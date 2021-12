Αφετηρία επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης με πόρους 970 εκατ. ευρώ

Του Τάσου Δασόπουλου

Γρηγορότερα από ό,τι αναμένεται θα ξεκινήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφού οι εμπορικές τράπεζες έχουν ενημερώσει τους πελάτες τους από το περασμένο καλοκαίρι για τα όρια και τις δυνατότητες που ανοίγονται και η προετοιμασία μεγάλου αριθμού επενδύσεων έχει ήδη προχωρήσει.

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες μεταξύ του ΥΠΟΙΚ και της Εθνικής Τράπεζας, της Πειραιώς, της Alpha Bank, της Eurobank, της Optima Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, καθώς και αυτή που θα υπογραφεί με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, αυξάνουν τις χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων που θα ενισχυθούν και από το Ταμείο Ανάκαμψης με 6,6 δισ. ευρώ τραπεζικών κεφαλαίων. Μαζί με τα 5 δισ. ευρώ που έχει εισφέρει η ΕΤΕπ, με ανάλογη συμφωνία, και το 1 δισ. ευρώ από την EBRD, τα συνολικά τραπεζικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνουν μέχρι στιγμής τα 12,6 δισ. ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα μεταβιβάσει άμεσα 970 εκατ. ευρώ στις εμπορικές τράπεζες. Το ποσό θα είναι αρχικά διαθέσιμο για την ενίσχυση επενδύσεων σε ποσοστό από 30% έως και 50% του προϋπολογισμού τους. Μόλις το ποσό αυτό διατεθεί σε επενδύσεις, κατά το επιμέρους ποσό που θα λάβει η κάθε τράπεζα, θα ανανεώνεται μέχρι και να εξαντληθεί το σύνολο των 12,7 δισ. από τα δάνεια του ΤΑΑ.

Μετά και τις υπογραφές με τις εμπορικές τράπεζες, το μόνο που μένει για μπει όλος ο μηχανισμός σε λειτουργία είναι να πιστοποιηθούν οι ανεξάρτητοι αξιολογητές του Δημοσίου οι οποίοι θα εξετάζουν τις παραμέτρους της κάθε επενδυτικής πρότασης και θα δίνουν τη βαθμολογία τους με βάση τον κανονισμό του ΤΑΑ. Η βαθμολογία αυτή θα προσδιορίζει αν μια επένδυση θα ενισχυθεί σε ποσοστό 30% ή 50% του προϋπολογισμού της. Η διαδικασία της πιστοποίησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο, οπότε και θα αρχίσει η ροή των επενδυτικών προτάσεων.

Πηγές του ΥΠΟΙΚ τόνιζαν ότι οι τράπεζες έχουν ενημερώσει τους πελάτες τους από το περασμένο καλοκαίρι για τη διαδικασία της ενίσχυσης επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και είχαν ξεκινήσει να προετοιμάζουν τους πρώτους επενδυτικούς φακέλους. Τούτο με δεδομένο ότι οι ενισχύσεις θα δίνονται με το κανόνα first in first out, δηλαδή η εξέταση των προτάσεων και η χορήγηση των ενισχύσεων θα δίνεται με χρονική προτεραιότητα. Όταν υποβάλλεις πρώτος πρόταση θα ενισχυθείς και πρώτος.

Αναμένεται το πλαίσιο συγχωνεύσεων εξαγορών

Οι επενδυτικές προτάσεις που θα συγκεντρώσουν οι τράπεζες μπορούν να προέρχονται από οποιουδήποτε είδους επιχείρηση ανεξαρτήτως δραστηριότητας, φτάνει η πρόταση για επένδυση να εμπίπτει κάποιας από τις πέντε κατηγορίες επενδύσεων που καλύπτει το Ταμείο: Πράσινες επενδύσεις, ψηφιακές επενδύσεις, καινοτομία, εξωστρέφεια ή συγχωνεύσεις και εξαγορές .

Οι τέσσερεις πρώτες κατηγορίες, είναι έτοιμες να υποδεχθούν επενδύσεις με πρόσθετο κίνητρο και την αφαίρεση από το φορολογητέο ποσό του διπλάσιου των κάποιων συγκεκριμένων δαπανών, που θα κάνουν για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις.

Οι επενδύσεις στην κατηγορία των συγχωνεύσεων και των εξαγορών θα πρέπει να περιμένουν να ψηφιστεί -μέσα στον Ιανουάριο- το σχετικό σχέδιο νόμου. Οι επενδύσεις για τη μεγέθυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία ακόμη και προσωπικών εταιριών, εκτός από τα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν να ωφεληθούν και από τη μείωση της φορολογίας της επιχείρησης που θα προκύπτει, κατά 30% για πέντε χρόνια.

Ο επίσημος υπολογισμός είναι ότι η απορρόφηση από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης το 2022 θα ήταν 600 εκατ. ευρώ , άλλα οι νεότερες εκτιμήσεις θέλουν τα δάνεια που θα διατεθούν μέχρι και το τέλος του επόμενου χρόνου να είναι υπερδιπλάσια.