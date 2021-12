Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργούμε τις συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες, για να πολλαπλασιαστούν επενδύσεις με ισχυρό αναπτυξιακό αντίκτυπο στην Ελλάδα, όπως αυτή της Pfizer, έδωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας διαδικτυακά στο 32ο Greek Economic Summit, ενώ παράλληλα τόνισε ότι "με κάθε άρθρο, με κάθε νόμο, η κυβέρνηση κόβει και μία ρίζα της γραφειοκρατίας".

Μιλώντας στην ενότητα με τίτλο "U.S. Investment drive growth & innovation-The case of Pfizer investment in Greece", στην οποία παρουσιάστηκε και σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ για τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των επενδύσεων της Pfizer, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε: "Μία επένδυση δεν φτάνει, αλλά αθροίζονται πολλές σιγά-σιγά (...) Αυτές οι μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, Pfizer, Team Viewer, Deloitte, Cisco, αλλά και Amazon και Μicrosoft με άλλα χαρακτηριστικά, δεν είναι απλά ότι ενεργοποιούν κατά κάποιο τρόπο κίνηση εντός της οικονομίας και κίνηση εργαζομένων προς την Ελλάδα, αλλά δημιουργούν επιπροσθέτως και ένα θετικό επενδυτικό κλίμα, που διαχέεται στο εξωτερικό και δίνει τα εχέγγυα ότι η χώρα αλλάζει. Από την πρώτη στιγμή, από τον πρώτο νόμο έως και σήμερα, δημιουργούμε τις συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν αυτές οι επενδύσεις".

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπενθύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις, ότι το νομοσχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση ψηφίζεται αύριο και ότι την επόμενη εβδομάδα "έρχεται ο αναπτυξιακός νόμος".

Πρόσθεσε πως τέτοιες επενδύσεις στέλνουν το ισχυρό μήνυμα ότι η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα βρίσκει στην Ελλάδα το ταλέντο και το έδαφος που χρειάζεται, για να εγκατασταθεί σε μια χώρα. Επισήμανε δε ότι η δουλειά σε όλα τα πεδία πρέπει να συνεχιστεί, "ώστε να φύγουμε από το "βαρύ" κράτος και να ελαφρύνουμε όσο μπορούμε, με την έννοια της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου".

Ζ. Ραγκούσης, Pfizer: Πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό, τα στελέχη των ξένων εταιρειών

"Πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό" χαρακτήρισε τα στελέχη των ξένων επιχειρήσεων στη χώρα ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας. "Χρειάζεται να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το αναξιοποίητο δυναμικό των στελεχών των ξένων εταιρειών, το γεγονός ότι είναι σε συνεχή διάλογο με το εξωτερικό. Κάθε στέλεχος μιας ξένης εταιρείας είναι βέβαιο πως καταναλίσκει δύο-τρεις ώρες ημερησίως, μιλώντας με κάποιον στο εξωτερικό, κι αν αυτό που μεταφέρουν είναι θετικό, θα αποκτήσει μεγάλες θετικές διαστάσεις-και το αντίθετο" σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το παράδειγμα της Pfizer δεν πρέπει να μείνει το μόνο, πρέπει να επαναληφθεί, γιατί "μια εταιρεία, από τη βασική έρευνα μέχρι να φέρνει ένα προϊόν στον ασθενή, έχει πολλά κομμάτια (στη λειτουργία της) με άμεσο ενδιαφέρον για μια χώρα. Π.χ., το κομμάτι ψηφιακής ανάπτυξης της Pfizer "δένει" με το οικοσύστημα της καινοτομίας εδώ στην Ελλάδα, το κομμάτι των υπηρεσιών μας με το οικονομικό οικοσύστημα, και τα δύο με τα ακαδημαϊκό και το παραγωγικό. Η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία είναι σήμερα αναπτυσσόμενη και ανθηρή, επειδή στη δεκαετία του ‘90 και του 2000, πήρε στελέχη και υποδείγματα από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, που ήρθαν στη χώρα και παρέμειναν. Αυτά να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα" επισήμανε ο κ.Ραγκούσης και πρόσθεσε πως πρωτοβουλίες θα λάβουν και οι Ελληνες επιχειρηματίες, αλλά η χώρα έχει ανάγκη από ξένες επενδύσεις και συγκεκριμένα καλές ξένες επενδύσεις, από τις οποίες θα προέλθουν και τα θετικά μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας, η εκπαίδευση των στελεχών και η συνεισφορά στην κοινωνία και τους στόχους της χώρας.

Ερωτηθείς από τον συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφο Χρήστο Κολώνα, για τις εξελίξεις της τελευταίας διετίας και την πανδημία, ο κ.Ραγκούσης απάντησε: "Αισθανόμαστε μεγαλύτερη σιγουριά και βεβαιότητα (...) αλλά και μεγαλύτερο το βάρος της ευθύνης, γιατί είμαστε πια ορατοί σε περισσότερο κόσμο, οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς περισσότερες λύσεις σε προβλήματα υγείας που υπάρχουν, αλλά περιμένουν και να λειτουργούμε ως υπόδειγμα απέναντι στους εργαζόμενους και στην κοινωνία. Και αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε" επισήμανε.

