ESM: Μεταβιβάστηκαν τα 644 εκατ. ευρώ της έκτης δόσης των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους

O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση στην Ελλάδα του ποσού των 644 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή στο Twitter του, πρόκειται για την έκτη δόση των κερδών που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα, στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

"Πράσινο" φως για την εκταμίευση της δόσης είχε δώσει το Eurogroup στις 6 Δεκεμβρίου, μετά τη 12η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

#ESM, acting as an agent for the euro area member states, completed a transfer of €644.42 million to Greece. This is the sixth transfer of amounts equivalent to the income earned on SMP/ANFA holdings, part of debt relief measures for Greece tied to policy commitments pic.twitter.com/eopKjPAMeJ