, που προκάλεσε διεθνώς στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος, τέλος, στη στρατηγική που ακολουθεί το Επιμελητήριο σε θέματα νέων τεχνολογιών, ο Δρ. Κελέμης υπογράμμισε ότι ως φορέας είναι απόλυτα προσηλωμένος στο ζήτημα της ψηφιοποίησης και, όπου θεωρεί ότι μπορεί να συνδράμει στη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση της αγοράς, το πράττει με όλες τις δυνάμεις του.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Logistics του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Γιώργος Στάμνος, στη σύντομη τοποθέτησή του σημείωσε ότι το Επιμελητήριο έχοντας κατανοήσει απόλυτα τη σημασία της ψηφιοποίησης και της οργάνωσης των πληροφοριών μέσα από πλατφόρμες, οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση σε πληθώρα γνώσεων και εύχρηστους τρόπους αναζήτησης, προχώρησε στην οργάνωση του e-Logistic Portal.

Όπως εξήγησε, "προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε με έναν καινοτόμο τρόπο, εναρμονισμένο στις απαιτήσεις της εποχής που θέλουν ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει εύκολη και ψηφιακή πρόσβαση, εύχρηστο τρόπο πλοήγησης και μέσα από links να βρίσκει βασικές και χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και να κατανοεί προς ποια κατεύθυνση θα μπορεί να αναζητά ακόμα περισσότερες, σχετικά με τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας".

Σημειώνεται ότι τα Μέλη της Επιτροπής που συνεργάστηκαν για την εκπόνηση του e-Logistic Portal είναι οι κ.κ. Γιώργος Στάμνος, Διευθυντής Ανάπτυξης Οδικών Δικτύων της Goldair Cargo, Bασίλειος Ηλιάδης, Freight Manager Marine & Aviation Solutions της Golden Cargo, Αθανάσιος Καμενίδης, Logistics Manager της Vianox, Γεώργιος Ρουγγέρης, Head of Sales Truck / TopUsed / Van της MAN Hellas Truck & Bus S.A., η κ. Aγγελική Πάλλη, Senior Account Supervisor, Cargo Development, του Athens International Airport S.A., ο κ. Γεώργιος Πρεβεζιάνος, Logistics Manager της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. και η κ. Βικτωρία Τσολίδου, MBA, MBB, CQA, Head of Transformation & Business Development Division, του ThPA S.A. - Port of Thessaloniki.