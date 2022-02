Στις 25/2 το ESG Conference της CLEON

Η CLEON Conferences & Communications (www.cleon.gr) διοργανώνει το ESG CONFERENCE υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Hellenic Observatory of Corporate Governance, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. Το ESG και οι παράγοντες του γίνονται κεντρικό και αναπόσπαστο μέρος κάθε εταιρείας στο πλαίσιο της προσέλκυσης κεφαλαίων σε ισχυρές ανταγωνιστικές και διεθνώς ρυθμιζόμενες Κεφαλαιαγορές. Κάτω από την άποψη αυτή διεθνείς ειδικοί θα παρουσιάσουν, θα αναλύσουν και θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Το συνέδριο θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης, πλην της πρώτης ενότητας, όπου συντονιστής θα είναι ο Εμμανουήλ Περάκης, Managing Partner της Stream.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

PANEL I: ESG last developments. State of ESG where are we now?

PANEL II: ESG and Greek listed companies- ATHEX ESG Index. ESG-Value creations, Case Studies

PANEL III: Creating and implementing ESG-How to do it

PANEL IV: ESG the investors point of view- how Investors apply

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 Varelidis Petros, Secretary General of Natural Environment & Water at the Greek Ministry of Environment and Energy

 Lazarakou Vasiliki, Member of the Management Board of the European Securities

and Markets Authority -ESMA-)

 Angeli Konstantina, Head of RnD & Sustainability, Korres S.A

 Apalagaki Haroula, Secretary General, Hellenic Bank Association

 Bartosz Czekierda, Emerging Markets Workflow Specialist, Bloomberg LP

 Kaltsas Ioannis, Head of the Investment Team for Greece & Cyprus, European Investment Bank (EIB)

 Kalligas Fernando, Head of Corporate Affairs, Desfa

 Koufopoulos Dimitris, BSc, MBA, PhD, FCIM, FIC, CMBE, FRSA, University of London, Hellenic Observatory of Corporate Governance

 Mountouris Antonios, Manager, Head of Health, Safety, Environment & Sustainable Development Division, Hellenic Petroleum Group of Companies

 Mylonas Theofanis, Chairman of the Board & Chief Executive Officer EUROBANK Αsset Management, M.F.M.C. Vice President of Hellenic Fund and Asset Management Association

 Nicolaidis Natalia, Non-Executive Director, Mytilineos SA (and member Sustainability Committee); Aegean Airlines SA (and member Remuneration & Nominations Committee); SMCP SA (and member M&A Committee); Founder and CEO Dynamic Counsel Ltd.;

 Palandjan Onic, Partner, Group RMC

 Papadodimas Panagiotis, Chief Administrative & Transformation Officer, Attica Group

 Perakis Emmanuel, Managing Partner, Stream

 Petroleka Marina, Global Head of ESG Research, Fitch Ratings

 Ronga Katerina, Msc CISA CRMA Principal Risk Advisory, Deloitte

 Sarikas Omiros, Managing Partner (CEO), Brookstreet Equity Partners LLP

 Simone Giudici, Head of application specialists, EMEA Bloomberg LP

 Vernardis Philip, Vice President Asset Stewardship, State Street Global Advisors

Ώρες διεξαγωγής: 11:00 – 17:30