Σ. Αναστασόπουλος (Συμβ. Ανταγωνιστικότητας): Δεν θέλουμε περισσότερο, αλλά καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο

"Οι καλές κυβερνήσεις συμπεριφέρονται ως καλές ομάδες management. Μια καλή στρατηγική προκύπτει από μια βασική εθνική συναίνεση, εμπνευσμένη και καθοδηγούμενη από καλή πολιτική ηγεσία, με μακροπρόθεσμο όραμα και καλή εκτέλεση".

Αυτό ανέφερε ο καθηγητής Αρτούρο Μπρις (Arturo Bris), διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη του Μάνατζμεντ (IMD), και συγγραφέας του βιβλίου THE RIGHT PLACE: HOW NATIONAL COMPETITIVENESS MAKES OR BREAKS COMPANIES σε εκδήλωση που διοργάνωσαν πρόσφατα το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και ο ΙΟΒΕ.

Όπως σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση, σχετικά με την διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσαν, πρόσφατα, από κοινού το CompeteGR και το ΙΟΒΕ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, Σίμος Αναστασόπουλος, είπε: "Στην ψηφιακή εποχή η γνώση και το ταλέντο είναι από τα κύρια περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Αρα χρειαζόμαστε καλά εκπαιδευτικά συστήματα και δεν είναι μόνο οι πλούσιες χώρες που μπορούν να τα έχουν. Η εκπαίδευση και οι υποδομές είναι ευθύνη του κράτους σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Και τα δύο απαιτούν μακροχρόνιες πολιτικές και κοινωνική συναίνεση καθώς επίσης και βιωσιμότητα των πολιτικών πέρα από μία γενιά". Επιπλέον επεσήμανε, συμφωνώντας με τον κ. Bris, ότι "η Ανταγωνιστικότητα είναι ένα KPI και οι μοχλοί είναι η εκπαίδευση, οι υποδομές, η τεχνολογία, το κράτος δικαίου, οι αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές, οι διαφανείς κυβερνήσεις, το καλό κανονιστικό πλαίσιο, οι φυσικοί πόροι, οι αξίες, και ο πολιτισμός". Χαρακτηριστικά είπε: "δεν θέλουμε περισσότερο κανονιστικό πλαίσιο.

Καλύτερο Θέλουμε, ώστε να προφυλάσσουμε και τους πελάτες μας και τους μετόχους μας. Οι αποτελεσματικές πολιτικές - δηλαδή οι ανταγωνιστικές πολιτικές - πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην μεγέθυνση των μισθών και των δαπανών κι έτσι σε κρατικά έσοδα μέσα από τη φορολογία. Το κράτος θα πρέπει να διαχειρίζεται τα δημόσια οικονομικά, ώστε τόσο τα κόστη όσο και τα οφέλη να μοιράζονται δίκαια ενισχύοντας την βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική προστασία. Πρέπει να μειώνουν την γραφειοκρατία και την διαφθορά".

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, υπογράμμισε τη διασύνδεση μεταξύ εθνικής ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής επιτυχίας σημειώνοντας ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, και της κρίσης που ξέσπασε από το 2008, δεν έγινε επαρκώς αντιληπτό ότι για την έξοδο της χώρας από την κρίση ήταν απαραίτητη η συμβολή ενός εύρωστου και εξωστρεφούς επιχειρηματικού τομέα. Οι διαμορφωτές πολιτικής, σημείωσε, επικεντρώθηκαν τα χρόνια της κρίσης στη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η διασύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικής δομής της οικονομίας και των μακροοικονομικών ανισορροπιών ήταν όμως το σημείο κλειδί. Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, σημείωσε, αποτυπώθηκε στο εμπορικό ισοζύγιο, η δυσμενής εξέλιξη του οποίου αποτέλεσε βασική αιτία της κρίσης. Το ενδιαφέρον ωστόσο τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο κ. Βέττας, στην τρέχουσα κρίση, την κρίση που πυροδότησε ο κορονοϊός, το εμπορικό ισοζύγιο έχει επιδεινωθεί, κυρίως λόγω των εξελίξεων στον τουρισμό, όμως οι εξαγωγές προϊόντων και η μεταποίηση έχουν ενισχυθεί σημαντικά που αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλά σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων, ωστόσο, η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Απαιτείται, σημείωσε, να προχωρήσουν και οι πιο δύσκολες στην πράξη μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης, την εκπαίδευση και την δικαιοσύνη. Τέτοιας εμβέλειας μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσε, απαιτούν και μια ελάχιστη συναίνεση στο πολιτικό σύστημα και υποστήριξη από την κοινωνία. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις στον σκληρό πυρήνα του κράτους θα μεταδώσουν ένα ισχυρό μήνυμα στην επενδυτική κοινότητα και θα ενισχύσουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας, τόνισε ο κ. Βέττας.

"Ο σωστός τόπος απαιτεί την σωστή στρατηγική και η δύναμη των εταιρειών χρειάζεται να συνοδεύεται από την δύναμη του Κράτους, μη λησμονώντας τη δύναμη του Κοινωνίας των Πολιτών. Δεν υπάρχουν συνταγές ούτε και γρήγορες διορθωτικές κινήσεις" όπως επιγραμματικά τόνισε η γενική διευθύντρια Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας Δρ Βενετία Κουσία.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Μπρις αναφέρθηκε στην εκτίμησή του σχετικά με τα στοιχεία που κάνουν τα έθνη να ευδοκιμούν. Αυτά είναι:

- Μεταρρυθμίσεις χώρας: Η διαδικασία διαχείρισης της αλλαγής είναι πιο σημαντική και από το αποτέλεσμά της. Η οικοδόμηση συναίνεσης είναι πρωταρχικής σημασίας

- Πολιτισμός: Ο πολιτισμός διαμορφώνει τις πολιτικές, αλλά οι πολιτικές διαμορφώνουν τον πολιτισμό. Οι ηγέτες δεν πρέπει να είναι κωφοί, αλλά μερικές φορές είναι καλό να είναι βαρήκοοι.

- Καινοτομία: Τα οικοσυστήματα καινοτομίας οφείλουν να συνδυάζουν βέλτιστα το ταλέντο, το κεφάλαιο και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η καινοτομία είναι παντού.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση σχετικά με το βιβλίο. "Ο κ. Μπρις, εξιστορεί μια 30 χρονη πορεία φέρνοντάς μας κοντά στα ευρήματα του IMD του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας παρουσιάζοντάς τα με γλαφυρό τρόπο γιατί τα συνδυάζει με τα ταξίδια του στην Ασία, την Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Λατινική Αμερική. Με τον ευρηματικό του τρόπο αντιλαμβανόμαστε γιατί η λειτουργία των διαφόρων οργανισμών εξαρτάται από το ευρύτερο περιβάλλον της χώρας και της περιφέρειάς τους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι χρησιμεύει ως οδηγός τόσο για τις χώρες όσο και για τις εταιρείες που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους".