Ν. Παπαθανάσης: Ετοιμάζονται δύο νέα νομοσχέδια που θα βελτιώσουν περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον

"Δεν σταματήσαμε ποτέ από την πρώτη στιγμή να προωθούμε τις επενδύσεις άρα δεν ισχύει για μας ο όρος …επανεκκίνηση, σε σχέση με την προσπάθεια για επενδύσεις" σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο "25th Roundtable with the Government of Greece" που διοργανώνει ο Economist με θέμα την επενδυτική ατζέντα της Ελλάδας.

Η Ελλάδα αλλάζει, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι δεν σταμάτησαν οι μεταρρυθμίσεις και δεν υπάρχει κόπωση. "Έχουμε υποσχεθεί ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις και αυτό πράττουμε και νομίζω με επιτυχία".

Ο ίδιος σημείωσε ότι έχουν προωθηθεί 193 νομοθετήματα και τα περισσότερα από αυτά αφορούν τη λειτουργία του κράτους και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ως παράδειγμα σημείωσε ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για τις επενδύσεις, χωρίς όμως το κράτος να χάνει τα δικαιώματα ελέγχου. Απλά μπορεί εκ των υστέρων να το πράττει και επίσης, όπως είπε, προχωράει με ταχείς ρυθμούς και η ψηφιοποίηση. Επιπλέον σημείωσε ότι έχει μειωθεί η φορολογία και θεσμοθετούνται κίνητρα για να γίνουν νέες επενδύσεις.

Δύο νομοσχέδια

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι ετοιμάζονται δύο νέα νομοσχέδια που θα βελτιώσουν περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον. Πρόκειται για το νέο αναπτυξιακό νόμο και για το νομοσχέδιο που αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, το οποίο χαρακτήρισε ως η "βίβλος" για τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς αλλάζει δραστικά ο τρόπος που υποδέχεται η χώρα τις επενδύσεις. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων και απλούστερη αδειοδοτική διαδικασία.

Για το νέο αναπτυξιακό νόμο, όπως είπε: "Το κράτος θα ενδυναμώσει το ρόλο του στους κλάδους που θέλει π.χ. στην καινοτομία, ώστε η Ελλάδα να γίνει κόμβος καινοτομίας". Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι, ήδη γίνεται αυτό, καθώς επιχειρηματικοί κολοσσοί δεν διστάζουν να συμπεριλάβουν την Ελλάδα ως προορισμό για την εφαρμογή των επενδυτικών τους σχεδίων και ως παράδειγμα ανέφερε την Pfizer.

"Κι αυτό γίνεται, εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης, διότι έχουμε και το ανθρώπινο κεφάλαιο και το σχετικό περιβάλλον. Βλέπουμε τις επενδύσεις ως βασικό εργαλείο για την επόμενη μέρα. Και βέβαια έχουμε μια σειρά από εργαλεία, χρηματοδοτικά και μη".

