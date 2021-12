Ολοκληρώθηκε το digital economy forum 2021 του ΣΕΠΕ

Την βεβαιότητα πως η χώρα μπορεί να αποτελέσει ένα διεθνές ψηφιακό κόμβο παραγωγής ψηφιακής τεχνολογίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a choice, but a necessity, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως "Η Ελλάδα πάντα είχε ένα σημαντικό υπόβαθρο εταιρειών και ανθρώπων στον τομέα των τεχνολογιών και των επικοινωνιών. Τώρα, όμως, νομίζω ότι έχει καταφέρει να μπει αξιόπιστα στον διεθνή χάρτη των σημαντικών επενδύσεων, είτε μιλάμε για επενδύσεις σε υποδομές, είτε μιλάμε για επενδύσεις σε υπηρεσίες. Διότι εγχώρια αλλά και ξένα κεφάλαια αντιλήφθηκαν ότι ένα από τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της: Έλληνες μηχανικοί, άνθρωποι του χώρου της πληροφορικής και των επικοινωνιών οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες, οι οποίοι μετά από μια μακρά περίοδο μιας δεκαετίας, όπου η χώρα περνούσε από οικονομική κρίση οι ίδιοι αναζητούσαν μια διέξοδο να είναι πιο δημιουργικοί. Προσωπικά θέλω να χαιρετίσω με ενθουσιασμό τη μεγάλη κινητικότητα η οποία παρατηρείται στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να έχουν ιδιαίτερη δυναμική, να προσελκύσουν σημαντικά ξένα κεφάλαια, να επαναπατρίσουν κόσμο από το εξωτερικό ο οποίος είναι διατεθειμένος πια να έρθει και να δουλέψει στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο θα αποτελέσει πρόκληση για όλες τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής".

Όσον αφορά στην εξωστρέφεια και την εξαγωγή τεχνογνωσίας στον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας ο Πρωθυπουργός, κύριος Μητσοτάκης, ανέφερε πως "πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε πολύ σοβαρά το πώς θα αρχίσουμε να εξάγουμε και τη δική μας τεχνογνωσία πια, ως προς αυτό το οποίο έχουμε πετύχει, τουλάχιστον στις χώρες της περιφέρειας. Όσο ακούγεται η Ελλάδα ως παραγωγός καινοτομίας και όχι μόνο ως καταναλωτής υπηρεσιών, τόσο πιο εύκολη θα γίνεται η δυνατότητά της να γίνει ένα πραγματικό digital hub, να συνεισφέρουμε πολύ περισσότερο από αυτό που ήδη συνεισφέρει ο κλάδος τεχνολογίας και επικοινωνιών στο ΑΕΠ της χώρας. Και βέβαια, από αυτό να είναι ωφελημένοι πρώτα και πάνω από όλα θα είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο".

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο brand Ελλάδα στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας τονίζοντας πως "Όσο ενισχύεται το brand Ελλάδα, ως μία χώρα η οποία έχει τεχνολογική υποδομή και παιδεία, τόσο πιο εύκολη γίνεται η δική σας η δουλειά όταν θα πάτε να διεκδικήσετε δουλειά στο εξωτερικό, να μην σας κοιτάνε σαν να ήρθατε από μία χώρα η οποία είναι γνωστή στην υφήλιο μόνο για τον τουρισμό της και για τις ωραίες της παραλίες. Γιατί δεν είναι έτσι. Άρα, η συνολικότερη ενίσχυση της εικόνας της χώρας διευκολύνει τη δική σας εξωστρέφεια. Η δημιουργικότητα ειδικά των νέων ελληνικών επιχειρήσεων και η δυνατότητα να μπορούν να προσελκύσουν και ταλέντο Ελλήνων που έχουν φύγει από την Ελλάδα δημιουργεί και αυτόματες γέφυρες με τις αγορές του εξωτερικού: αγορές προϊόντων αλλά και αγορές κεφαλαίων".

Επιπλέον σημείωσε πως "Το κράτος πρέπει να είναι ο καταλύτης. Αυτός ο οποίος θέτει το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις να κινηθούν, δρομολογεί μία σειρά από μεγάλα έργα τα οποία εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικά ως προς τις βασικές υποδομές, γιατί δεν τις έχουμε ολοκληρώσει. Εκεί έρχεται και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το RRF και φυσικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα κληθούν να υλοποιήσουν τα έργα αυτά. Εδώ επιτρέψτε μου, θα πω ότι υπάρχουν έργα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Και νομίζω το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν θα είναι να βγούνε δουλειές, είναι να υλοποιηθούν με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας, εντός χρονοδιαγράμματος και εντός του προϋπολογισμού, όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Οπότε, δεν μπορώ να φανταστώ πια πολιτική ηγεσία, η οποία να μην καταλαβαίνει πού πηγαίνει ο κλάδος της τεχνολογίας και να μην προσαρμόζει τις πολιτικές της σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον ίδιο το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τα fake news, γύρω από τα υπέρ και τα κατά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι μία συζήτηση που τελικά αφορά την ίδια τη δημοκρατία μας. Αφορά τον ίδιο το δημόσιο χώρο. Αφορά τον πυρήνα του τρόπου λήψης αποφάσεων, της λογοδοσίας και βέβαια της διαφάνειας".

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, τόνισε πως "200 χρόνια μετά την Ελληνική επανάσταση, η πατρίδα μας καλείται, για ακόμη μία φορά, να αντιμετωπίσει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον προκλήσεων, υπερβαίνοντας τις αντιξοότητες των τελευταίων ετών, από την οικονομική κρίση έως την πανδημία, αλλά και διεκδικώντας με ένα στιβαρό εθνικό σχεδιασμό να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που αναδύονται. Η μέγιστη αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων είναι κομβικής σημασίας, ώστε η χώρα να σταθεί με αυτοπεποίθηση και επιτυχία στο διεθνή ανταγωνισμό και να τεθεί σε οριστική και συνεπώς, βιώσιμη πορεία προόδου. Αναμφίβολα, ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας συγκαταλέγεται σε αυτά τα πλεονεκτήματα Μετά και την κρίση της πανδημίας ο προσανατολισμός, σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο, είναι ξεκάθαρος και κοινός: Ο τάχιστος ψηφιακός μετασχηματισμός, όλων των παραγωγικών τομέων, της κοινωνίας αλλά και της Πολιτείας. Όπως υπογραμμίζει ο τίτλος του φετινού digital economy forum 2021 η ψηφιακή τεχνολογία σήμερα μετατρέπεται από επιλογή σε αναγκαιότητα! Μέσα στον τυφώνα της πανδημίας όλοι πλέον αναγνωρίζουν αυτήν την αναγκαιότητα. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που η χώρα κατάφερε να κάνει ψηφιακά άλματα ετών".

Ενώ στη συνέχεια η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ σημείωσε "Ήδη ο κλάδος επιβεβαιώνει την πίστη του στις δυνατότητες της χώρας στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας. Διεθνείς επιχειρήσεις κολοσσοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα επενδύοντας στις ψηφιακές υποδομές, δημιουργώντας κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, κόμβους καινοτομίας, που θα αξιοποιούν το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτομούν και βραβεύονται διεθνώς προσελκύουν το ενδιαφέρον επενδυτικών funds παγκόσμιου βεληνεκούς επαναπατρίζοντας Έλληνες επιστήμονες του κλάδου, δίνοντας το σύνθημα για την αντιστροφή του brain drain σε brain gain. Το βέβαιο είναι πως βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σημείο, σε μία κομβική συγκυρία με ψηφιακό παρονομαστή. Η επιτάχυνση της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, διαμορφώνει την ατζέντα της επόμενης ημέρας για μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα".

Νωρίτερα είχε προηγηθεί το πάνελ για την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και δικτύων. Κοινός τόπος όλων των συμμετεχόντων ήταν πως σήμερα ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά προκλήσεων προκειμένου να εξασφαλίσει στη δημόσια διοίκηση, στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών επικοινωνιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κύριος Αθανάσιος Στάβερης Πολυκαλάς, ανέφερε ότι "μέσα στο 2022 θα δημοπρατηθούν και άλλα έργα πέρα από όσα έχουν προχωρήσει ανανεώνοντας τις υποδομές για τις σταθερές γραμμές. Τα έργα σταθμός για μας είναι όσα εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και όλα είναι συμπληρωματικά στα έργα των οπτικών ινών και των επενδύσεων, καθώς θέλουμε να λύσουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Στόχος μας είναι το μέλλον και η χρήση των μικροδορυφόρων".

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κύριος Κωνσταντίνος Μασσέλος, σημείωσε "θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη σταθμών βάσης 5G που αξιοποιούν τις πρωτοπόρες ζώνες και κυρίως την ζώνη των 3,5 GHz και ταυτόχρονα να δώσουμε βάση στα δίκτυα ευρυζωνικότητας, γιατί υστερούμε στα high capacity networks και απέχουμε από τον ευρωπαϊκό όρο που είναι 59%". Παράλληλα, τόνισε ότι "οι τρεις βελτιωτικές κινήσεις που χρειαζόμαστε είναι ένα σαφές πλάνο μετάβασης από τα δίκτυα πρόσβασης χαλκού σε δίκτυα πρόσβασης οπτικών ινών, να αξιοποιηθεί η τεχνολογία σταθερής ασύρματης πρόσβασης σε αραιοκατοικημένες περιοχές και να υπάρξει υποστήριξη της εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών ευρυζωνικότητας όπως οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς".

Ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ, κύριος Ιωάννης Κωνσταντινίδης, τόνισε "σήμερα 3.5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν ευρυζωνικές ταχύτητες της τάξης των 100 Mbps αυτό έχει διατυπωθεί και στον δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας (DESI) συγκλίνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εικόνα του αύριο για μας είναι να φέρουμε την οπτική ίνα σε 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις ή οποία θα αναβαθμίσει δωρεάν τις ταχύτητες του σταθερού ευρυζωνικού internet για τους συνδρομητές αυξάνοντας κατά πολύ τη διείσδυση των υπερυψηλών ταχυτήτων".

