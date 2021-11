Γ. Μπρατάκος (ΕΒΕΑ): Θετικό domino-effect από τον τουρισμό σε όλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας

"Ο τουρισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό γιατί δημιουργεί ένα πολύ θετικό domino-effect σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Από την εστίαση, τις τοπικές μεταφορές, την πρωτογενή παραγωγή, μέχρι και το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας", τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του στο 3o Συνέδριο "Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές".

Ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε επίσης στη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζουν ως τώρα για το 2021 ο τουρισμός και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, συγκριτικά με το 2020, όταν ολόκληρη η οικονομία δέχτηκε σφοδρές πιέσεις από το πρώτο κύμα της πανδημίας. "Η ελληνική επιχειρηματικότητα υπέστη σημαντικό πλήγμα από τις συνέπειες της πανδημίας, ιδίως το 2020 και ιδίως ο τουρισμός. Περιορισμοί στη διεθνή και την εγχώρια μετακίνηση μείωσαν τις εξωτερικές και εσωτερικές ροές τουριστών, με πρωτοφανείς επιπτώσεις στους τζίρους όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η κατάσταση ήταν σαφώς βελτιωμένη το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ένας δείκτης που έχουμε στο ΕΒΕΑ για την επιχειρηματικότητα και που απεικονίζει την πορεία της κατάστασης, είναι το ισοζύγιο ενάρξεων και παύσεων των επιχειρήσεων. Και από εκεί, τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά", σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Ερωτηθείς για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τα οφέλη του τουρισμού, ο κ. Μπρατάκος σημείωσε ότι "Η νέα γενιά βλέπει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Για την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, sky is the limit. Κι εδώ θέλω να σας πω ότι η θερμοκοιτίδα μας, η ΘΕΑ, που στεγάζεται στο κέντρο επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος, θα μετατραπεί σε επιταχυντή, όπου θα συνυπάρχει ο οικονομικός πυλώνας των stakeholders, οι τράπεζες, τα venture capitals, τα private equities, με τον ακαδημαϊκό πυλώνα, με ερευνητές και academia. Οι νέες ιδέες ή και το νέο ταλέντο, που θα τροφοδοτείται με ιδέες, θα είναι ευπρόσδεκτοι. Ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και σε χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής."