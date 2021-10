Πάνω από 1 εκατ. ακίνητα χρήζουν εκτίμησης στην ελληνική αγορά

Τις εξελίξεις, αλλά και τη σημασία της εκτίμησης στα ακίνητα συζήτησαν με την Πώλα Μπουρά, Managing Partner, White Deals Real Estate, RICS Hellas Board, η Μαρία Λιάκου, Member of the Board, Association of Greek Valuers, o Πάνος Δανός, Managing Director DANOS, an alliance member of BNP PARIBAS REAL ESTATE και ο Παύλος Ζέκκος, και ο Παύλος Ζέκκος, MSc, CRE®, MRICS | Managing Director, American Appraisal, (Hellas) Limited κάνοντας λόγο για την όλο μεγαλύτερη ανάγκη, τα τελευταία χρόνια, ορθών εκτιμήσεων, με δεδομένο ότι πάνω από 1 εκατ. ακίνητα αυτήν τη στιγμή είναι ‘’κόκκινα’’.



Κατά τον Πάνο Δανό, η εκτίμηση είναι επιστήμη και τέχνη, ωστόσο, αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει και ένας εκτιμητής και να εκπαιδεύεται σε αυτά διαρκώς, καθώς τα συστήματα αλλάζουν και η κτηματαγορά μεταβάλλεται. Σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να υπάρχει διάκριση της αξίας ενός ακινήτου, με την αγοραία αξία να είναι η αξία πώλησης ενός ακινήτου στην ελεύθερη αγορά, ενώ η εύλογη αξία αναφέρεται περισσότερο σε ένα ακίνητο, το οποίο είναι χρήσιμο στον χρήστη, είτε είναι ιδιοκτήτης ή μισθωτής.



Πάνω στο ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με την Μαρία Λιάκου, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις εκτιμήσεις, γεγονός που, πάραυτα, συμβαίνει συχνά και το οποίο οφείλεται είτε σε απουσία εμπειρίας ή τεχνικών γνώσεων. Είναι, κάτι, δε το οποίο συχνά μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, με την κ. Λιάκου να προσθέτει ότι είναι πολύ σημαντική η αυτοψία στα ακίνητα και η εφαρμογή των διεθνών, καλών πρακτικών.



Στη μεγάλη σημασία των εκτιμήσεων, αναφέρθηκε, επίσης ο Παύλος Ζέκκος είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για εκτάσεις, επισημαίνοντας ότι η εκτίμηση είναι επιστήμη διότι βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και σε παραδοχές που απορρέουν από την αγορά, ενώ είναι και τέχνη καθώς στηρίζεται και στον ανθρώπινο παράγοντα, από τον οποίο απαιτείται εμπειρία και ευθυκρισία. Σε σχέση με την εύλογη αξία των επαγγελματικών ακινήτων, ο κ. Ζέκκος υποστήριξε ότι χρησιμοποιείται συνήθως για την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων, γι’ αυτό και απαιτείται πολλές φορές ο έλεγχος της εταιρείας, ενώ σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά ακίνητα, η εύλογη αξία είναι ταυτόσημη με την αγοραία αξία.



Αναφορικά, επίσης, με τα εξειδικευμένα ακίνητα, σημείωσε ότι ο εκτιμητής θα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία για να προβεί σε εξειδικευμένη ανάλυση.



Η συζήτηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 22ης Prodexpo που διεξάγεται στις 25-26 Οκτωβρίου 2021 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