Ν. Βέττας, ΙΟΒΕ: Η αλυσίδα των επενδύσεων, οι εξαγωγές και τα ζημιογόνα "κουτάκια" στην επιχειρηματικότητα

"Ιδιαιτέρως σημαντικές αλλά όχι αρκετές" χαρακτήρισε τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ενώ επισήμανε και την ανάγκη περαιτέρω σημαντικής ενίσχυσης των εξαγωγών.

"Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες εξαγωγές κάθε είδους. Είναι ενδιαφέρον και πολύ ελπιδοφόρο ότι μέσα στην πανδημία οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων σταδιακά αυξήθηκαν. Σήμερα οι εξαγωγές μας είναι στο μισό από ό,τι θα έπρεπε να είναι, ίσως και πιο κάτω" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται να δυναμώσει το κομμάτι της οικονομίας της, που έχει να κάνει με την τεχνολογία, τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές μονάδες και τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών" τόνισε.

Οπως είπε, χρειάζεται να δρομολογηθεί μια πορεία, κατά την οποία η μία επένδυση θα φέρνει την άλλη και θα υπάρξει ένα γενικότερο θετικό κλίμα, που θα διευκολύνει τις μεταγενέστερες επενδύσεις.

"Η χώρα μας", τόνισε, "μπορεί να γυρίσει σε ευκαιρία αυτό που διαχρονικά ήταν πρόβλημα, ότι δηλαδή δεν ήμασταν -και ούτε θα θέλαμε να είμαστε- πολύ φθηνή χώρα σε εργατικό δυναμικό και να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις έτσι, αλλά δεν ήμασταν ούτε χώρα με καθαρή θεσμική λειτουργία και καθαρή τεχνολογική υπεροχή, για να προσελκύσουμε επενδύσεις αιχμής. Εκεί πρέπει να πάμε".

Πρόσθεσε ότι το 2021-2022 η επιχειρηματικότητα είναι μεν η ίδια λέξη, αλλά δεν είναι η ίδια έννοια με ό,τι ήταν 15 ή 25 χρόνια πριν, καθώς πλέον οι επιχειρήσεις διεθνώς μπορούν να αναπτύξουν και άλλη δραστηριότητα πέραν της βασικής τους ή δίπλα σε αυτή, όταν οι "κεραίες" πιάσουν νέες ευκαιρίες. Στην Ελλάδα ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικότητας λειτουργεί σε "κουτάκια" και χωρίς καλή επικοινωνία με το εξωτερικό, κάτι που πρέπει να αλλάξει. Επιπλέον, τόνισε, παρά την πρόοδο, το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι "βαρύ" και πρέπει να ελαφρύνει.

"Αυτό που πρέπει να μας κάνει αισιόδοξους αντικειμενικά είναι ότι αν διασυνδέσουμε την ελληνική παραγωγή και επιχειρηματικότητα με το διεθνές κλίμα και τις τάσεις, μπορούμε να πάμε από πολύ χαμηλά, πολύ ψηλά" κατέληξε, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη δυναμική της Θεσσαλονίκης και τη σημαντική προοπτική που δημιουργούν για την πόλη οι μεγάλες ξένες επενδύσεις εκεί.

Tα hub της Θεσσαλονίκης

"Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε μέρος της ελληνικής οικονομίας αυτές τις ημέρες και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή (...) Βρίσκουμε εξαιρετικό ταλέντο στην Ελλάδα" είπε από την πλευρά του ο Κίρικ Τάκερ (KyRic Tucker), εκ μέρους του κέντρου GBS (Global Business Services) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζοντας πως η εταιρεία έχει επιλέξει να εντάξει την πόλη στο "κλαμπ" των έξι στρατηγικών τοποθεσιών παγκοσμίως, όπου λειτουργούν τέτοια κέντρα, απασχολώντας πάνω από 3000 εργαζομένους. Υπενθύμισε πως το 75% των εργαζομένων στο κέντρο είναι Έλληνες, με περίπου το 14% να προέρχεται από brain gain (επιστροφή εργαζόμενων που είχαν μεταναστεύσει).

Ο επικεφαλής του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, Νίκο Γκαριμπόλντι (Nico Gariboldi), επισήμανε, τέλος, ότι η εταιρεία επέλεξε την πόλη για τέσσερις λόγους: την ύπαρξη ανθρώπινου ταλέντου, σε επίπεδο τόσο junior, όσο και senior, τη στήριξη της κυβέρνησης και την ισχυρή εστίαση των αρχών στην καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία, τη ζώνη ώρας, που μεγιστοποιεί τα οφέλη της ανάπτυξης συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και του γεγονότος ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα.

Το συνέδριο διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη στρατηγική υποστήριξη του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ και του Atlantic Council.