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο CTO South Balkan Region της HUAWEI, κύριος Βασίλης Αργυριάδης, ανέφερε ότι οι επενδύσεις που γίνονται αυτή την εποχή είναι προς την σωστή κατεύθυνση και σηματοδοτούν μια ιστορική στιγμή για όλους τους φορείς, τους κατασκευαστές, τους παρόχους και την κυβέρνηση. Τέλος συμπλήρωσε ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος επενδύσεων προς τις νέες υποδομές καθώς η ανάπτυξη δικτύων είναι μονόδρομος, το μόνο που χρειάζεται είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Η Director, Marketing, Communications, Government & Industry Relations, SE Europe της ERICSSON, κυρία Μαρία Μπούρα, υπογράμμισε πως οι επενδύσεις είναι και σημαντικές και απαραίτητες. Την ανάπτυξη του 5G συμπλήρωσε πως θα έπρεπε να δούμε "με πιο ζεστό τρόπο", ως συμπληρωματική των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων γιατί είναι εφάμιλλης ποιότητας και επιδόσεων ενώ ο λόγος κόστους οφέλους μπορεί να είναι μέχρι και διπλάσιος, ιδιαίτερα στις δυσπρόσιτες περιοχές. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στα "σημεία κλειδιά" για την αναβάθμιση της χώρας, τα οποία βρίσκονται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G ειδικά στην μεσαία μπάντα συχνοτήτων και παράλληλα στο πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σταθερή ασύρματη πάνω από 5G, στο πλαίσιο ανάπτυξης των οπτικών ινών.

Η Business Commercial Director της NOVA, κυρία Μαρία Στεργίου, ανέφερε ότι όλοι οι πάροχοι θέλουν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υποδομών και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ενθαρρυντικά γιατί οι επιχειρήσεις βάζουν τις τηλεπικοινωνίες σε ένα πιο στρατηγικό ρόλο ως "καταλύτη για τα αναπτυξιακά του έργα". Ταυτόχρονα συμπλήρωσε, ότι ως πάροχοι φέρνουνε υπηρεσίες και προϊόντα για τις επιχειρήσεις και τα σπίτια πάνω από τα τηλεπικοινωνιακά τους δίκτυα προκειμένου να αυξήσουν την ανάγκη και την χρήση αυτών των υποδομών. Επιπλέον πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο στοίχημα για όλους, είναι η προώθηση της χρήσης των εφαρμογών, τονίζοντας την φράση "the killer is the app". Συγκεκριμένα ανέφερε "το άλμα της ψηφιακής ανάπτυξης θα δρομολογηθεί όταν προωθήσουμε την χρήση των εφαρμογών, δηλαδή το πάντρεμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ώστε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες ανάγκες στους πολίτες, καθώς κάθε μικρή ή μεγάλη εφαρμογή είναι αυτό που κάνει αξιοποιήσιμες όλες τις υποδομές".

Τέλος, στο πλαίσιο του digital economy forum 2021: digitalisation, no longer a choice, but a necessity απονεμήθηκαν τα βραβεία των δύο ελληνικών υποψηφιοτήτων, που βραβεύτηκαν πρόσφατα στα "2021 Virtual WITSA Global ICT Excellence Awards.

Το WITSA Global ICT Award στην κατηγορία "Digital Opportunity/ Inclusion Award (Public Sector)”, το οποίο κέρδισε η υποψηφιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις υπηρεσίες που βελτιώνουν και διευκολύνουν την καθημερινή ποιότητα ζωής και την παραγωγικότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης του κράτους, παρέλαβε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος δήλωσε "Θέλω να αφιερώσω τόσο εγώ όσο και ο Πρωθυπουργός και η ομάδα μου αυτό το βραβείο στους πραγματικούς αποδέκτες που είναι οι Έλληνες μηχανικοί, τα στελέχη των εταιριών σας, τα στελέχη του Υπουργείου και όλοι εκείνοι που εργάστηκαν ώστε να κάνουμε το άλμα από 9εκατομύρια συναλλαγές στα 500 εκατομμύρια συναλλαγές, το άλμα από τις 501 στις 1300 plus υπηρεσίες και τέλος όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα το εθνικό σύστημα εμβολιασμού".

Το WITSA Global ICT Award στην κατηγορία "Emerging Digital Solutions Award (Private Sector)”, το οποίο κέρδισε η υποψηφιότητα της nvisionist -μία ελληνική καινοτόμος start up- για το "nvbird airport”, μία πρωτοποριακή λύση η οποία αξιοποιεί τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της αεροπορίας, παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας nvisionist, κύριος Τάσος Αλέφαντος, ο οποίος σημείωσε "Είναι τιμή για μας η βράβευση μας σε διεθνές επίπεδο για ένα προϊόν καινοτόμο, εξαγώγιμο και ελληνικό. Το nvbird®️ είναι μία πρωτοποριακή λύση, με εξιδεικευμένη τεχνολογία όπως εκείνη της τεχνικής νοημοσύνης που δημιουργεί προστιθέμενη αξία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην αιολική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα δίνει λύση σε ένα εξαιρετικής σημασίας θέμα την αποτροπή προσκρούσεων πτηνών".